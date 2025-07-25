Ждут дорогие последствия: что произойдет с авто, если проехать глубокую лужу

Вы узнаете:
- Как большой поток воды влияет на авто
- Можно ли ездить через глубокие лужи
Иногда бывает так, что сильный дождь может застать вас в дороге. Хотя маленькие лужи не несут значительной опасности, о больших так сказать нельзя.
Главред решил разобраться, что произойдет с авто, если проехать глубокую лужу.
Можно ли проезжать на авто сильный поток воды
Как пишет SlashGear, вода не только сама по себе является опасностью, но и скрывает другие опасности внутри.
"От открытых люков до затопленного мусора или даже обвала дороги, затопленная дорога - это не риск, на который стоит идти. Вы не имеете четкого представления о земле под ней", - говорится в сообщении.
Как высокий уровень воды влияет на авто
Проезд затопленной дороги или глубокой лужи может оказаться очень дорогой и опасной ошибкой. Какие опасности и поломки могут ждать водителя:
- Двигатель. Если вода попадает в камеру сгорания двигателя через воздухозаборник, это может привести к гидроблокировке. Гидроблокировка возникает, когда двигатель останавливается из-за избытка воды. В тяжелых случаях это полностью разрушает двигатель.
- Электрические системы. Влияние воды может вызвать короткое замыкание в проводке и разъемах. Если вы пользуетесь электромобилем, вы рискуете тем, что вода нарушит герметичность аккумуляторного блока и ухудшит его производительность. Это также может привести к случайным электрическим сбоям, таким как неправильное срабатывание подушек безопасности.
- Компрессор. Если вода попадет в систему кондиционирования воздуха, это может привести к повреждению компрессора.
- Салон авто. Вода также может проникнуть в салон автомобиля. В частности, ковры и автомобильные сиденья быстро поглощают воду, что может привести к появлению плесени и запахов сырости.
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Об источнике: SlashGear
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