Может взорваться: водителям стоит убрать один распространенный предмет из авто

Мария Николишин
26 августа 2025, 14:57
Водителей призывают не класть в авто один распространенный, но опасный предмет.
Может взорваться: водителям стоит убрать один распространенный предмет из авто
Какие предметы не стоит оставлять в авто / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие предметы опасно оставлять в авто
  • Как нагревается авто в жару

Водители часто любят оставлять в своих автомобилях различные личные вещи. На первый взгляд кажется, что в таких действиях нет ничего удивительного, но, на самом деле, это может быть очень опасно.

Главред решил разобраться, какие вещи нельзя оставлять в авто.

Какой предмет может взорваться в авто

Аэрозольные баллончики - от дезодорантов до лаков для волос - могут стать нестабильными, когда температура повышается, пишет express.co.uk.

Эксперты отмечают, что тепло может вызвать протекание, а в некоторых случаях привести к "разрыву или взрыву" баллона.

"Салоны автомобилей могут быстро нагреваться, если их парковать под прямыми солнечными лучами, что может привести к тому, что температура значительно превысит рекомендуемый уровень", - говорится в сообщении.

Почему дезодорант может взорваться в авто

Аэрозольные баллончики под давлением, такие как дезодоранты, освежители воздуха, лаки для волос или другие спреи, могут стать чрезвычайно опасными, если их оставить в горячем автомобиле.

"С ростом внутренней температуры растет и давление внутри баллончика. Если давление станет слишком высоким, баллончик может разорваться или взорваться, что создает серьезную угрозу пожара и травмирования. Даже если баллончик не взорвется, тепло может ухудшить содержимое, снизить производительность и вызвать утечку", - отмечают эксперты.

Как автомобиль нагревается на солнце

Если оставить автомобиль под прямыми солнечными лучами всего на десять минут, то температура внутри может подняться от 24°C до 38°C. Уже через полчаса температура может достичь 50°C, а иногда даже до 60°C.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

