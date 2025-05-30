Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Авто

Секрет чистого воздуха в авто раскрыт: вам понадобится всего один простой предмет

Руслан Иваненко
30 мая 2025, 22:27
117
Устраните неприятный запах в машине с помощью простого и доступного лайфхака с прищепкой.
Авто
Что на самом деле помогает забыть о неприятном запахе / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как прищепка помогает освежить салон автомобиля
  • Почему этот способ экономный и эффективный для водителей
  • Какие эфирные масла лучше всего подходят для авто

Неприятный запах в салоне автомобиля - распространенная проблема, с которой сталкиваются как новички за рулем, так и опытные водители.

Главред решил узнать, как эффективно бороться с этим неудобством без лишних затрат - и наткнулся на интересный лайфхак, который уже стал вирусным среди украинских автомобилистов.

видео дня

Как сообщает "SUV News", вместо того чтобы тратиться на дорогие ароматизаторы, можно воспользоваться обычной деревянной прищепкой и эфирным маслом. Все, что нужно - нанести несколько капель выбранного аромата на прищепку и разместить ее в салоне авто.

Вам также может быть интересно: В Украине устанавливают новый дорожный знак: что означает прямоугольник с коляской.

Эксперты по уходу за автомобилем отмечают, что дерево отлично впитывает жидкость и долго сохраняет запах. А чтобы достичь максимального эффекта, рекомендуется прикрепить прищепку возле вентиляционной решетки или кондиционера. Благодаря потоку воздуха аромат распространяется по всему салону уже через несколько минут.

Этот метод имеет сразу несколько преимуществ

экономичность - не нужно тратить деньги на магазинные ароматизаторы;

долговечность - аромат держится до месяца, а прищепку можно использовать повторно;

универсальность - каждый водитель может выбрать эфирное масло на свой вкус: лаванда, цитрус, эвкалипт или хвойные композиции.

Автомобилисты, которые уже протестировали этот метод, подтверждают его эффективность и удобство. Так что если вы хотите сделать салон вашего авто более приятным для пребывания - попробуйте этот простой, но действенный способ.

Читайте также:

Что за ресурс - SUV News?

SUV News - это онлайн-ресурс, который специализируется на новостях, обзорах и информации о спортивно-утилитарных автомобилях (SUV), охватывая новые модели, подробные обзоры, сравнение различных моделей, новости отрасли и советы для покупателей, и является ценным ресурсом для всех, кто интересуется SUV.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

авто лайфхак автомобили интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Выискивают слабые места": сможет ли РФ провести грандиозное летнее наступление

"Выискивают слабые места": сможет ли РФ провести грандиозное летнее наступление

22:24Война
"Игра изменится": в Сенате анонсировали мощный удар 500%-ных тарифов по РФ

"Игра изменится": в Сенате анонсировали мощный удар 500%-ных тарифов по РФ

21:26Украина
"РФ будет воевать сколько нужно": Сибига ответил на наглое заявление Небензи

"РФ будет воевать сколько нужно": Сибига ответил на наглое заявление Небензи

20:15Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Счастье упадет с неба: 4 знака зодиака, которых ждет достаток и чудеса в июне

Счастье упадет с неба: 4 знака зодиака, которых ждет достаток и чудеса в июне

Секрету более 1000 лет: историк раскрыл, какое второе название украинцев

Секрету более 1000 лет: историк раскрыл, какое второе название украинцев

У борющегося за жизнь Киркорова случилась новая беда

У борющегося за жизнь Киркорова случилась новая беда

Гороскоп Таро на завтра 31 мая: Скорпионам - отпустить, Рыбам - искать ответы

Гороскоп Таро на завтра 31 мая: Скорпионам - отпустить, Рыбам - искать ответы

Тест на IQ: найдите 3 отличия в картинках с туристами в джунглях за 41 секунду

Тест на IQ: найдите 3 отличия в картинках с туристами в джунглях за 41 секунду

Последние новости

23:05

Театр одного актера: СМИ раскрыли истинную цель постановки с вертолетом Путина

22:40

Поддержит ли Турция одну из сторон: прогноз новых переговоров в СтамбулеВидео

22:27

Секрет чистого воздуха в авто раскрыт: вам понадобится всего один простой предмет

22:24

"Выискивают слабые места": сможет ли РФ провести грандиозное летнее наступление

21:48

Черная полоса закончится - какие 3 знака зодиака в июне достигнут большого успеха

В Украину идет потепление: синоптик Птуха назвала датыВ Украину идет потепление: синоптик Птуха назвала даты
21:29

Украина не будет осуществлять платеж в $665 млн: неожиданное заявление от Минфина

21:26

"Игра изменится": в Сенате анонсировали мощный удар 500%-ных тарифов по РФВидео

21:21

Как креститься, если рука сломана или потеряна на войне: ответ священникаВидео

20:34

Неожиданный союз Европы и Азии: Макрон сделал интригующее заявление

Реклама
20:15

"РФ будет воевать сколько нужно": Сибига ответил на наглое заявление Небензи

20:03

Не "украинцы": как назывались наши предки веками и почему это название исчезлоВидео

19:54

Секрет сочного блюда: повар поделился главным правилом размораживания: как размораживать

19:46

"Мужчина с внутренней силой": бывшая жена Комарова заворожила признанием

19:43

РФ не нужен результат: Зеленский выдвинул громкое обвинение в адрес Кремля

19:25

Регионы накроют дожди с грозами: где синоптики прогнозируют штормовую погоду

19:10

Паника относительно Ил-76, зачастивших на авиабазу Энгельс: подробностимнение

18:41

Игра без Америки: СМИ раскрыли, почему США не отправляют делегацию в Турцию

18:28

Переговоры о прекращении огня: Ермак рассказал о возможных компромиссах

18:23

Что нужно сделать с яичной скорлупой 31 мая: строгие приметы и запреты в этот день

18:10

Можно ли при жизни выбрать место на кладбище: священник разъяснил, грех ли этоВидео

Реклама
18:09

"Мы его теряем": Сергей Бабкин показал себя в бессознательном состоянииВидео

17:52

Что означает число 666 и стоит ли его бояться: священник расставил точки над "і"Видео

17:30

Грандиозный обман на века - откуда на самом деле взялся герб РоссииВидео

17:28

Назвал украинцев мошенниками: Орбан вышел с новым скандальным заявлением

17:15

Украина предложила РФ условия прекращение огня: в NYT узнали важные детали

17:14

Как выбрать самую сладкую клубнику: простое правило, о котором знают не всеВидео

17:02

Валюта дорожает на глазах: каким будет курс доллара и евро с 2 июня

16:54

В Украине рухнули цены на черешню: сколько она теперь стоит

16:33

Военкоры РФ заявили о движении оккупантов на Харьков: в ЦПД вышли с заявлением

16:23

Обломки упали в море: в ГУР раскрыли детали поражения новейшего дрона РФ

16:18

Почему алтари храмов всегда направлены на восток: раскрыто неожиданное значение

16:14

Муравьи боятся, как огня: каким средством лучше всего опрыскать цветы и другие растения

15:59

Жизнь не будет такой, как раньше: 4 знака, для которых лето станет новым началом

15:47

Непогода бушует на севере Украины: на Чернигов налетел смерч, детали

15:44

ГУР провело "взрывную" операцию в районе военной бухты РФ - источники

15:29

Почему 31 мая нельзя ссориться и конфликтовать: какой праздник и день ангела

15:26

"Искажение общества": MЕLOVIN впервые прокомментировал свой громкий скандал

15:15

Люди почувствуют дискомфорт: на выходные накроет "красная" магнитная буря

15:12

Встреча Зеленского с Трампом и Путиным: Сибига раскрыл вероятный сценарий

15:10

У борющегося за жизнь Киркорова случилась новая беда

Реклама
15:03

Одна кнопка в стиралке сохранит до 4000 грн в год на свету: эксперт раскрыл секрет

14:59

Вопреки условиям Путина: политолог оценил, реально ли создать буферную зону в РФ

14:55

Достичь мира в Украине можно в течение года - глава МИД Турции

14:51

Минимальная зарплата в Украине более 12 тысяч гривен: когда ждать изменений

14:45

Бронь для избранных: СМИ узнали, как Добкин избежал мобилизации во время войны

14:45

Миндаль vs фисташки: какой орех значительно лучше для вашего здоровья

14:35

Почему никогда нельзя класть помидоры в одном месте на кухне: они будут невкусными

14:27

Где в Украине до сих пор находится могила основателя Москвы - раскрыт секрет РФВидео

14:05

Гороскоп на завтра 31 мая: Близнецам - серьезная ссора, Львам - прибыль

14:04

Путин готов к переговорам с Зеленским, но есть условие - Песков

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракОльга СумскаяКейт МиддлтонФилипп КиркоровАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменськихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять