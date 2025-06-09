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Зачем на автомобилях сзади клеят знак рыбки: секрет раскрыт

Марина Фурман
9 июня 2025, 14:10
185
Зображення рибки на авто - не просто елемент декору.
символ рыбы
Что означает фигурка рыбки на авто / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Что означает фигурка рыбки на автомобиле
  • На какую часть транспортного средства обычно клеят этот символ

На дорогах довольно часто можно увидеть автомобили с небольшой наклейкой в форме рыбки. Обычно символ клеят на багажники авто или на заднее стекло транспортного средства. Главред решил выяснить, что означает этот знак.

На самом деле знак в форме рыбки - это не просто декоративная наклейка, она несет несколько скрытый смысл.

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Как пишет портал Твоя Машина, во времена Римской Империи, этот символ был тайным обозначением христианских обществ. Рыбку использовали как инструмент свой-чужой, например, один христианин проводил на земле дугу, а другой - вторую, завершая образ рыбки. Такой способ позволял безопасно распознавать "своих" людей.

Сейчас же символ рыбки водители используют, как духовный оберег. Они верят, что знак убережет их от аварий и других неприятностей на дороге.

Обычно, подобные аксессуары продают в общинах стран Европы и США. Такие же наклейки можно найти и в Украине.

Кроме того, в 21 веке, знак рыбки на багажнике авто может иметь другие значения. В частности, рыба с надписью "DARWIN" или "SCIENCE" - символ сторонников эволюционной теории и скептиков-религиозников.

Если же на заднем стекле заметили рыбу на крючке, то это может свидетельствовать о том, что водитель, вероятно, увлекается активным отдыхом и рыбалкой.

В общем, один и тот же символ может по-разному трактоваться в зависимости от дополнительных графических и текстовых элементов.

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Что известно об издании "Твоя машина"?

Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.

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