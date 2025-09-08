Поездка станет сразу удобнее: водителям назвали секретную функцию козырька в авто

Водители могут не знать о некоторых функциях своего автомобиля годами.

В каждом автомобиле спереди расположены солнцезащитные козырьки. Без них иногда трудно представить поездку, ведь это отличный способ спастись от слепящего солнца. Кроме того, этот элемент имеет скрытую функцию, которая может годами оставаться скрытой от водителя.

Какая секретная функция козырька в машине

Автоинструктор Сергей Нагорный в своем видео на YouTube рассказал, что козырьки в автомобиле не только позволяют защититься от встречного солнечного света.

Он заметил, что у этого нехитрого устройства в современных автомобилях есть и дополнительная опция, которая является очень полезной.

"Многие не знают, что козырек можно использовать и тогда, когда солнце сбоку", - отметил автоинструктор.

Как повернуть козырек в сторону

Повернуть козырек в сторону бокового окна очень просто. Для этого достаточно отстегнуть его от зажима и повернуть в сторону. Это особенно полезно, когда солнце находится не спереди, а сбоку от водителя и также сильно слепит глаза.

О персоне: Сергей Нагорный Сергей Нагорный - опытный автоинструктор, который ведет канал на YouTube для всех, кто учится водить авто. В своих видео он делится техниками управления, реальными уроками с учениками и советами. На его канал уже подписалось более 178 тысяч пользователей.

