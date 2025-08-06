Малоизвестный знак может опустошить кошелек: что надо знать украинским водителям

Украинские водители рискуют получить огромный штраф в Чехии.

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Один знак в Чехии может привести к штрафу в 800 евро / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, VLM

Вы узнаете:

О каком дорожном знаке в Чехии стоит знать украинским водителям

Какой максимальный размер штрафа за проезд по платной дороге без виньетки

Как легально оплатить пользование платными дорогами в Чехии

Планируя поездку в Чехию на собственном автомобиле, украинским водителям стоит быть особенно внимательными к дорожным знакам, ведь один из них может привести к большим штрафам. Его размер может достигать десятков тысяч гривен. Об этом сообщили эксперты в материале Vitrina.

Главред узнал, какой дорожный знак может привести к большому штрафу.

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Речь идет о знаке E11b - шестиугольнике с черной точкой посередине, который в Чехии размещают под табличкой "Начало автомагистрали" (D-9). Этот знак сообщает, что дальше начинается платный участок дороги, за проезд по которому необходимо иметь виньетку - специальное разрешение или билет на пользование автомагистралью. К сожалению, многие туристы и водители не знают об этом важном знаке и о правилах, связанных с платными дорогами в Чехии.

Какой размер штрафа

Игнорирование знака E11b может обойтись очень дорого. Если полиция остановит авто сразу после проезда платного участка без действительной виньетки, штраф может достигать до 800 евро (примерно 38 500 гривен). Если же водитель попытается обмануть правоохранителей, предоставив поддельные документы или вводя их в заблуждение, наказание будет гораздо жестче - штраф может вырасти до 4000 евро (около 193 тысяч гривен).

Как приобрести виньетку

В YouTube-канале Time To Drive рассказали, что платные дороги есть в 17 странах Европы. Оплата может происходить либо на месте, либо водителям необходимо приобрести виньетку - разрешение на въезд.

Чтобы избежать неприятностей, рекомендуется заранее приобрести виньетку. Самый удобный способ - сделать это онлайн на официальном сайте edalnice.cz, где номерной знак автомобиля автоматически вносится в электронную базу, подтверждающую оплату. Кроме того, виньетки можно купить и в терминалах на автозаправках по всей Чехии.

Где водителям Украины парковаться строго запрещено / Главред - инфографика

Смотрите видео о том, как оплачивать дорогу в разных странах:

Хотя система дорожных знаков в Европейском Союзе в целом унифицирована, Чехия добавила собственный уникальный элемент - знак E11b, который стал настоящей ловушкой для иностранных водителей. Поэтому перед поездкой в Чехию стоит подробно ознакомиться с местными правилами дорожного движения и знаками, чтобы сохранить деньги, время и нервы.

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