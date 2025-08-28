Укр
На дорогах заметили необычный знак - о чем предупреждают черно-белые квадраты

Руслана Заклинская
28 августа 2025, 22:28
40
Загадочный дорожный знак удивил даже опытных водителей и вызвал активные дискуссии в Сети.
На дорогах заметили необычный знак - о чем предупреждают черно-белые квадраты
Дорожный знак с черно-белыми квадратами / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, reddit.com

Вы узнаете:

  • Что означает дорожный знак в виде черно-белых квадратов
  • Где именно его обычно устанавливают
  • Для чего служит знак в виде черно-белых квадратов

Необычный дорожный знак в виде черно-белых квадратов вызывает активные споры среди водителей. Хотя он и не является распространенным и не всегда интуитивно понятным, его роль в повышении безопасности на аварийных перекрестках трудно переоценить - он служит дополнительным предупреждением и может спасти жизнь.

На популярной платформе Reddit пользователи активно дискутируют о необычном дорожном знаке. Один из водителей поделился, что проезжал мимо этого знака и не понимал его назначения.

видео дня

"Возможно, это военный знак. Кто-то знает, для чего он нужен?" - спросил он сообщество.

Что означает дорожный знак - черно-белые квадраты

Комментаторы быстро объяснили его функцию. По их словам, такие квадраты размещают на противоположной стороне второстепенного ответвления на перекрестке, чтобы предупредить водителей о необходимости уступить дорогу или загородить путь для опасного проезда прямо через перекресток.

Вместе с тем, дискуссия показала противоречивое отношение водителей к этому знаку. Один из пользователей отметил, что на этом перекрестке часто случаются смертельные аварии, и не все прислушиваются к предупреждению. Другой отметил, что это "глупый знак", а еще один добавил, что он "недостаточно интуитивный" и должен требовать полной остановки, а не просто предупреждать.

Где его обычно устанавливают

Некоторые участники дискуссии отметили, что сами никогда не видели такого знака во время обучения или вождения, даже имея значительный опыт на дорогах Великобритании.

"22 года вождения, два теоретических экзамена (на автомобиле и мотоцикле), проехал вдоль и поперек Великобритании и могу честно сказать, что никогда такого раньше не видел", - написал пользователь motto5462.

Отдельные пользователи указали на конкретные места, где эти знаки встречаются, например, на дороге B4455 Foose Way вблизи Лемингтон-Спа. Также пользователи отметили, что высокий уровень аварийности на перекрестке заставил местные власти заменить его на кольцо.

Другие комментаторы добавили, что знак работает в комплексе со стандартным "уступи дорогу" и дорожной разметкой, а его расположение помогает водителям заметить главную дорогу среди зелени или живых изгородей. Один из участников даже отметил, что такой знак может "спасти кого-то от собственной глупости".

Как сдать экзамен на права с первого раза – 11 лайфхаков
Как сдать экзамен на права с первого раза – 11 лайфхаков / Главред - инфографика

Ранее Главред сообщал, что в Сети вспыхнула дискуссия из-за необычной дорожной разметки - белого треугольника с горизонтальной Т-образной линией. Многие водители признались, что впервые ее видят и не понимают значения.

Также в современных авто кнопка с буквой "А" в круге автоматически выключает двигатель на остановках и перезапускает его при старте. Она экономит топливо и уменьшает выбросы, особенно в пробках.

Кроме этого, в 1950-х ремни безопасности в авто казались жесткими и неудобными, а ремни для задних сидений были редкостью. Настоящий прорыв стали автоматические натяжители, которые мгновенно затягивают ремень во время столкновения и активируют подушки безопасности.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Reddit

Reddit - сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на любую понравившуюся информацию в Интернете и обсуждать ее. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения - наиболее популярные из них оказываются на главной странице сайта, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

авто правила дорожного движения автомобили
