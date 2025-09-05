Что делать, если потеет стекло в машине изнутри: простые лайфхаки

Запотевшие окна - настоящая проблема автомобилистов, но ее легко устранить

https://glavred.info/lifehack/chto-delat-esli-poteet-steklo-v-mashine-iznutri-prostye-layfhaki-10695500.html Ссылка скопирована

Запотевшие окна - как устранить / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему потеют окна в машине при включенной печке

Как решить проблему запотевания окон

С наступлением холодов множество водителей сталкиваются с проблемой конденсата в своем транспортном средстве. Окна в автомобиле начинают запотевать во время работы обогревательных приборов, что добавляет хлопот водителю и уменьшает видимость.

Главред собрал лайфхаки, как избавиться от проблемы запотевших окон.

видео дня

Почему потеют окна в автомобиле

Как объясняет ведущий YouTube-канала "Avtozvuk.ua - AutoBaza", окна в автомобилях запотевают из-за избыточной влажности в салоне транспортного средства. Влага может накапливаться в системе кондиционирования автомобиля, а также в текстильных элементах салона — сидениях и ковриках.

Что нужно сделать, чтобы не потели окна в машине

Если влага скопилась в системе кондиционирования автомобиля, самым простым способом решения проблемы будет включить обдув или печку на максимальную мощность примерно на 5-10 минут. За это время лишняя влага из системы кондиционирования исчезнет.

Кроме того, чтобы уменьшить влажность в салоне, на холодный период рекомендуется заменить текстильные коврики в салоне автомобиля на резиновые. Это поможет избежать скопления влаги в них и сохранить текстильную отделку автомобиля, которая тоже может пострадать, если у ковриков нет прорезиненной подкладки.

Запотевшие окна - лайфхаки / фото: ua.depositphotos.com

Чтобы снизить риск запотевания окон и контролировать влажность в автомобиле, можно воспользоваться простым лайфхаком. Для этого в салоне автомобиля можно оставить мешочек или носок, наполненный солью либо другим сыпучим влагопоглощающим материалом. Если оставить несколько таких мешочков в транспортном средстве на ночь, они эффективно уберут лишнюю влагу.

Опытные автомобилисты стараются подготовить свою машину к холодному сезону заранее. Чтобы сделать это, блогер рекомендует просушить салон автомобиля пока держится теплая погода. Для этого достаточно оставить машину с открытыми дверьми и багажником на открытом воздухе на несколько часов. Этот же способ можно использовать, оставив машину на теплом паркинге.

Что нужно сделать, чтобы не потели окна в машине — видео:

Читайте также:

Об источнике: YouTube-канал Avtozvuk.ua - AutoBaza YouTube-канал "Avtozvuk.ua - AutoBaza" - канал сети магазинов, которая занимается продажей автоэлектроники, автохимии, автоаксессуаров и запчастей. На канале размещаются анонсы различных автомобильных мероприятий, видеоотчеты событий, обзоры и видеоролики на автомобильную тематику.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред