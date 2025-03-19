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Говорят о серьезной проблеме: запахи в авто, которые не стоит игнорировать

Мария Николишин
19 марта 2025, 03:30
48
Игнорирование некоторых запахов в авто может дорого стоить водителю.
Говорят о серьезной проблеме: запахи в авто, которые не стоит игнорировать
Почему в авто плохо пахнет / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему в автомобиле пахнет плесенью
  • Какие запахи указывают на серьезную проблему с автомобилем

Автомобиль - это сложный механизм. Как только вы начинаете слышать неожиданные звуки или ощущать нежелательные запахи, на это следует обратить внимание - ведь так авто посылает предупреждение о неисправности.

Главред решил разобраться, как понять, что с автомобилем что-то не так.

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Какие запахи в авто нельзя игнорировать

Эксперты HuffPost назвали самые распространенные запахи, которые, по мнению автомехаников, никогда не стоит игнорировать:

  • Запах горелого масла. Если вы чувствуете этот запах в кабине или под капотом автомобиля, это, скорее всего, означает, что масло вытекает из двигателя или гидроусилителя руля. Не исключено, что такая утечка может вызвать пожар.
  • Запах горелой резины. Вы можете почувствовать этот запах, когда есть проблемы с тормозными суппортами. Тормозные суппорты - это гидравлический зажимной механизм, который прижимает тормозные колодки к роторам, чтобы замедлить автомобиль, когда вы нажимаете на педаль тормоза. Когда они выходят из строя, они могут заблокироваться, что, в свою очередь, может заблокировать колесо и привести к тому, что шина будет цепляться за асфальт, поскольку она не вращается должным образом.
  • Сладкий запах. Такой аромат, обычно означает, что ваша охлаждающая жидкость, которая поддерживает идеальную температуру в автомобиле, вытекает и попадает на что-то горячее. Охлаждающая жидкость не является легковоспламеняющейся, поэтому риск пожара отсутствует, но чем дольше вы будете откладывать ремонт, тем дороже будет счет за него.
  • Запах горелого пластика. Это может означать, что вы наехали на полиэтиленовый пакет и он попал в выхлопную трубу, что не является большой проблемой, поскольку вы можете проигнорировать его и дать ему сгореть. Также это может говорить о том, что кабель или провод оторвался и касается выхлопных газов. А вот игнорировать проблемы с электричеством не стоит, поэтому следует как можно скорее отвезти автомобиль на проверку.
  • Запах плесени. Такой аромат может исходить из салонного фильтра из-за плесени в блоке кондиционера под приборной панелью. Однако, его можно очень легко заменить.
  • Запах тухлых яиц. Если вы чувствуете запах серы из выхлопных газов, это признак того, что у вас плохой или стареющий каталитический нейтрализатор, который обычно находится между двигателем и глушителем. Он отвечает за очистку выхлопной системы вашего автомобиля. Этот запах обычно сопровождается другими тревожными сигналами, такими как лампочка "проверьте двигатель" или резкое ускорение.

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