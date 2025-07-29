Машина "стареет": эксперты раскрыли, какие популярные привычки ускоряют ее износ

Вы узнаете:
- Какие ежедневные привычки "убивают" ваш автомобиль
- Почему даже дорогая машина может выйти из строя раньше
- Как избежать значительных затрат на дорогостоящие ремонты авто
Даже самый дорогой автомобиль может выйти из строя гораздо раньше, если владелец ежедневно допускает простые, но вредные автопривычки. В экспертной подборке от SUV News собрали самые распространенные ошибки, которые "убивают" автомобиль постепенно, заставляя тратить большие суммы на ремонт.
Главред решил рассказать о привычках водителей, которые ускоряют износ автомобиля.
Парковка с вывернутыми колесами
Постоянное стояние с вывернутыми колесами создает чрезмерную нагрузку на рулевые тяги, механизм и шины, что приводит к быстрому износу деталей. Рекомендация экспертов: перед выключением двигателя обязательно выравнивайте колеса.
Езда "на резерве"
Бензонасос охлаждается топливом, поэтому низкий уровень бензина в баке провоцирует его перегрев и засасывание грязи. Это может вывести из строя не только насос, но и форсунки и фильтры. Чтобы избежать проблем, не допускайте снижения топлива ниже ¼ бака.
Прогрев двигателя на холостых оборотах
Долгий прогрев на холостых оборотах замедляет доставку масла к узлам, а топливо смывает защитный слой со стенок цилиндров, что способствует износу. Лучше заводить двигатель, подождать 30-60 секунд и двигаться медленно.
Частое торможение в подъем или повороте
Это создает чрезмерную нагрузку и перегрев тормозных дисков, особенно критично для авто с автоматической коробкой - изнашивается гидротрансформатор и трансмиссия. Тормозите перед подъемом или поворотом, а не в них.
Оставление авто "на передаче" без ручника
Для авто с МКП это нагрузка на трансмиссию, для автоматов - повреждение парковочного механизма. Особенно опасно на склонах. Всегда ставьте автомобиль на ручник.
Мойка горячего двигателя
Резкий перепад температур может вызвать микротрещины металла, а влага в разъемах - электрические сбои. Дождитесь полного остывания двигателя перед мойкой.
Резкий старт после остановки
После остановки системам автомобиля требуется 1-2 секунды для стабилизации. Резкий старт приводит к быстрому износу турбины, подвески и трансмиссии.
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