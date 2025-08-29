Как часто нужно менять тормозную жидкость в авто - эксперт назвал четкие сроки

Тормозная жидкость нуждается в регулярной замене, поскольку старая жидкость может стать причиной коррозии и даже отказа тормозов.

Как часто нужно менять тормозную жидкость / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

Что такое тормозная жидкость

Как понять, что пришло время менять тормозную жидкость

Почему старая тормозная жидкость опасна для автомобиля

Тормозная жидкость - это жизненно важная жидкость для безопасности вашего автомобиля. Она передает усилие от педали тормоза к колесам, обеспечивая эффективное торможение. Со временем ее свойства могут ухудшаться, что может привести к серьезным проблемам.

Главред узнал, как часто нужно менять тормозную жидкость при разных условиях эксплуатации автомобиля.

Как узнать, что пора менять тормозную жидкость

Тормозная жидкость со временем теряет свои свойства из-за поглощения влаги из воздуха. Это снижает температуру ее кипения и ухудшает смазывающие свойства. Первое, на что стоит обращать внимание - это изменение цвета жидкости. Новая тормозная жидкость обычно прозрачная или светло-желтая, а старая - более темная, коричневая или даже мутная.

Также сигналом служит "текучесть" тормозов - если педаль начинает проседать или торможение становится менее чувствительным, это может свидетельствовать о потере эффективности жидкости. Некоторые современные автомобили оборудованы специальными датчиками влажности, сигнализирующими о необходимости замены.

Сколько лет можно не менять тормозную жидкость

Часто можно услышать, что тормозную жидкость можно не менять годами, особенно если автомобиль используется редко. Однако производители автомобилей советуют менять ее примерно раз в 2 года независимо от пробега.

Тормозная жидкость гигроскопична - она поглощает влагу из воздуха, и даже в закрытом контуре постепенно накапливается вода. Со временем это приводит к снижению температуры кипения жидкости и коррозии деталей тормозной системы, даже если внешне жидкость выглядит чистой.

Что будет, если тормозная жидкость старая

Старая тормозная жидкость - это риск для безопасности. Накопившаяся вода снижает температуру кипения, и при интенсивном торможении жидкость может закипеть, что приведет к потере тормозной эффективности.

Коррозия металлических деталей системы также может привести к дорогостоящему ремонту: поржавевшие цилиндры, блоки ABS или тормозные суппорты выходят из строя быстрее, чем обычно. Кроме того, старая жидкость может загрязнять уплотнения и шланги, делая систему менее надежной и увеличивая риск аварийной ситуации на дороге.

Как сделать, чтобы стекла не запотевали / Инфографика: Главред

Как часто нужно менять тормозную жидкость и антифриз

Эксперт автосервиса LiQUIMOLY советует менять тормозную жидкость раз в два года. Если автомобиль используется не ежедневно, можно делать это раз в 3-4 года. Также можно ориентироваться на пробег и менять тормозную жидкость через каждые 30-40 тыс. км.

Однако иногда авто сигнализирует о необходимости замены раньше:

Поток жидкости или лужи под шлангами - меняем жидкость, а если повреждены шланги - и их;

- меняем жидкость, а если повреждены шланги - и их; Изменение цвета, хлопья или отложения в бачке - жидкость требует замены, а систему стоит проверить на коррозию;

- жидкость требует замены, а систему стоит проверить на коррозию; "Ватные" тормоза - даже при полном бачке это может свидетельствовать о воде или конденсате в системе.

Антифриз также требует регулярной замены: обычно каждые 2-3 года, поскольку старое охлаждающее средство теряет антикоррозийные свойства и неэффективно охлаждает двигатель. Соблюдение этих интервалов помогает избежать неожиданных поломок и обеспечивает безопасную и надежную работу автомобиля.

Смотрите видео о том, как часто нужно менять тормозную жидкость:

Об источнике: Автосервис LiQUIMOLY LiQUIMOLY - это сервисный центр, который специализируется на техническом обслуживании автомобилей и использовании качественных смазочных материалов, тормозных жидкостей, антифриза и других автохимических средств. Основная цель - обеспечить безопасность и надежную работу транспортных средств, следуя рекомендациям производителей авто. LiQUIMOLY также публикует обучающие видео и советы по обслуживанию автомобилей, например, о том, как часто следует менять тормозную жидкость и антифриз, и как предотвратить поломки тормозной системы.

