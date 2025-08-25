Что означает белый треугольник на дороге: необычный знак сбил с толку водителей

Загадочный знак на асфальте, напоминающий белый треугольник, сбил с толку даже опытных водителей.

https://glavred.info/auto/chto-oznachaet-belyy-treugolnik-na-doroge-neobychnyy-znak-sbil-s-tolku-voditeley-10692476.html Ссылка скопирована

Необычная разметка смутила даже опытных водителей / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, Reddit

Вы узнаете:

Что означает белый треугольник с горизонтальной Т-образной линией

О какой опасности предупреждает этот знак

Где его можно встретить

Владение дорожными знаками является обязательным условием для тех, кто хочет получить водительское удостоверение. Ведь как теоретический экзамен, так и практические испытания невозможны без основательного понимания дорожной символики.

Впрочем, даже опытные водители иногда теряются среди огромного количества знаков. И недавно в сети именно такой случай вызвал оживленные обсуждения.

видео дня

На Reddit пользователи активно дискутировали из-за необычного символа на асфальте - белого треугольника, пересеченного горизонтальной Т-образной линией. Многие признались, что никогда раньше его не видели и даже не смогли найти объяснение в открытых источниках.

"Что это такое? Мне оно напоминает знак Т-образного перекрестка, но я не встречал его именно в виде разметки. Мы с отцом просмотрели все возможные варианты в Google, но безрезультатно", - написал один из водителей.

К обсуждению присоединились и другие пользователи: кто-то заявил, что "за 50 лет за рулем" впервые видит подобную разметку, кто-то назвал ее "хаотичной и непонятной". Некоторые даже предположили, что знак выглядит как "самоделка", которая скорее запутывает, чем помогает.

Что означает белый треугольник с Т-образной линией

Однако вскоре ситуацию прояснили те, кто хорошо знаком с сельскими дорогами Великобритании. Водители отметили, что такая разметка часто встречается в окрестностях Ланкашира и Престона.

"Это предупреждение о Т-образном перекрестке с ограниченной видимостью. Треугольник традиционно сигнализирует об опасности, а горизонтальная линия показывает направление, откуда может выехать другой транспорт", - пояснил один из комментаторов.

Как сдать экзамен на права с первого раза – 11 лайфхаков / Главред - инфографика

Где размещают знак белого треугольника

Его обычно располагают в сельской местности, где боковая дорога соединяется с главной дорогой под ограниченным углом видимости. Треугольник сигнализирует водителям о потенциальной опасности: другой транспорт может выехать на главную дорогу незаметно для вас.

Эксперты отмечают, что такие знаки обычно располагают на знаках на столбах, а не на асфальте, поэтому их появление на дороге может озадачить водителей. Точное размещение и тип знака зависит от вида перекрестка, категории дороги и направления движения. Кроме того, существуют и дополнительные указатели, такие как знак "уступи дорогу", которые помогают водителям безопасно маневрировать на сложных участках.

Эксперт по практическому вождению Александр Матвеев выделил 14 самых главных дорожных знаков. По его словам, это именно тот состав знаков, который является основой и который в первую очередь надо запомнить начинающему водителю.

Смотрите видео о 14 дорожных знаках, которые являются основой для начинающих водителей:

Ранее Главред сообщал, что электромобили значительно экономнее традиционных авто. По данным Института исследований авторынка, даже без домашней зарядки эксплуатация электромобиля остается выгодной.

Также на некоторых светофорах появился новый сигнал - дополнительный синий свет, который привлекает внимание водителей.

Кроме того, не все напитки, кажущиеся безопасными за рулем, действительно таковыми являются. Некоторые могут повлиять на алкотестер или замедлить реакцию водителя, что грозит штрафами или временным лишением прав.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Reddit Reddit - сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на любую понравившуюся информацию в Интернете и обсуждать ее. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения - наиболее популярные из них оказываются на главной странице сайта, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред