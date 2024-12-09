Водители могут запутаться: что означает дорожный знак "прищуренные глаза"

Дорожный знак "прищуренные глаза" распространен только в Южной и Северной Америке. Однако его аналог широко используется в Европе.

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Знак "прищуренные глаза" запрещает ехать без включенного ближнего света / Колаж: Главред, фото: pexels, auto.24tv

Вы узнаете:

Что означает символ "прищуренные глаза"

Где обычно устанавливают дорожный знак

Некоторые дорожные знаки могут удивить своим значением. Не каждый водитель способен сразу понять, что означает символ "прищуренные глаза". Главред узнавал, как можно трактовать дорожный знак.

Портал Auto 24 пишет, что символ "прищуренные глаза" в Колумбии, Панаме и других странах Америки информирует о необходимости включить ближний свет фар, причем в разных ситуациях.

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В основном, такой дорожный знак размещают на автомагистралях в горной местности перед въездом в тоннель. Также он может стоять в городах, где есть подземные путепроводы.

Если "прищуренные глаза" увидеть на ровных прямых и не очень широких дорогах, тогда знак обязывает переключиться на ближний свет, чтобы не ослепить встречный транспорт.

В целом во всех случаях знак "прищуренные глаза" - требование включить именно ближний свет фар.

Как известно, фары ближнего света обеспечивают освещение на расстояние до 40 метров, четко обозначая автомобиль, при этом не ослепляя других водителей.

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