Ждут дорогие последствия: что произойдет с авто, если проехать глубокую лужу

Иногда асфальт под колесами авто превращается в реку, но стоит ли рисковать и проезжать.

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Можно ли проезжать по затопленной дороге / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как большой поток воды влияет на авто

Можно ли ездить через глубокие лужи

Иногда бывает так, что сильный дождь может застать вас в дороге. Хотя маленькие лужи не несут значительной опасности, о больших так сказать нельзя.

Главред решил разобраться, что произойдет с авто, если проехать глубокую лужу.

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Можно ли проезжать на авто сильный поток воды

Как пишет SlashGear, вода не только сама по себе является опасностью, но и скрывает другие опасности внутри.

"От открытых люков до затопленного мусора или даже обвала дороги, затопленная дорога - это не риск, на который стоит идти. Вы не имеете четкого представления о земле под ней", - говорится в сообщении.

Как высокий уровень воды влияет на авто

Проезд затопленной дороги или глубокой лужи может оказаться очень дорогой и опасной ошибкой. Какие опасности и поломки могут ждать водителя:

Двигатель. Если вода попадает в камеру сгорания двигателя через воздухозаборник, это может привести к гидроблокировке. Гидроблокировка возникает, когда двигатель останавливается из-за избытка воды. В тяжелых случаях это полностью разрушает двигатель.

Если вода попадает в камеру сгорания двигателя через воздухозаборник, это может привести к гидроблокировке. Гидроблокировка возникает, когда двигатель останавливается из-за избытка воды. В тяжелых случаях это полностью разрушает двигатель. Электрические системы. Влияние воды может вызвать короткое замыкание в проводке и разъемах. Если вы пользуетесь электромобилем, вы рискуете тем, что вода нарушит герметичность аккумуляторного блока и ухудшит его производительность. Это также может привести к случайным электрическим сбоям, таким как неправильное срабатывание подушек безопасности.

Влияние воды может вызвать короткое замыкание в проводке и разъемах. Если вы пользуетесь электромобилем, вы рискуете тем, что вода нарушит герметичность аккумуляторного блока и ухудшит его производительность. Это также может привести к случайным электрическим сбоям, таким как неправильное срабатывание подушек безопасности. Компрессор. Если вода попадет в систему кондиционирования воздуха, это может привести к повреждению компрессора.

Если вода попадет в систему кондиционирования воздуха, это может привести к повреждению компрессора. Салон авто. Вода также может проникнуть в салон автомобиля. В частности, ковры и автомобильные сиденья быстро поглощают воду, что может привести к появлению плесени и запахов сырости.

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Об источнике: SlashGear SlashGear - это издание, которое специализируется на автомобильной тематике. Оно охватывает более 5 миллионов читателей ежемесячно, предоставляя достоверные ежедневные новости и комментарии обо всем, что происходит в автомобильной и технологической индустрии.

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