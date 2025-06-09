Водителей могут оштрафовать за кондиционер в авто: в чем причина

Водителям могут выписать штраф даже за простую ошибку в автомобиле.

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Штрафы для водителей / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

За что могут штрафовать водителей

Можно ли оставлять авто на холостом ходу

В разных странах для водителей предусмотрены штрафы, за определенные нарушения. В частности, в летние месяцы года количество неочевидных нарушений увеличивается.

Главред решил разобраться, что не стоит делать водителям летом.

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Можно ли стоять на холостом ходу

Eden Tyres & Servicing в видео TikTok рассказала, что многие оставляют автомобиль работать на холостом ходу во время стоянки, чтобы кондиционер охладил салон. Однако, это большая ошибка, передает express.co.uk.

"Если вас поймает полицейский или инспектор дорожного движения, и вы не выключите двигатель, когда вас об этом попросят, вы можете получить штраф", - подчеркнула она.

По ее словам, причина этого заключается в том, чтобы уменьшить выбросы выхлопных газов и лишний шум.

"Работа на холостом ходу просто означает, что двигатель автомобиля остается включенным, пока он стоит на месте. Хотя это может произойти из-за ежедневного движения транспорта, есть некоторые обстоятельства, такие как ожидание детей возле школ и пребывание в полной пробке, когда работа на холостом ходу не считается необходимой и ее следует избегать, если это возможно. Если вы не знали, во многих районах на самом деле является правонарушением оставлять машину работать на холостом ходу. Действительно, при некоторых обстоятельствах за это могут быть взысканы значительные штрафы", - подчеркнула женщина.

Важно подчеркнуть, что штрафы накладываются лишь в том случае, если водитель отказывается выключить двигатель по просьбе уполномоченного лица.

Почему работа на холостом ходу вредна

Движение на холостом ходу считается вредным по ряду причин. Например, если вы решите сделать это вместо того, чтобы выключать двигатель, пока он стоит на месте, то количество выхлопных газов в воздухе увеличится.

Выбросы также содержат много вредных газов, таких как углекислый газ, который вреден для окружающей среды, а также влияет на изменение климата.

Штраф за кондиционер - видео:

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