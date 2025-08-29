Можно ли крутить руль до упора: водителям разъяснили популярный миф

Владельцам авто с гидроусилителем руля стоит помнить об одном правиле.

Можно ли крутить руль до упора / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Почему говорят, что нельзя полностью выкручивать руль

Что может привести к серьезному ремонту

В современных автомобилях часто установлен гидроусилитель руля, который делает поездку более комфортной. Однако, водителям стоит помнить, что у этого устройства есть определенные недостатки.

Главред решил разобраться, можно ли выкручивать руль до упора.

Почему нельзя поворачивать руль до упора

Эксперты АвтоЛидер в видео в Instagram рассказали, если держать руль в крайнем положении, рулевая система получает повышенную нагрузку.

По их словам, это приводит к высокой нагрузке на гидроусилитель, насос, шланги и рейку, особенно если еще и нажимать на газ.

Отмечается, что такая перегрузка может привести к серьезному ремонту.

"Поэтому помните это правило: избегайте выкручивания руля до конца с гидроусилителем, и ваш автомобиль будет работать на вас долго и надежно", - говорится в видео.

Что произойдет с шинами, если поворачивать руль до упора

Стоит добавить, что от выкручивания руля также страдают автомобильные шины. В крайнем положении колес боковая часть протектора сильно трется об асфальт, что вызывает локальный перегрев и неравномерный износ. Это ухудшает сцепление с дорогой и повышает риск аварийных ситуаций.

Что произойдет, если поворачивать руль до упора - видео:

Об источнике: АвтоЛидер АвтоЛидер - популярный магазин автомобильных запчастей в Кривом Роге. В своих видео эксперты магазина отвечают на интересные и распространенные вопросы, которые интересуют водителей.

