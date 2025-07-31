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Красный индикатор с восклицательным знаком: о чем он предупреждает водителей

Марина Фурман
31 июля 2025, 17:36
44
Мелкие детали в авто могут предупреждать об опасности.
авто
Что делать, если загорелся красный индикатор на панели приборов / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Что означает красный индикатор с восклицательным знаком
  • О чем предупреждает желтый треугольник с восклицательным знаком

Любой водитель может забеспокоиться, когда на панели приборов авто появляется неизвестный индикатор. Важно не игнорировать появление символов в авто, ведь они могут предупреждать об опасности. Среди них - круг с восклицательным знаком на панели приборов. Главред выяснил, что означает этот символ и как его убрать с панели.

Что означает красный индикатор с восклицательным знаком

Чаще всего красный круг со знаком на панели появляется тогда, когда водитель пытается тронуться, не сняв ручной тормоз, говорится на портале Interia Motoryzacja.

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В этом случае решение проблемы простое - просто отпустите ручной тормоз, и предупредительный индикатор исчезнет. Этот символ создан для того, чтобы водитель не начал движение с заблокированными колесами.

Однако, если ручной тормоз отпущен, а красный восклицательный знак продолжает светиться, ситуация может быть более серьезной. Часто это указывает на низкий уровень тормозной жидкости в бачке. В частности, могут быть повреждены тормозные трубопроводы или символ может напоминать о неисправном главном тормозном цилиндре. В таком случае, лучше обратиться к специалистам, чтобы они устранили проблему.

Что означает желтый треугольник с восклицательным знаком

Обычно желтый треугольник с восклицательным знаком - это предупредительный сигнал, связанный с системами ABS или ESP.

Предупреждающий индикатор может загораться как тогда, когда эти системы функционируют неправильно, так и когда датчики обнаруживают значительный износ тормозных колодок.

Перегоревшая лампочка стоп-сигнала - еще одна относительно простая причина появления желтого предупредительного индикатора.

Колебания напряжения в электрической системе также могут привести к загоранию предупредительного индикатора.

В более новых авто такой предупреждающий значок может означать, что что-то не так с современными помощниками водителя - например, не работает система, которая следит за расстоянием до других машин, адаптивный круиз-контроль или парктроники.

Неисправности датчика давления в шинах (TPMS) - еще одна потенциальная причина появления предупреждающего индикатора с восклицательным знаком. Эта проблема обычно усугубляется резким падением температуры. Если индикатор продолжает гореть, несмотря на проверку давления в шинах, стоит повторно откалибровать датчики.

Что делать, если загорается предупредительный индикатор с восклицательным знаком

Если горит красный предупредительный индикатор, рекомендуется прекратить движение, пока не будет диагностирована и устранена причина.

Желтый предупредительный индикатор позволяет продолжать путешествие, но с особой осторожностью. В этом случае лучше всего обратиться к специалистам.

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Об источнике: Interia Motoryzacja

Interia Motoryzacja - это польский веб-сайт, созданный для водителей, любителей автомобилей и мотоциклов. На сайте можно найти новости об авто, советы, тесты и отзывы о подержанных или из салона автомобилях.

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