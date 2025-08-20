'Безобидные' напитки могут лишить прав: что лучше не пить водителям перед поездкой

Не все напитки, которые кажутся безопасными для употребления за рулем, являются таковыми.

https://glavred.info/auto/bezobidnye-napitki-mogut-lishit-prav-chto-luchshe-ne-pit-voditelyam-pered-poezdkoy-10691342.html Ссылка скопирована

Определенные безалкогольные напитки могут создать проблемы водителям / Колаж: Главред, фото: freepik.com, t.me/kyivpatrol

Вы узнаете:

Почему не все "безопасные" напитки перед поездкой на самом деле таковыми являются

Может ли безалкогольное пиво показать алкоголь в крови водителя

Можно ли управлять авто после решения суда о лишении прав

Не все напитки, которые считаются безопасными для употребления перед поездкой, на самом деле являются таковыми. Некоторые из них могут повлиять на показатели алкотестера или даже ухудшить реакцию водителя, что в итоге грозит штрафами и лишением прав. Об этом сообщает Автотема.

Главред узнал, какие напитки лучше не употреблять водителям.

видео дня

Напитки с маркировкой "0,0%" иногда содержат небольшое количество спирта. Самый яркий пример - безалкогольное пиво. Во время пивоварения образуется остаточный алкоголь в пределах 0,05-0,1%. Технологии позволяют лишь уменьшить его количество, но полностью устранить нельзя. Одна бутылка обычно не вызывает показаний алкотестера, но три банки подряд могут дать положительный результат, в зависимости от организма и чувствительности прибора.

Похожим образом действуют и некоторые кисломолочные продукты - квас, кефир, ряженка, йогурт. Они проходят естественное брожение, что может создавать запах, похожий на алкогольный.

Напитки, влияющие на реакцию

Кроме продуктов с остаточным алкоголем, опасность представляют напитки, которые влияют на нервную систему - кофе и энергетики. Водители пьют их для бодрости, но эффект длится всего 20-30 минут. Затем начинает действовать теобромин, который замедляет реакцию, снижает концентрацию внимания и может вызвать сонливость. Даже несколько секунд потери внимания за рулем могут привести к аварии.

Как избежать проблем

Специалисты советуют во время длительных поездок делать перерывы, высыпаться и утолять жажду обычной водой.

За управление в состоянии опьянения предусмотрено суровое наказание:

первое нарушение - штраф 17 000 грн и лишение прав на 1 год;

повторное нарушение - штраф 34 000 грн и запрет управления на 3 года.

Допустимый уровень алкоголя в крови для водителей - 0,2 промилле. Для понимания: 1‰ = 0,1%, то есть в 10 раз больше, чем разрешено.

Где водителям Украины парковаться строго запрещено / Главред - инфографика

Можно ли управлять авто после лишения прав

Адвокат Дмитрий Мохнюк в видео в YouTube рассказал, что управлять автомобилем после лишения прав нельзя. Однако, как отметил юрист, есть определенные нюансы.

Если суд первой инстанции вынес решение о лишении прав, у водителя есть 10 дней для подачи апелляционной жалобы. В течение этого срока он может продолжать управлять автомобилем на основании временного удостоверения, выданного полицией.

Мохнюк отметил, что после подачи апелляционной жалобы решение суда не вступает в законную силу, и водитель имеет право управлять автомобилем на основании временного удостоверения до тех пор, пока апелляционный суд не рассмотрит дело.

Смотрите видео с объяснением адвоката, когда можно и нельзя управлять авто:

Однако нельзя управлять автомобилем, если решение суда первой инстанции о лишении прав вступило в законную силу (через 10 дней, если не подана апелляция), управлять автомобилем запрещено.

Также управлять автомобилем запрещено после решения апелляционного суда. Решение апелляционного суда вступает в законную силу в день его провозглашения. С этого момента водитель не имеет права управлять транспортным средством, даже если срок действия его временного удостоверения еще не истек.

Кроме этого, как отметил адвокат, если у водителя не изъяли пластиковые права, но суд лишил его прав, управлять автомобилем все равно нельзя. В случае остановки полицией и проверки по базе данных, это будет считаться управлением после лишения прав, что влечет за собой штраф.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Mohnuk Advocates Канал в YouTube "Mohnuk Advocates" посвящен предоставлению информации по различным юридическим вопросам. На канале освещаются такие темы: защита прав автомобилистов, защита прав инвесторов в недвижимость, законодательные изменения и их влияние на жизнь людей. Сейчас на канале насчитывается 4,54 тыс. пользователей и 192 видео.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред