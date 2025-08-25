Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Авто

Что означает белый треугольник на дороге: необычный знак сбил с толку водителей

Руслана Заклинская
25 августа 2025, 15:52
22
Загадочный знак на асфальте, напоминающий белый треугольник, сбил с толку даже опытных водителей.
Что означает белый треугольник на дороге: необычный знак сбил с толку водителей
Необычная разметка смутила даже опытных водителей / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, Reddit

Вы узнаете:

  • Что означает белый треугольник с горизонтальной Т-образной линией
  • О какой опасности предупреждает этот знак
  • Где его можно встретить

Владение дорожными знаками является обязательным условием для тех, кто хочет получить водительское удостоверение. Ведь как теоретический экзамен, так и практические испытания невозможны без основательного понимания дорожной символики.

Впрочем, даже опытные водители иногда теряются среди огромного количества знаков. И недавно в сети именно такой случай вызвал оживленные обсуждения.

видео дня

На Reddit пользователи активно дискутировали из-за необычного символа на асфальте - белого треугольника, пересеченного горизонтальной Т-образной линией. Многие признались, что никогда раньше его не видели и даже не смогли найти объяснение в открытых источниках.

"Что это такое? Мне оно напоминает знак Т-образного перекрестка, но я не встречал его именно в виде разметки. Мы с отцом просмотрели все возможные варианты в Google, но безрезультатно", - написал один из водителей.

К обсуждению присоединились и другие пользователи: кто-то заявил, что "за 50 лет за рулем" впервые видит подобную разметку, кто-то назвал ее "хаотичной и непонятной". Некоторые даже предположили, что знак выглядит как "самоделка", которая скорее запутывает, чем помогает.

Что означает белый треугольник с Т-образной линией

Однако вскоре ситуацию прояснили те, кто хорошо знаком с сельскими дорогами Великобритании. Водители отметили, что такая разметка часто встречается в окрестностях Ланкашира и Престона.

"Это предупреждение о Т-образном перекрестке с ограниченной видимостью. Треугольник традиционно сигнализирует об опасности, а горизонтальная линия показывает направление, откуда может выехать другой транспорт", - пояснил один из комментаторов.

Как сдать экзамен на права с первого раза – 11 лайфхаков
Как сдать экзамен на права с первого раза – 11 лайфхаков / Главред - инфографика

Где размещают знак белого треугольника

Его обычно располагают в сельской местности, где боковая дорога соединяется с главной дорогой под ограниченным углом видимости. Треугольник сигнализирует водителям о потенциальной опасности: другой транспорт может выехать на главную дорогу незаметно для вас.

Эксперты отмечают, что такие знаки обычно располагают на знаках на столбах, а не на асфальте, поэтому их появление на дороге может озадачить водителей. Точное размещение и тип знака зависит от вида перекрестка, категории дороги и направления движения. Кроме того, существуют и дополнительные указатели, такие как знак "уступи дорогу", которые помогают водителям безопасно маневрировать на сложных участках.

Эксперт по практическому вождению Александр Матвеев выделил 14 самых главных дорожных знаков. По его словам, это именно тот состав знаков, который является основой и который в первую очередь надо запомнить начинающему водителю.

Смотрите видео о 14 дорожных знаках, которые являются основой для начинающих водителей:

Ранее Главред сообщал, что электромобили значительно экономнее традиционных авто. По данным Института исследований авторынка, даже без домашней зарядки эксплуатация электромобиля остается выгодной.

Также на некоторых светофорах появился новый сигнал - дополнительный синий свет, который привлекает внимание водителей.

Кроме того, не все напитки, кажущиеся безопасными за рулем, действительно таковыми являются. Некоторые могут повлиять на алкотестер или замедлить реакцию водителя, что грозит штрафами или временным лишением прав.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Reddit

Reddit - сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на любую понравившуюся информацию в Интернете и обсуждать ее. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения - наиболее популярные из них оказываются на главной странице сайта, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

авто правила дорожного движения автомобили дорожные знаки
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Предательство Украины": новый президент Польши сделал скандальный "подарок Путину"

"Предательство Украины": новый президент Польши сделал скандальный "подарок Путину"

15:43Мир
У Трампа рассказали о вероятных сроках завершения войны и назвали важное условие

У Трампа рассказали о вероятных сроках завершения войны и назвали важное условие

15:05Украина
РФ пытается сорвать подготовку Украины к зиме: Зеленский сделал заявление

РФ пытается сорвать подготовку Украины к зиме: Зеленский сделал заявление

14:53Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 25 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 25 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на сентябрь 2025: в жизни одного знака произойдут судьбоносные события

Гороскоп на сентябрь 2025: в жизни одного знака произойдут судьбоносные события

На пороге перемен: жизнь 4 знаков зодиака осенью перевернется с ног на голову

На пороге перемен: жизнь 4 знаков зодиака осенью перевернется с ног на голову

Гороскоп на сентябрь 2025: один знак зодиака получит огромный бонус от вселенной

Гороскоп на сентябрь 2025: один знак зодиака получит огромный бонус от вселенной

Украина смогла спрятать одну стратегическую ядерную ракету - где она сейчас

Украина смогла спрятать одну стратегическую ядерную ракету - где она сейчас

Последние новости

16:01

Кошка схитрила, выполняя советы ветеринара, и стала звездой в Сети

15:52

Что означает белый треугольник на дороге: необычный знак сбил с толку водителейВидео

15:49

Подрыв Каховской ГЭС: какая угроза начала "выбрасываться" на земли Украины

15:43

"Предательство Украины": новый президент Польши сделал скандальный "подарок Путину"

15:39

Как правильно чистить лук: шеф-повар рассказал хитрость, о которой знают единицы

У Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – ОгрызкоУ Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – Огрызко
15:31

Трамп и Путин провели переговоры о "новом мировом порядке": что ждет Украину

15:06

Тайна бывшей Путина раскрыта: что скрывает экс-супруга диктатора

15:05

У Трампа рассказали о вероятных сроках завершения войны и назвали важное условиеВидео

14:53

РФ пытается сорвать подготовку Украины к зиме: Зеленский сделал заявление

Реклама
14:17

"Это принципиально": президент Польши наложил вето на закон о помощи украинцам

14:05

"Будем иметь базовый план": Зеленский анонсировал встречу с командой Трампа

13:58

Резкий скачок вниз: в Украине обвалились цены на базовые продукты

13:51

"Далеко не заедем": экс-глава МИД о мрачном прогнозе насчет гарантий для УкраиныВидео

13:48

Тина Кароль прокомментировала материнство Леси Никитюк - ведущая не сдержаласьВидео

13:40

Где два лебедя на фото: только самый внимательный заметит их за 5 секунд

13:35

Знают лишь единицы: какая привычка буквально "убивает" батарею смартфона

13:26

"На псячьем": Лилия Подкопаева раскрыла правду о куме Ани Лорак

12:51

Выезд мужчин до 25 лет за границу: в Раде появился законопроект, подробности

12:49

Китай сделал окончательное заявление по отправке миротворцев в Украину

12:49

"Нелегитимность" Зеленского: Сибига жестко ответил на новый бред Лаврова

Реклама
12:38

Негативная энергетика: какие вещи из секонд-хенда "высасывают" деньги из дома

12:17

Будет самый холодный день: украинцев предупредили о температуре +4 и назвали дату

12:13

Когда ждать ракетного удара: РФ запускает "Калибры" по Украине почти по расписанию

12:06

"Продажная": Настю Каменских разоблачили за отвратительный поступок

11:58

Как очистить микроволновку лишь за 5 минут: дешевый, но очень эффективный способВидео

11:52

Цены подскочили на 53% за год: в Украине рекордно подорожала любимая ягода

11:36

Шабунин скрыл дом в США стоимостью более 1 млн долларов, - СМИ

11:24

Китайский гороскоп на завтра 26 августа: Быкам - обиды, Драконам - страх

11:20

Уже в сентябре украинцам "прилетит" прибавка к пенсии: кому и сколько начислят

11:15

4 ядовитых продукта, которые мы едим каждый день: мало кто об этом догадываетсяВидео

11:12

Четыре знака зодиака начинают новую главу жизни в последние дни августа

10:56

Длинный Нептун бьет на 1000 км: первые кадры новой украинской крылатой ракеты

10:49

Львов замерз: градусники показали экстремальный минимум

10:48

Какие вещи покойного не стоит оставлять дома - приметы и мнение священниковВидео

09:57

"Украина сама вредит": Словакия угрожает перекрыть Киеву поставки дизеля

09:54

Что с собой делает предательница Ани Лорак на самом деле - детали

09:34

Киев и Будапешт обменялись колкими заявлениями из-за "Дружбы"

09:26

В РФ заговорили о модернизации ядерного щита из-за "колоссальных угроз" - СМИ

09:05

"Немало активов на оккупированных территориях": вскрылась правда о Софии Ротару

09:01

Москва отвергла мирные инициативы Трампа: Лавров озвучил требования Путина

Реклама
09:00

Новый учебный год, выплаты учителям и повестки под камеру: что изменится для украинцев с 1 сентября

08:45

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 августа (обновляется)

08:44

"Не будет мира никогда": Наталья Сумская сделала громкое публичное заявление

08:24

Карта Deep State онлайн за 25 августа: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Гороскоп на завтра 26 августа: Близнецам - неудача, Львам - радостные новости

07:26

Около 30 стран готовы поддержать Украину: Германия настаивает на расширении гарантий

06:45

Около 10 "прилетов", горят дома: РФ нанесла массированный удар дронами по Сумщине

06:10

Бои за Доброполье: россияне меняют тактику, ВСУ сорвали политическую составляющую наступления врагамнение

05:55

Мощный шторм накрыл страну: когда закончится магнитная буря

05:30

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 3 секунды найти букву V

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять