Почему бензобак у одних авто слева, а у других справа: ответ введет в ступор

Автопроизводители размещают бензобак с разных сторон авто по важной причине.

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Где находится бензобак в авто / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Почему бензобак устанавливают с разных сторон

Как узнать где он находится

Люк бензобака в разных автомобилях находится либо слева, либо справа. Поэтому водителям на заправке часто приходится гадать, как правильно заехать, чтобы заправиться.

Главред решил разобраться, почему бензобак не устанавливают с одной стороны во всех авто.

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Почему бензобак делают с разных сторон

Как пишет Твоя машина, расположение люка бензобака - это холодный инженерный расчет, а не просто особенность дизайна.

Так, в Германии большинство авто имеют люк справа. И для этого есть логическое объяснение.

"Если придется заправляться из канистры на трассе, лучше оказаться у обочины, а не среди потока. Так водитель остается в относительной безопасности", - объясняет инженер.

В то же время, в японских авто все наоборот. Люк - слева, потому что там левостороннее движение.

Стоит заметить, что единого стандарта не существует. Даже в пределах одной марки могут быть различия.

Как узнать, с какой стороны бензобак в авто

Автор канала Автошоу Василия на YouTube рассказал, что для того, чтобы легко определить, с какой стороны в вашем авто расположена крышка топливного бака, стоит посмотреть на указатель уровня топлива.

На нем есть маленькая стрелка, которая указывает на сторону, где находится лючок бензобака. Но если стрелки нет, обратите внимание, с какой стороны нарисован заправочный шланг на этой отметке. Именно с той стороны будет заливная горловина.

Как узнать, с какой стороны бензобак не выходя из авто - видео:

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