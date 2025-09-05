Что делать, если потеет стекло в машине изнутри: простые лайфхаки

Вы узнаете:
С наступлением холодов множество водителей сталкиваются с проблемой конденсата в своем транспортном средстве. Окна в автомобиле начинают запотевать во время работы обогревательных приборов, что добавляет хлопот водителю и уменьшает видимость.
Почему потеют окна в автомобиле
Как объясняет ведущий YouTube-канала "Avtozvuk.ua - AutoBaza", окна в автомобилях запотевают из-за избыточной влажности в салоне транспортного средства. Влага может накапливаться в системе кондиционирования автомобиля, а также в текстильных элементах салона — сидениях и ковриках.
Что нужно сделать, чтобы не потели окна в машине
Если влага скопилась в системе кондиционирования автомобиля, самым простым способом решения проблемы будет включить обдув или печку на максимальную мощность примерно на 5-10 минут. За это время лишняя влага из системы кондиционирования исчезнет.
Кроме того, чтобы уменьшить влажность в салоне, на холодный период рекомендуется заменить текстильные коврики в салоне автомобиля на резиновые. Это поможет избежать скопления влаги в них и сохранить текстильную отделку автомобиля, которая тоже может пострадать, если у ковриков нет прорезиненной подкладки.
Чтобы снизить риск запотевания окон и контролировать влажность в автомобиле, можно воспользоваться простым лайфхаком. Для этого в салоне автомобиля можно оставить мешочек или носок, наполненный солью либо другим сыпучим влагопоглощающим материалом. Если оставить несколько таких мешочков в транспортном средстве на ночь, они эффективно уберут лишнюю влагу.
Опытные автомобилисты стараются подготовить свою машину к холодному сезону заранее. Чтобы сделать это, блогер рекомендует просушить салон автомобиля пока держится теплая погода. Для этого достаточно оставить машину с открытыми дверьми и багажником на открытом воздухе на несколько часов. Этот же способ можно использовать, оставив машину на теплом паркинге.
Что нужно сделать, чтобы не потели окна в машине — видео:
