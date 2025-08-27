Укр
Как остановить авто с "автоматом", если отказали тормоза - объяснение инструктора

Руслана Заклинская
27 августа 2025, 05:52
Хотя ситуация с отказом тормозов является одной из самых опасных, правильные и последовательные действия способны спасти жизнь водителя и пассажиров.
Как остановить авто с 'автоматом', если отказали тормоза - объяснение инструктора
Что делать, если на авто с "автоматом" отказали тормоза / Колаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

  • Что делать в случае отказа тормозов в автомобиле с автоматической коробкой передач
  • Можно ли восстановить работу тормозов простым нажатием педали
  • Как правильно использовать коробку передач, чтобы замедлить авто

Отказ тормозов в автомобиле с автоматической коробкой передач - одна из самых опасных ситуаций на дороге. В таких случаях паника может привести к серьезным авариям, поэтому самое главное правило - оставаться спокойным и действовать системно. Автоинструктор школы MSTART подробно объяснил, как правильно вести себя, если тормоза отказали, чтобы максимально снизить риски.

Как действовать при отказе тормозов

В первую очередь нужно предупредить других участников дорожного движения. Следует включить аварийную сигнализацию, держать руль двумя руками и сигнализировать, чтобы водители рядом освободили полосу движения и предоставили возможность для маневра. Это поможет избежать столкновений и создаст пространство для экстренной остановки.

видео дня

Далее необходимо проверить работу тормозов. В некоторых случаях несколько резких нажатий на педаль могут восстановить давление в тормозной системе. Если это не сработало, нужно переходить к другим методам уменьшения скорости.

Одним из самых эффективных способов является использование коробки передач. Если педаль газа застряла или авто продолжает разгоняться, стоит перевести селектор в режим нейтрали (N). Это отсоединит двигатель от колес и остановит ускорение. Если же коробка имеет ручной режим, необходимо постепенно переключаться на более низкие передачи. Такой способ повышает нагрузку на двигатель и помогает замедлить движение. В старых автоматах для этого предназначены отметки L, 1 или 2.

Смотрите видео о том, как остановить авто с АКПП, если отказали тормоза:

Как использовать ручник для остановки авто

Когда скорость снижается, можно осторожно использовать ручник. Важно делать это постепенно, плавно подтягивая рычаг, ведь резкое дерганье может спровоцировать неконтролируемый занос и потерю управления.

Не менее важно учитывать окружение. Если на пути есть подъем, лучше направить автомобиль именно туда - уклон естественным образом поможет затормозить. На ровном участке дороги можно использовать бордюр или снежный сугроб, легонько касаясь их боком автомобиля, чтобы погасить инерцию.

Где водителям Украины парковаться строго запрещено
Где водителям Украины парковаться строго запрещено / Главред - инфографика

Чего не стоит делать при отказе тормозов

Автоинструктор также отмечает важные детали, которые водителям при отказе тормозов. По его словам, нельзя полностью выключать зажигание во время движения, ведь это приведет к отключению усилителя руля и тормозов, что сделает управление еще более сложным.

"Нельзя также резко ставить селектор в P или R - коробка получит удар и можно потерять контроль", - подчеркнул Сергей.

После полной остановки нужно зафиксировать автомобиль, перевести селектор в положение P и установить знак аварийной остановки. Дальнейшее движение на таком авто категорически запрещено - машину следует отбуксировать на станцию техобслуживания для полной проверки и ремонта.

Об источнике: автошкола MSTART

Автошкола MSTART - это сертифицированная автошкола в Варшаве, специализирующаяся на обучении вождению для иностранцев, в частности украинцев. Она предлагает курсы вождения категории B с возможностью сдачи теоретического экзамена на украинском языке. Обучение включает теоретические занятия и практические уроки по вождению на современных автомобилях с механической и автоматической коробкой передач.

Где поставить орхидеи: британские эксперты назвали идеальное место в квартире

