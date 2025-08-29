Можно ли крутить руль до упора: водителям разъяснили популярный миф

Вы узнаете:
- Почему говорят, что нельзя полностью выкручивать руль
- Что может привести к серьезному ремонту
В современных автомобилях часто установлен гидроусилитель руля, который делает поездку более комфортной. Однако, водителям стоит помнить, что у этого устройства есть определенные недостатки.
Главред решил разобраться, можно ли выкручивать руль до упора.
Почему нельзя поворачивать руль до упора
Эксперты АвтоЛидер в видео в Instagram рассказали, если держать руль в крайнем положении, рулевая система получает повышенную нагрузку.
По их словам, это приводит к высокой нагрузке на гидроусилитель, насос, шланги и рейку, особенно если еще и нажимать на газ.
Отмечается, что такая перегрузка может привести к серьезному ремонту.
"Поэтому помните это правило: избегайте выкручивания руля до конца с гидроусилителем, и ваш автомобиль будет работать на вас долго и надежно", - говорится в видео.
Что произойдет с шинами, если поворачивать руль до упора
Стоит добавить, что от выкручивания руля также страдают автомобильные шины. В крайнем положении колес боковая часть протектора сильно трется об асфальт, что вызывает локальный перегрев и неравномерный износ. Это ухудшает сцепление с дорогой и повышает риск аварийных ситуаций.
Что произойдет, если поворачивать руль до упора - видео:
Об источнике: АвтоЛидер
АвтоЛидер - популярный магазин автомобильных запчастей в Кривом Роге. В своих видео эксперты магазина отвечают на интересные и распространенные вопросы, которые интересуют водителей.
