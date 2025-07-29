Машина "стареет": эксперты раскрыли, какие популярные привычки ускоряют ее износ

Как простые ежедневные привычки могут ускорить износ автомобиля и привести к дорогостоящим ремонтам.

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Как избежать поломок, которые способны испортить даже самый дорогой автомобиль / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие ежедневные привычки "убивают" ваш автомобиль

Почему даже дорогая машина может выйти из строя раньше

Как избежать значительных затрат на дорогостоящие ремонты авто

Даже самый дорогой автомобиль может выйти из строя гораздо раньше, если владелец ежедневно допускает простые, но вредные автопривычки. В экспертной подборке от SUV News собрали самые распространенные ошибки, которые "убивают" автомобиль постепенно, заставляя тратить большие суммы на ремонт.

Главред решил рассказать о привычках водителей, которые ускоряют износ автомобиля.

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Парковка с вывернутыми колесами

Постоянное стояние с вывернутыми колесами создает чрезмерную нагрузку на рулевые тяги, механизм и шины, что приводит к быстрому износу деталей. Рекомендация экспертов: перед выключением двигателя обязательно выравнивайте колеса.

Езда "на резерве"

Бензонасос охлаждается топливом, поэтому низкий уровень бензина в баке провоцирует его перегрев и засасывание грязи. Это может вывести из строя не только насос, но и форсунки и фильтры. Чтобы избежать проблем, не допускайте снижения топлива ниже ¼ бака.

Прогрев двигателя на холостых оборотах

Долгий прогрев на холостых оборотах замедляет доставку масла к узлам, а топливо смывает защитный слой со стенок цилиндров, что способствует износу. Лучше заводить двигатель, подождать 30-60 секунд и двигаться медленно.

Частое торможение в подъем или повороте

Это создает чрезмерную нагрузку и перегрев тормозных дисков, особенно критично для авто с автоматической коробкой - изнашивается гидротрансформатор и трансмиссия. Тормозите перед подъемом или поворотом, а не в них.

Оставление авто "на передаче" без ручника

Для авто с МКП это нагрузка на трансмиссию, для автоматов - повреждение парковочного механизма. Особенно опасно на склонах. Всегда ставьте автомобиль на ручник.

Мойка горячего двигателя

Резкий перепад температур может вызвать микротрещины металла, а влага в разъемах - электрические сбои. Дождитесь полного остывания двигателя перед мойкой.

Резкий старт после остановки

После остановки системам автомобиля требуется 1-2 секунды для стабилизации. Резкий старт приводит к быстрому износу турбины, подвески и трансмиссии.

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