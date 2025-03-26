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Не просто наклейка: эксперты объяснили, зачем нужны черные точки на лобовом стекле

Руслана Заклинская
26 марта 2025, 00:12
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Черные точки на лобовом стекле автомобилей называются фритами.
Не просто наклейка: эксперты объяснили, зачем нужны черные точки на лобовом стекле
Почему на лобовом стекле есть черные точки / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео в YouTube

Вы узнаете:

  • Как называются черные точки на лобовом стекле в авто
  • Какую функцию они выполняют

Маленькие черные точки, расположенные вдоль краев лобового стекла автомобилей - независимо от того, бензиновые ли они, дизельные или электрические - выполняют важную функцию. Эксперты предостерегают, что черная эмалевая полоса с точками, известная как фрита, предотвращает возникновение "оптических искажений".

Главред узнал, для чего нужны черные точки на лобовом стекле.

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При отсутствии этих фритов видимость водителей через лобовое стекло может значительно ухудшиться при повышении температуры. Это особенно актуально весной и летом, когда температура на улице повышается. Специалисты из компании NuVisionAutoglass подчеркивают, что черные точки эффективно рассеивают тепло, что делает их важными для безопасного вождения.

"Случалось ли вам чувствовать, что вы смотрите через зеркало комнаты смеха, когда находитесь за рулем? Внезапные изменения температуры могут вызвать оптические искажения, из-за которых прямые линии кажутся искривленными. Шаблон черных точек помогает предотвратить это, выполняя роль рассеивателя тепла", - пояснили в NuVisionAutoglass, пишет Daily Express.

Этот слой черных точек предотвращает чрезмерный нагрев сплошной черной полосы по сравнению с остальными стеклами, что минимизирует искривление и обеспечивает четкий обзор дороги.

Специалисты из Autoglaze отмечают, что черные точки на лобовом стекле настолько недооценены, что мало кто вообще задумывается, для чего они нужны, несмотря на их важную роль.

"Эти точки называются фритами. Фрит - это черная эмаль, которая запекается на краях лобового стекла во время производства. Обычно она начинается как сплошная черная полоса у края стекла, а дальше постепенно переходит в маленькие точки. Такие точки можно увидеть на лобовом стекле и других стеклянных элементах автомобиля", - пояснили в Autoglaze.

Как сделать чтобы не запотевало стекло в автомобиле инфографика
Как сделать, чтобы лобовое стекло в авто не запотевало / Инфографика: Главред

Учитывая важность этих черных точек, водители должны немедленно реагировать, если замечают какие-либо повреждения или износ фритов.

В компании The Windscreen Company подчеркивают: "Как уже отмечалось, значение фритов на вашем стекле не стоит недооценивать. Если они начинают стираться или исчезать, их необходимо заменить как можно скорее. Иначе существует риск, что лобовое стекло может сместиться или даже выпасть".

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