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Влажные салфетки уничтожают автомобиль: что ими нельзя протирать

Мария Николишин
9 июля 2025, 16:29
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Влажные салфетки могут быть удобными, но они плохо влияют на автомобиль.
Влажные салфетки уничтожают автомобиль: что ими нельзя протирать
Почему влажные салфетки опасны / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Можно ли использовать влажные салфетки для уборки
  • Как они влияют на детали в авто

Иногда у водителей нет времени, чтобы убрать салон автомобиля. В этом случае многие люди могут использовать влажные салфетки, которые быстро убирают всю пыль. Однако, у этого метода есть один нюанс.

Главред решил разобраться, можно ли протирать салон авто влажными салфетками.

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Как влажные салфетки влияют на состояние салона авто

Твоя машина пишет, что привычка протирать салон авто влажными салфетками сильно вредит интерьеру.

Так, автомойщик с 6-летним стажем подчеркнул, что салфетки, предназначенные для рук, совсем не рассчитаны на контакт с материалами салона.

"В составе типичных салфеток для гигиены - спирт, ароматизаторы и консерванты. Они сушат кожу, а еще быстрее - пластик и искусственную кожу в авто", - подчеркнул он.

По его словам, результат такой уборки не заставляет себя ждать.

"Сначала появляется липкий слой, который собирает пыль. Затем - тусклость, потеря гибкости, а впоследствии и трещины. Особенно уязвимы к этому натуральная и экокожа, а также мягкие виды пластика, которые часто встречаются в новых авто", - добавил эксперт.

Чем можно убрать в салоне авто

Вместо влажных салфеток лучше взять мягкую тряпку и сделать легкий мыльный раствор, без агрессивной химии. Такой подход не вредит покрытию и подходит для ежедневной уборки.

Для того, чтобы результат был длительным, можно выбрать специальные салфетки или спреи для авто. Они нейтральны, не сушат материалы и часто обладают защитным эффектом.

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Об источнике: Твоя машина

Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.

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