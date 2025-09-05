От новых не отличить: как полностью убрать желтые пятна на кроссовках

Кроссовки реально отчистить, если знать об одной хитрости.

Один лайфхак спасет кроссовки от пятен / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Какое средство смоет пятна с кроссовок

Зачем обкладывать кроссовки туалетной бумагой

Желтые пятна на кроссовках после мытья довольно часто появляются и многие просто выбрасывают обувь, ведь теряют надежду их отчистить. Однако не стоит спешить.

Главред узнал лайфхак, как избавиться от желтых пятен с помощью обычного мыла. Об этом на своем YouTube-канале рассказала мастерица Алена Харламова.

Как помыть кроссовки в желтых пятнах

На кроссовки с пятнами надо нанести обычное мыло и потереть их щеткой. Далее обувь промываем от остатков мыла. Следующим этапом надо сделать секретную манипуляцию.

Чтобы пятна исчезли с кроссовок, стоит обложить всю их поверхность туалетной бумагой. Когда кроссовки высохнут, пятна останутся на бумаге, а обувь будет чистой, будто новая.

Смотрите видео, как избавиться от желтых прям на кроссовках:

О персоне: Алена Харламова Алена Харламова - начинающий блогер, которая на своем YouTube-канале "Мастерская жизни: ремонт дома и редизайн" публикует видео о ремонте своими руками и делится полезными лайфхаками.

