От новых не отличить: как полностью убрать желтые пятна на кроссовках

Желтые пятна на кроссовках после мытья довольно часто появляются и многие просто выбрасывают обувь, ведь теряют надежду их отчистить. Однако не стоит спешить.
Главред узнал лайфхак, как избавиться от желтых пятен с помощью обычного мыла. Об этом на своем YouTube-канале рассказала мастерица Алена Харламова.
Как помыть кроссовки в желтых пятнах
На кроссовки с пятнами надо нанести обычное мыло и потереть их щеткой. Далее обувь промываем от остатков мыла. Следующим этапом надо сделать секретную манипуляцию.
Чтобы пятна исчезли с кроссовок, стоит обложить всю их поверхность туалетной бумагой. Когда кроссовки высохнут, пятна останутся на бумаге, а обувь будет чистой, будто новая.
О персоне: Алена Харламова
Алена Харламова - начинающий блогер, которая на своем YouTube-канале "Мастерская жизни: ремонт дома и редизайн" публикует видео о ремонте своими руками и делится полезными лайфхаками.
