Правило 80 километров: почему эксперты советуют не доводить бак до "сухого"

Эксперт советует выбирать самые выгодные заправки, имея запас в 80 километров до полного исчерпания горючего.

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Поддержание уровня горючего не ниже 25% поможет избежать неисправностей и неприятностей на дороге / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Когда оптимально заправлять авто, чтобы избежать проблем

Почему езда с почти пустым баком вредит двигателю

Могут ли оштрафовать за отсутствие горючего в авто

Гордон Уоллис из компании Your NRG советует не ждать, пока топливо в баке почти закончится. По его словам, идеальным моментом для заправки является отметка на датчике топлива, когда остаток составляет около 80 километров до полного исчерпания, пишет Express.

Главред решил разобраться в рекомендациях экспертов по заправке автомобилей.

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По словам эксперта, этот запас позволяет водителям избежать риска неожиданно остановиться из-за отсутствия горючего. Также Британская автомобильная ассоциация (АА) подтверждает, что каждый год она выезжает на более 10 500 случаев поломок, вызванных именно недостаточным запасом топлива или заряда батареи.

Гордон Уоллис подчеркивает, что заправка раньше дает возможность выбрать более выгодную АЗС, а не спешить в поисках топлива в критический момент. Кроме того, низкий уровень топлива может повредить автомобиль - на дне бака скапливается мусор, который при малом количестве топлива может попасть в топливный фильтр и насос, вызывая засорение и проблемы с двигателем.

Риски низкого уровня топлива для автомобиля

"Полное исчерпание топлива может серьезно повредить топливный насос, особенно если он работает "насухо", - добавляет эксперт. - Рекомендуем поддерживать уровень топлива не менее чем на четверть бака, чтобы предотвратить эти риски."

Правила дорожного движения и штрафы

Законодательство Великобритании требует от водителей иметь достаточный запас топлива для путешествия. Если автомобиль останавливается из-за отсутствия топлива и создает препятствия на дороге, водителя могут оштрафовать на 100 фунтов стерлингов и добавить три штрафных балла.

АА также советует держать не менее четверти бака в запасе на случай неисправности датчика топлива или длительных пробок.

Особенности оплаты на АЗС

Напомним, что владельцы автомобилей, которые любят заправляться на сумму, например, 500 гривен, должны помнить: система АЗС настроена на выдачу определенного объема горючего, а не на стоимость. При цене бензина А95 около 54,47 грн за литр, эта сумма будет соответствовать примерно 9,18 литрам топлива, однако автомат может округлить это количество не в пользу водителя.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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