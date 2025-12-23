Придется заплатить 55 000 гривен: водителей массово штрафуют за 'лишнюю' одежду

Вы узнаете:
- Где нельзя управлять авто в перчатках
- Какой штраф за это можно получить
Зимой за рулем может быть прохладно, особенно если автомобиль долгое время стоял на морозе. Из-за этого некоторые водители надевают перчатки, но, оказывается, за этот элемент гардероба даже можно получить штраф.
Главред решил разобраться, почему нельзя надевать перчатки в авто.
Почему запрещены перчатки за рулем
Express.co.uk рассказывает, что британская полиция беспощадно штрафует водителей, на руках которых заметит "лишнюю" одежду. Дело в том, что использование перчаток запрещено правилами местного Дорожного кодекса. Что интересно, речь идет в целом о любой одежде, которая мешает водителю безопасно управлять автомобилем.
"Перчатки, хотя и оставляют руки горячими, могут ослабить хватку на руле. С понижением температуры вождение в перчатках на снегу может подвергнуть водителей ненужной опасности", - говорится в сообщении.
Штрафы за управление автомобилем в перчатках
В британской полиции отмечают, что толстые перчатки могут уменьшить чувствительность рук и скользить по рулю. Поэтому их использование часто считают основанием для штрафа.
Так, если полицейский обнаружит нарушение, то оформит взыскание в размере 1000 фунтов стерлингов, что эквивалентно около 55 000 гривен.
Также есть риск получить штрафные баллы или даже временное отстранение от управления авто.
Штрафы за перчатки в Украине
Стоит добавить, что в Украине похожих ограничений пока нет. Но водителей призывают относиться к своей безопасности ответственно. Тепло одеваться за рулем можно, однако это не должно мешать управлению автомобилем.
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
