Знают лишь единицы: что означает новый дорожный знак с песочными часами

Дорожный знак не предназначен для водителей и пешеходов, а служит ориентиром для автономных автомобилей.

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Что означает дорожный знак с песочными часами? / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

О чем предупреждает дорожный знак с песочными часами

Где устанавливают этот символ

На дорогах Германии появился новый дорожный знак - черные песочные часы на белом полотне. Даже для опытных водителей этот символ может быть непонятным, поскольку на полотне нет привычных знаков ограничения скорости или предупреждений. Главред узнал, что дорожный знак с песочными часами играет важную роль в развитии автомобильной отрасли.

Портал Автопилот пишет, что дорожный знак не предназначен для водителей и пешеходов, а служит ориентиром для автономных автомобилей. Песочные часы - это маркер для систем навигации беспилотников.

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В будущем этот дорожный знак поможет беспилотным автомобилям лучше ориентироваться на дороге. Как известно, камеры авто будут считывать изображения, затем синхронизируются с серверами навигации.

Сейчас эти знаки установлены только на некоторых участках автобанов в Баварии, в частности на трассах A9 и A93 вблизи Мюнхена и Ингольштадта. И это неудивительно, ведь именно в этом регионе расположены главные офисы немецких автомобильных компаний, которые активно вкладывают ресурсы в разработку автономного транспорта.

Несмотря на то, что этот знак не вводит ограничений для водителей традиционных автомобилей, появление символа указывает на постепенное внедрение автономного транспорта в реальное дорожное движение.

Не исключено, что в будущем подобные технологические решения могут стать частью стандартной инфраструктуры на дорогах многих стран.

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