Придаст блеска и будет отталкивать воду: одно средство заставит авто сиять

Одно средство из ванной комнаты придаст блеск автомобилю.

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Средство для блеска авто / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Чем можно натереть авто для блеска

Какое средство отталкивает воду

Все владельцы автомобилей хотят, чтобы их транспортное средство всегда блестело и выглядело так, как будто только что с мойки. Однако, иногда даже специальные средства не дают такого результата.

Главред решил разобраться, какое средство нанести на авто, чтобы оно блестело.

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Как сделать водостойкое покрытие для авто

Как пишет express.co.uk, существует простой бытовой лайфхак, который может сэкономить время и усилия, придавая автомобилю заметный чистый вид.

Оказывается, что секрет чистого, водостойкого покрытия может быть спрятан не в гараже, а прямо в ванной комнате. Так, кондиционер для волос может оказаться эффективной и мягкой альтернативой традиционной полироли для автомобилей.

Автомобильный эксперт отметил, что преимуществом кондиционера является его быстрое действие.

"Вы наносите смесь воды и кондиционера на чистый автомобиль, затем смываете его и вытираете полотенцем. Никакого сильного трения и постоянной замены полотенца. Большинство кондиционеров для волос содержат ланолин или силикон, которые известны тем, что добавляют блеска и отталкивают воду",- отметил он.

По его словам, кондиционер для волос не только убирает грязь, но и оставляет легкий защитный слой, который отталкивает воду и помогает предотвратить появление полос или пятен от воды.

"Эти ингредиенты также помогают сгладить поверхность автомобиля, заполняя мелкие царапины и придавая краске более блестящий вид, подобно тому, что делает специальная полироль", - говорится в сообщении.

Что важно, подойдет любой дешевый кондиционер с силиконом. Поэтому водители могут значительно сэкономить свои средства.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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