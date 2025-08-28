Сэкономит деньги и топливо: какую секретную кнопку в авто нужно нажать

Оказывается, что на приборной панели в авто есть кнопка, которая мгновенно снижает расход на бензин.

В современных автомобилях есть множество кнопок, которые даже могут казаться непонятными для водителей. В частности, одна из них может сэкономить средства.

Какая кнопка может помочь сэкономить топливо

В express.co.uk отмечают, что кнопка, которая часто выглядит как буква "А" с маленькой круглой стрелкой, может уменьшить расходы на бензин и дизельное топливо каждый раз, когда вы едете.

Отмечается, что обычно эта кнопка расположена где-то на руле или возле него, но не все водители ее используют.

Функции кнопки с буквой "А" в авто

Данная кнопка автоматически выключает двигатель, когда автомобиль останавливается, а затем перезапускает его, как только водитель снова снимает ногу с тормоза.

Эта функция полезна во время ожидания в интенсивном движении или на красном свете светофора, поскольку это значительно уменьшает количество расходуемого бензина.

"Маленькая кнопка на панели приборов с маленькой круглой стрелкой или символом "A" - это функция, которая называется функцией автоматического запуска/остановки двигателя. Кнопка, которая помогает улучшить экономию топлива и уменьшить выбросы. Эту кнопку можно включать и выключать по усмотрению водителя", - отмечают эксперты.

