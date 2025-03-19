Говорят о серьезной проблеме: запахи в авто, которые не стоит игнорировать

Игнорирование некоторых запахов в авто может дорого стоить водителю.

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Почему в авто плохо пахнет / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему в автомобиле пахнет плесенью

Какие запахи указывают на серьезную проблему с автомобилем

Автомобиль - это сложный механизм. Как только вы начинаете слышать неожиданные звуки или ощущать нежелательные запахи, на это следует обратить внимание - ведь так авто посылает предупреждение о неисправности.

Главред решил разобраться, как понять, что с автомобилем что-то не так.

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Какие запахи в авто нельзя игнорировать

Эксперты HuffPost назвали самые распространенные запахи, которые, по мнению автомехаников, никогда не стоит игнорировать:

Запах горелого масла. Если вы чувствуете этот запах в кабине или под капотом автомобиля, это, скорее всего, означает, что масло вытекает из двигателя или гидроусилителя руля. Не исключено, что такая утечка может вызвать пожар.

Если вы чувствуете этот запах в кабине или под капотом автомобиля, это, скорее всего, означает, что масло вытекает из двигателя или гидроусилителя руля. Не исключено, что такая утечка может вызвать пожар. Запах горелой резины. Вы можете почувствовать этот запах, когда есть проблемы с тормозными суппортами. Тормозные суппорты - это гидравлический зажимной механизм, который прижимает тормозные колодки к роторам, чтобы замедлить автомобиль, когда вы нажимаете на педаль тормоза. Когда они выходят из строя, они могут заблокироваться, что, в свою очередь, может заблокировать колесо и привести к тому, что шина будет цепляться за асфальт, поскольку она не вращается должным образом.

Вы можете почувствовать этот запах, когда есть проблемы с тормозными суппортами. Тормозные суппорты - это гидравлический зажимной механизм, который прижимает тормозные колодки к роторам, чтобы замедлить автомобиль, когда вы нажимаете на педаль тормоза. Когда они выходят из строя, они могут заблокироваться, что, в свою очередь, может заблокировать колесо и привести к тому, что шина будет цепляться за асфальт, поскольку она не вращается должным образом. Сладкий запах. Такой аромат, обычно означает, что ваша охлаждающая жидкость, которая поддерживает идеальную температуру в автомобиле, вытекает и попадает на что-то горячее. Охлаждающая жидкость не является легковоспламеняющейся, поэтому риск пожара отсутствует, но чем дольше вы будете откладывать ремонт, тем дороже будет счет за него.

Запах горелого пластика. Это может означать, что вы наехали на полиэтиленовый пакет и он попал в выхлопную трубу, что не является большой проблемой, поскольку вы можете проигнорировать его и дать ему сгореть. Также это может говорить о том, что кабель или провод оторвался и касается выхлопных газов. А вот игнорировать проблемы с электричеством не стоит, поэтому следует как можно скорее отвезти автомобиль на проверку.

Это может означать, что вы наехали на полиэтиленовый пакет и он попал в выхлопную трубу, что не является большой проблемой, поскольку вы можете проигнорировать его и дать ему сгореть. Также это может говорить о том, что кабель или провод оторвался и касается выхлопных газов. А вот игнорировать проблемы с электричеством не стоит, поэтому следует как можно скорее отвезти автомобиль на проверку. Запах плесени. Такой аромат может исходить из салонного фильтра из-за плесени в блоке кондиционера под приборной панелью. Однако, его можно очень легко заменить.

Такой аромат может исходить из салонного фильтра из-за плесени в блоке кондиционера под приборной панелью. Однако, его можно очень легко заменить. Запах тухлых яиц. Если вы чувствуете запах серы из выхлопных газов, это признак того, что у вас плохой или стареющий каталитический нейтрализатор, который обычно находится между двигателем и глушителем. Он отвечает за очистку выхлопной системы вашего автомобиля. Этот запах обычно сопровождается другими тревожными сигналами, такими как лампочка "проверьте двигатель" или резкое ускорение.

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