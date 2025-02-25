Редкий символ на дороге: о чем предупреждает дорожный знак с тремя авто

На данный момент этот символ крайне редко можно увидеть на украинских дорогах.

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О чем предупреждает дорожный знак с тремя авто / Коллаж: Главред, фото: wikimedia, pixabay

Вы узнаете:

Что означает дорожный знак с тремя авто

Где обычно устанавливают символ

В Украине существует немало дорожных знаков. Некоторые из них можно встретить на дороге каждый день, а другие - достаточно редко. Поэтому даже опытные водители могут забывать, или же не знать об их значении. Главред выяснил, о чем предупреждает важный дорожный знак с тремя автомобилями.

Портал Vodiy.ua пишет, что сейчас этот символ крайне редко можно увидеть на украинских дорогах, ведь пробки уже давно стали частью привычной жизни водителей.

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Согласно правилам, если символ установлен перед началом дороги, то он предупреждает о сужении проезжей части, что вызывает пробки в дорожном движении. Обычно знаки в таких местах устанавливают временно, например, во время выполнения ремонтных работ на дороге.

Иногда символ устанавливают перед перекрестком. В таком случае он предупреждает водителя о возможных пробках, чтобы тот имел возможность вовремя изменить маршрут и объехать перегруженный участок.

Где устанавливается знак

Знак устанавливается вне населенных пунктов на расстоянии 150-300 м, в населенных пунктах - 50-100 м до начала опасного участка. В случае необходимости знак устанавливается и на другом расстоянии.

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Что такое дорожный знак? Дорожный знак - стандартизированный графический рисунок, устанавливаемый край дороги для сообщения определенной информации участникам дорожного движения, одно из средств регулирования дорожного движения. Дорожные знаки могут быть постоянными, временными и с переменной информацией. Временные дорожные знаки размещаются на переносных устройствах, дорожном оборудовании или закрепляются на щите с фоном желтого цвета и имеют преимущество перед постоянными дорожными знаками и дорожной разметкой, сообщает Википедия.

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