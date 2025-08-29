Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Авто

Как часто нужно менять тормозную жидкость в авто - эксперт назвал четкие сроки

Руслана Заклинская
29 августа 2025, 15:17
21
Тормозная жидкость нуждается в регулярной замене, поскольку старая жидкость может стать причиной коррозии и даже отказа тормозов.
Как часто нужно менять тормозную жидкость в авто - эксперт назвал четкие сроки
Как часто нужно менять тормозную жидкость / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • Что такое тормозная жидкость
  • Как понять, что пришло время менять тормозную жидкость
  • Почему старая тормозная жидкость опасна для автомобиля

Тормозная жидкость - это жизненно важная жидкость для безопасности вашего автомобиля. Она передает усилие от педали тормоза к колесам, обеспечивая эффективное торможение. Со временем ее свойства могут ухудшаться, что может привести к серьезным проблемам.

Главред узнал, как часто нужно менять тормозную жидкость при разных условиях эксплуатации автомобиля.

видео дня

Как узнать, что пора менять тормозную жидкость

Тормозная жидкость со временем теряет свои свойства из-за поглощения влаги из воздуха. Это снижает температуру ее кипения и ухудшает смазывающие свойства. Первое, на что стоит обращать внимание - это изменение цвета жидкости. Новая тормозная жидкость обычно прозрачная или светло-желтая, а старая - более темная, коричневая или даже мутная.

Также сигналом служит "текучесть" тормозов - если педаль начинает проседать или торможение становится менее чувствительным, это может свидетельствовать о потере эффективности жидкости. Некоторые современные автомобили оборудованы специальными датчиками влажности, сигнализирующими о необходимости замены.

Сколько лет можно не менять тормозную жидкость

Часто можно услышать, что тормозную жидкость можно не менять годами, особенно если автомобиль используется редко. Однако производители автомобилей советуют менять ее примерно раз в 2 года независимо от пробега.

Тормозная жидкость гигроскопична - она поглощает влагу из воздуха, и даже в закрытом контуре постепенно накапливается вода. Со временем это приводит к снижению температуры кипения жидкости и коррозии деталей тормозной системы, даже если внешне жидкость выглядит чистой.

Что будет, если тормозная жидкость старая

Старая тормозная жидкость - это риск для безопасности. Накопившаяся вода снижает температуру кипения, и при интенсивном торможении жидкость может закипеть, что приведет к потере тормозной эффективности.

Коррозия металлических деталей системы также может привести к дорогостоящему ремонту: поржавевшие цилиндры, блоки ABS или тормозные суппорты выходят из строя быстрее, чем обычно. Кроме того, старая жидкость может загрязнять уплотнения и шланги, делая систему менее надежной и увеличивая риск аварийной ситуации на дороге.

Как сделать чтобы не запотевало стекло в автомобиле инфографика
Как сделать, чтобы стекла не запотевали / Инфографика: Главред

Как часто нужно менять тормозную жидкость и антифриз

Эксперт автосервиса LiQUIMOLY советует менять тормозную жидкость раз в два года. Если автомобиль используется не ежедневно, можно делать это раз в 3-4 года. Также можно ориентироваться на пробег и менять тормозную жидкость через каждые 30-40 тыс. км.

Однако иногда авто сигнализирует о необходимости замены раньше:

  • Поток жидкости или лужи под шлангами - меняем жидкость, а если повреждены шланги - и их;
  • Изменение цвета, хлопья или отложения в бачке - жидкость требует замены, а систему стоит проверить на коррозию;
  • "Ватные" тормоза - даже при полном бачке это может свидетельствовать о воде или конденсате в системе.

Антифриз также требует регулярной замены: обычно каждые 2-3 года, поскольку старое охлаждающее средство теряет антикоррозийные свойства и неэффективно охлаждает двигатель. Соблюдение этих интервалов помогает избежать неожиданных поломок и обеспечивает безопасную и надежную работу автомобиля.

Смотрите видео о том, как часто нужно менять тормозную жидкость:

@liquimolyautoservice Бесплатная диагностика ? 0674448830 Как часто менять тормозную жидкость в вашем авто? Тормозная жидкость - один из важнейших элементов безопасности вашего автомобиля. Знаете ли вы, как часто ее нужно менять? В этом видео мы расскажем, почему не стоит медлить с ее заменой, и какие последствия могут быть при игнорировании регламента. Смотрите до конца, чтобы узнать все самое важное! #тормозная жидкость #замена тормозной жидкости#техобслуживание#автосервис#LiquiMoly#безопасность на дороге#автосоветы#автомеханика#тормоза#проверкаавто#тренд♬ оригинальный звук - Автосервис LiQUIMOLY Винница

Что будет, если тормозная жидкость старая

Старая тормозная жидкость - это риск для безопасности. Накопленная вода снижает температуру кипения, и при интенсивном торможении жидкость может закипеть, что приведет к потере тормозной эффективности.

Коррозия металлических деталей системы также может привести к дорогостоящему ремонту: поржавевшие цилиндры, блоки ABS или тормозные суппорты выходят из строя быстрее, чем обычно. Кроме того, старая жидкость может загрязнять уплотнения и шланги, делая систему менее надежной и увеличивая риск аварийной ситуации на дороге.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Автосервис LiQUIMOLY

LiQUIMOLY - это сервисный центр, который специализируется на техническом обслуживании автомобилей и использовании качественных смазочных материалов, тормозных жидкостей, антифриза и других автохимических средств. Основная цель - обеспечить безопасность и надежную работу транспортных средств, следуя рекомендациям производителей авто. LiQUIMOLY также публикует обучающие видео и советы по обслуживанию автомобилей, например, о том, как часто следует менять тормозную жидкость и антифриз, и как предотвратить поломки тормозной системы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

авто водительские права автомобили
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Создание буферной зоны и отход на 40 км: генерал назвал опасность для Украины

Создание буферной зоны и отход на 40 км: генерал назвал опасность для Украины

15:27Фронт
Удар РФ по кораблю ВМСУ: новые данные о жертвах и пропавших без вести

Удар РФ по кораблю ВМСУ: новые данные о жертвах и пропавших без вести

15:22Украина
"Ситуация стремительно начала обостряться": военный рассказал о боях за Покровск

"Ситуация стремительно начала обостряться": военный рассказал о боях за Покровск

14:22Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Буферная зона между Украиной и РФ: СМИ узнали, что предлагают в Европе

Буферная зона между Украиной и РФ: СМИ узнали, что предлагают в Европе

Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Овнам - стресс, Тельцам - праздник, Близнецам - деньги

Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Овнам - стресс, Тельцам - праздник, Близнецам - деньги

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с девочкой на чайной плантации за 15 с

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с девочкой на чайной плантации за 15 с

Чтобы сохранить семью: путинистка Лорак пошла на серьезный шаг

Чтобы сохранить семью: путинистка Лорак пошла на серьезный шаг

"Начало конца" войны: Россия изменила требования по Украине

"Начало конца" войны: Россия изменила требования по Украине

Последние новости

15:53

Порошенко призвал признать УПЦ МП "церковью агрессора", хотя сам годами был её меценатом и прислуживал там пономарём, – эксперт

15:48

Серьезный шаг: Селена Гомес решилась на кардинальные изменения в жизни

15:28

Одно правило спасет все: что нужно регулярно делать с чайником, чтобы чай был вкусным

15:27

Создание буферной зоны и отход на 40 км: генерал назвал опасность для Украины

15:26

Почему 30 августа нельзя покупать новые вещи: какой церковный праздник

Предпосылок для завершения войны в Украине нет – ФесенкоПредпосылок для завершения войны в Украине нет – Фесенко
15:22

Удар РФ по кораблю ВМСУ: новые данные о жертвах и пропавших без вести

15:17

Как часто нужно менять тормозную жидкость в авто - эксперт назвал четкие срокиВидео

14:56

Ключевая станция: Силы обороны поразили важный объект обеспечения армии РФ

14:22

"Ситуация стремительно начала обостряться": военный рассказал о боях за Покровск

Реклама
14:07

Какой будет погода 1 сентября: синоптик удивила прогнозом и предупредила о дождях

14:05

Гороскоп на завтра 30 августа: Овнам - крупная ссора, Козерогам - радостные новости

14:04

Путин может встретиться с Зеленским: в Кремле назвали условие

13:55

Запаха и грязи больше не будет: какой предмет нужно положить в слив раковиныВидео

13:32

Уже такие взрослые: Ирина Билык показала неожиданное фото своих сыновей

13:11

В последние дни лета цена внезапно упала: в Украине подешевел базовый продукт

13:06

Мотивация для Кремля: названы три фактора, которые ускорят завершение войныВидео

12:49

Обмен территориями, которого не было: как Уиткофф вызвал хаос в переговорах о мире

12:43

Удар армии РФ по Киеву: аварийно-спасательные работы завершены

12:32

Терпение лопнуло: принц Уильям принял радикальное решение по поводу Гарри

12:19

Виновен в крахе: РосСМИ неожиданно вступились за Пугачеву

Реклама
12:16

"Похоже, это фиаско": бойцы ГУР поразили дорогой российский комплекс в Крыму

12:15

Надо найти четвертого кота: большинство людей увидит только трех животных

12:01

Очень жуткие, но не ядовитые: в Украине растут странные и редкие грибыВидео

12:01

Без молока и яиц: рецепт невероятно вкусных и оригинальных блинов

11:40

Запад не будет воевать за Украину: какие гарантии безопасности может получить КиевВидео

11:40

Можно ли благоустраивать могилу до 40 дней после похорон: священник ответилВидео

11:02

Дефицит и подорожание бензина в РФ: в ISW раскрыли последствия ударов по НПЗ

10:58

В Венеции на кинофестивале появился триколор: МИД и Минкульт Украины отреагировали

10:57

В США назвали способ окончания войны в Украине не в пользу Путина - СМИ

10:36

Невыносимая жара накрывает Украину: где ударит +36 градусов

10:19

Ушел к своей музе: скончался известный композитор, муж Майи Плисецкой

10:07

Авто перевернулось на крышу: в Киеве произошло смертельное ДТП с полицейскими

10:02

Вся система снабжения армии РФ ослаблена: партизаны проникли в тыл врага

09:59

Курс доллара и евро с 1 сентября: нужно ли готовиться к резким скачкам

09:45

Ужасный персонаж: в Голливуде снимают фильм про диктатора Путина

09:37

"Царит неразбериха": как Трамп хочет закончить войну и почему Европа в замешательстве

09:27

ВСУ пробиваются возле Покровска, оккупантов массово ликвидируют - ISW

09:23

Зачем птицы купаются в песке: лишь единицы знают правильный ответВидео

09:00

В инвалидном кресле и не может говорить: в сети появилось видео Эдиты ПьехиВидео

08:25

Буферная зона между Украиной и РФ: СМИ узнали, что предлагают в Европе

Реклама
08:10

Россия пытает систематически и с фантазией: зачем РФ выходит из конвенции о предотвращении пытокмнение

08:04

Не важно на каком языке говоришь: Каменских разозлила своим высказыванием в СШАВидео

08:01

Впервые в истории: FPV-дроны поразили российский корабль с ракетами КалибрВидео

07:30

Стал тенью себя: папарацци удалось сфотографировать неузнаваемого Микки Рурка

07:23

Гороскоп Таро на завтра 30 августа: Тельцам - планировать, Девам - не унывать

07:10

Где три различия между двумя мужчинами с гитарой: на поиски ответа есть всего 27 секунд

06:47

"Начало конца" войны: Россия изменила требования по Украине

06:17

От уроков "Минска" к новой коалиции союзниковмнение

05:50

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке с автомобилем у скалы за 10 сек

05:23

Зачем немцы кладут под ковер фольгу: необычный лайфхак

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийАни ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла Пугачева
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять