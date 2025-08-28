Укр
Сэкономит деньги и топливо: какую секретную кнопку в авто нужно нажать

Мария Николишин
28 августа 2025, 14:18
30
Оказывается, что на приборной панели в авто есть кнопка, которая мгновенно снижает расход на бензин.
Сэкономит деньги и топливо: какую секретную кнопку в авто нужно нажать
Как сэкономить бензин / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Что означает кнопка "А" в авто
  • Какую функцию она выполняет

В современных автомобилях есть множество кнопок, которые даже могут казаться непонятными для водителей. В частности, одна из них может сэкономить средства.

Главред решил разобраться, какая кнопка уменьшает расход топлива в авто.

видео дня

Какая кнопка может помочь сэкономить топливо

В express.co.uk отмечают, что кнопка, которая часто выглядит как буква "А" с маленькой круглой стрелкой, может уменьшить расходы на бензин и дизельное топливо каждый раз, когда вы едете.

Отмечается, что обычно эта кнопка расположена где-то на руле или возле него, но не все водители ее используют.

Функции кнопки с буквой "А" в авто

Данная кнопка автоматически выключает двигатель, когда автомобиль останавливается, а затем перезапускает его, как только водитель снова снимает ногу с тормоза.

Эта функция полезна во время ожидания в интенсивном движении или на красном свете светофора, поскольку это значительно уменьшает количество расходуемого бензина.

"Маленькая кнопка на панели приборов с маленькой круглой стрелкой или символом "A" - это функция, которая называется функцией автоматического запуска/остановки двигателя. Кнопка, которая помогает улучшить экономию топлива и уменьшить выбросы. Эту кнопку можно включать и выключать по усмотрению водителя", - отмечают эксперты.

Сэкономит деньги и топливо: какую секретную кнопку в авто нужно нажать
Цены на бензин / Инфографика: Главред

Читайте также:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

авто лайфхак автомобили
Массированный удар РФ по Киеву: погибли дети, разрушены жилые домаВидео

06:10

Какие гарантии безопасности может получить Украина?мнение

06:10

Польская ненависть отправляет их по пути Орбана?мнение

