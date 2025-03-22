Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Авто

Знают лишь единицы: что означает новый дорожный знак с песочными часами

Марина Фурман
22 марта 2025, 18:15
590
Дорожный знак не предназначен для водителей и пешеходов, а служит ориентиром для автономных автомобилей.
Дорожный знак, автомобили
Что означает дорожный знак с песочными часами? / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

  • О чем предупреждает дорожный знак с песочными часами
  • Где устанавливают этот символ

На дорогах Германии появился новый дорожный знак - черные песочные часы на белом полотне. Даже для опытных водителей этот символ может быть непонятным, поскольку на полотне нет привычных знаков ограничения скорости или предупреждений. Главред узнал, что дорожный знак с песочными часами играет важную роль в развитии автомобильной отрасли.

Портал Автопилот пишет, что дорожный знак не предназначен для водителей и пешеходов, а служит ориентиром для автономных автомобилей. Песочные часы - это маркер для систем навигации беспилотников.

видео дня

В будущем этот дорожный знак поможет беспилотным автомобилям лучше ориентироваться на дороге. Как известно, камеры авто будут считывать изображения, затем синхронизируются с серверами навигации.

Сейчас эти знаки установлены только на некоторых участках автобанов в Баварии, в частности на трассах A9 и A93 вблизи Мюнхена и Ингольштадта. И это неудивительно, ведь именно в этом регионе расположены главные офисы немецких автомобильных компаний, которые активно вкладывают ресурсы в разработку автономного транспорта.

Несмотря на то, что этот знак не вводит ограничений для водителей традиционных автомобилей, появление символа указывает на постепенное внедрение автономного транспорта в реальное дорожное движение.

Не исключено, что в будущем подобные технологические решения могут стать частью стандартной инфраструктуры на дорогах многих стран.

Другие новости:

Что за издание - "Автопилот"?

Издание "Автопилот" является украинским онлайн-ресурсом, который специализируется на автомобильной тематике.

На сайте публикуются новости, обзоры, полезные советы для водителей, а также информация о техническом обслуживании автомобилей, безопасности на дорогах и другие актуальные темы для автомобилистов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

правила дорожного движения интересные новости дорожные знаки
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
ВСУ разнесли замаскированный пункт управления РФ на Белгородщине - Генштаб

ВСУ разнесли замаскированный пункт управления РФ на Белгородщине - Генштаб

19:46Фронт
В Европе разрабатывают план замены США в НАТО – Financial Times

В Европе разрабатывают план замены США в НАТО – Financial Times

19:29Мир
Воронки видны из космоса, здания разбиты: известны последствия удара по "Энгельсу"

Воронки видны из космоса, здания разбиты: известны последствия удара по "Энгельсу"

18:48Война
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 23 марта: Козерогам - масса удовольствия, Рыбам - счастье

Гороскоп на завтра 23 марта: Козерогам - масса удовольствия, Рыбам - счастье

Потап "слил" местонахождение беглеца-ведущего Дивеева-Церковного

Потап "слил" местонахождение беглеца-ведущего Дивеева-Церковного

Ударит похолодание и будет штормовой ветер: в каких областях резко изменится погода

Ударит похолодание и будет штормовой ветер: в каких областях резко изменится погода

"Плохая новость для Украины": СМИ узнали о потерях ВСУ под Курском

"Плохая новость для Украины": СМИ узнали о потерях ВСУ под Курском

Новые условия перемирия от РФ

Новые условия перемирия от РФ

Последние новости

19:46

ВСУ разнесли замаскированный пункт управления РФ на Белгородщине - Генштаб

19:29

В Европе разрабатывают план замены США в НАТО – Financial Times

18:54

"Узнал, вспомнил": "внебрачный сын" Киркорова рассказал о последней встрече с ним

18:48

Воронки видны из космоса, здания разбиты: известны последствия удара по "Энгельсу"Фото

18:15

Знают лишь единицы: что означает новый дорожный знак с песочными часами

После войны в Украине принцип "Спасайся, кто как может" будет стимулировать распространение ядерного оружия в мире - КостенкоПосле войны в Украине принцип «Спасайся, кто как может» будет стимулировать распространение ядерного оружия в мире - Костенко
17:48

Переговоры в Саудовской Аравии: названы цели Украины и РФ

17:33

Доллар внезапно ушел в пике: каким будет курс валют с 24 марта

16:58

Оккупанты сдаются в плен на "горячем" направлении - военный

16:41

Россияне во время переговоров боятся новой операции ВСУ на территории РФ - Тимочко

Реклама
16:39

Путин приказал украинцам "легализоваться" или уехать: в Британии раскрыли опасность

15:59

Где 3 отличия между двумя мальчиками: только "гений головоломок" угадает за 29 секунд

15:55

За благодарность "аварийкой" могут оштрафовать: что нужно знать водителям

15:44

Минус 25 млн долларов: ВСУ поразили редкую установку оккупантов

15:38

Вернуться в форму: жена Тигипко рассказала, как отказалась от напитка и похуделаВидео

15:34

Выстрелили 16 раз: в Луганске убит пособник "Ахмата"

15:28

Украинские силы успешно продвигаются в Белгородской области - ISW

15:01

Виноград из черенка: как получить первый урожай за три года

14:59

Китайский гороскоп на завтра 23 марта: Быкам - обиды, Козлам - слабость

14:56

Голуби улетят и не вернутся, если повесить один простой предмет в саду

14:52

Названы цели обстрелов: РФ истерически грозит Украине новыми ударами

Реклама
14:29

РФ изменила тактику обстрелов Украины: эксперт предупредил о новой угрозе с воздуха

14:19

Звезда "Игры Престолов" назвала свой неизлечимый диагноз

14:10

Деньги сами пойдут в руки: какие ТОП-3 знака разбогатеют до конца марта

13:50

Штурмовики РФ заходят с флангов: в ВСУ назвали самое "горячее" направление

13:37

Китай рассматривает возможность отправить миротворцев в Украину: Welt раскрыло детали

13:34

Почему коты панически боятся воды: неожиданный ответ ветеринара

13:30

Яйца будут по карману каждому: эксперт назвал дату, когда продукт подешевеет

13:19

Как элегантно есть киви, арбуз, абрикосы и вишни: правила этикетаВидео

12:56

"Перемалываем врага": комполка ВСУ рассказал о потерях РФ в Курской области

12:44

В РФ скончалась популярная звезда советского киноВидео

12:38

Ударит похолодание и будет штормовой ветер: в каких областях резко изменится погода

12:37

Влупил 6-балльный шторм: Украину накрыла мощная магнитная буря

12:24

Сигареты будут стоить намного больше: Зеленский подписал соответствующий закон

11:50

Переговоры об окончании войны: Костенко назвал ключевое условиеВидео

11:46

В Третьей штурмовой оценили идею снижения мобилизационного возраста до 55 лет

11:19

Чем отличаются два воина: только люди с "зрением орла" угадают за 15 секунд

11:06

Урожай будет уже в первую неделю июля: как вырастить здоровую рассаду арбузов

10:40

Встреча Трампа с Путиным: Уиткофф назвал вероятные сроки переговоров

10:38

"Путин тянет время": эксперт озвучил коварный план российского диктатора

10:32

РФ одним ударом унесла жизни целой семьи: детали циничной атаки на ЗапорожьеФото

Реклама
10:09

Иракли Макацария впервые показал новорожденную дочку

10:00

"Да, они договорились об этом": в США сказали, когда состоятся выборы в Украине

09:50

Возросло число жертв и раненых: детали массированного удара дронов РФВидео

09:42

Инсайдер рассекретил информацию о Кейт Миддлтон и четвертом ребенке

09:27

Попадание в жилые дома и промышленный объект: дроны сильно атаковали Россию

09:15

Трамп заявил, что может дать Путину дедлайн для согласования прекращения огня с Украиной

09:07

Что делать с клубникой весной: топ-3 самых важных секретов богатого урожаяВидео

08:53

РФ атакует Украину ударными БПЛА с новой тактикой: эксперт о главной опасности

08:10

Новые условия перемирия от РФмнение

07:57

"Мы уже недалеко от этого": Уиткофф сказал, как США будут заканчивать войну в Украине

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять