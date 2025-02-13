Большинство удивится: чем отличаются синие и белые знаки населенных пунктов

Белые и синие знаки с названиями населенных пунктов имеют разное значение для водителей, поэтому важно знать об их различиях, указывают автоинструкторы.

https://glavred.info/auto/bolshinstvo-udivitsya-chem-otlichayutsya-sinie-i-belye-znaki-naselennyh-punktov-10639091.html Ссылка скопирована

Чем отличается синий знак от белого - синий знак населенного пункта / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Вы узнаете:

Что означает синий цвет на дорожных знаках

Что означает белый цвет на дорожных знаках

Водители часто сталкиваются с дорожными знаками, которые обозначают границы населенных пунктов. Одни из них имеют белый фон, другие - синий. О том, чем они отличаются и какие правила действуют после проезда каждого из них рассказал автоинструктор автошколы "Феникс" в Instagram.

Главред выяснил, чем отличается знак населенного пункта на синем фоне от белого.

видео дня

Что означает название населенного пункта на белом фоне - сколько можно ехать в населенном пункте на белом фоне

Если водитель видит дорожный знак с белым фоном и названием города или села, это означает, что он въезжает в населенный пункт.

"Только я заехал за белый знак, он означает, что я въехал в населенный пункт. Моя скорость - 50 км/ч", - объясняет автоинструктор.

Белый знак устанавливается на фактической границе застройки, которая прилегает к дороге. Поэтому после него действуют правила, ограничивающие скорость движения:

В пределах города или села разрешенная скорость - 50 км/ч.

Дополнительные ограничения могут устанавливаться дорожными знаками.

Итак, водителям следует сразу снижать скорость при въезде за белый знак, ведь это зона населенного пункта со всеми соответствующими правилами.

Что означает вставка на синем фоне с наименованием населенного пункта - какая скорость в населенном пункте на синем фоне

Синий знак с названием населенного пункта указывает, что этот населенный пункт находится рядом с дорогой, но водитель не въезжает в него.

"Знак на синем фоне означает населенный пункт, в который мы проезжаем. Нам информируют, что он находится справа, но мы же в него не въезжаем", - комментирует автоинструктор.

Смотрите видео о том, что означает синий знак населенного пункта:

Главные особенности синего знака:

Он устанавливается на административной границе населенного пункта, а не на фактическом начале застройки.

После него не действуют городские ограничения скорости - водитель продолжает движение в разрешенном режиме дороги.

Например, если перед знаком была разрешена скорость 90 км/ч, то после синего знака она не меняется.

"То есть мы едем 90 км/ч, проехали синий знак. Какая наша скорость остается? 90. Вот и все", - уточняет автоинструктор.

Какая разница между синим и белым знаком

Понимание разницы между белыми и синими знаками позволяет водителям избегать ошибок и нарушений, которые могут привести к штрафам или аварийным ситуациям. Белый знак сигнализирует о необходимости снижения скорости и соблюдения городских правил движения, тогда как синий просто информирует о близости населенного пункта, не требуя изменений в вождении.

"Вот и вся разница. Если вы заехали за белый знак - притормаживайте, если же видите синий - продолжайте движение в своем режиме", - заключает автоинструктор.

Вам также может быть интересно:

Что такое правила дорожного движения (ПДД)? Правила дорожного движения (сокращенно: ПДД) - перечень правил, регулирующих обязанности водителей транспортных средств и пешеходов, а также технические требования, определенные к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред