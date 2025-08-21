Кто бы мог подумать: эксперты раскрыли, насколько электромобили дешевле "обычных"

Аналитики показали, как меняется стоимость пробега электромобиля в зависимости от типа зарядки и тарифа.

Эксперты раскрыли, почему домашняя зарядка делает электромобили в несколько раз дешевле в использовании / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Благодаря росту количества электромобилей в Украине, вопрос их экономичности становится все более актуальным. Расходы на зарядку электрокара по сравнению с традиционным топливом всегда были его главным преимуществом, но сохраняется ли оно, если заряжаться только на коммерческих станциях.

Электромобили все еще выгоднее бензина и даже газа

По данным Института исследований авторынка, даже полный отказ от домашней зарядки не лишает электромобиль экономической выгоды. При среднем потреблении 20 кВт-ч на 100 км, проехать это расстояние будет стоить около 378 грн на электрокаре.

Это значительно дешевле, чем на бензиновом авто, которое при расходе 10 л/100 км обойдется в 600 грн или более. Такая разительная разница объясняется высокой стоимостью бензина и дизеля, которые сейчас стоят около 62 и 59 грн/л соответственно.

Даже самые экономные автомобили с газобаллонным оборудованием проигрывают электрокарам. Их расходы на 100 км составляют около 410 грн, что все еще дороже, чем зарядка на коммерческой станции.

Домашняя зарядка - максимум экономии

Эксперты отмечают, что наибольшая экономия достигается при зарядке дома. По бытовому тарифу, 100 км пробега будут стоить до 90 грн, а при использовании ночного тарифа - вдвое меньше, всего 45 грн.

Кроме того, следует учитывать, что потребление энергии зависит от модели авто. Например, меньшие электромобили, такие как Renault ZOE или Nissan Leaf, могут тратить вдвое меньше энергии, чем большие седаны, как Tesla Model 3, что делает их эксплуатацию еще дешевле.

Тарифы на коммерческих станциях

Средняя стоимость 1 кВт-ч на коммерческих станциях сейчас составляет:

15,52 грн через порт переменного тока (AC).

17,65 грн через порт постоянного тока (DC), который обеспечивает более быструю зарядку.

Эти тарифы подчеркивают, что даже при пользовании этими услугами, электромобиль остается более экономичным вариантом для ежедневной эксплуатации.

Экспертная оценка

Несмотря на рост тарифов на зарядку, переход на электромобиль все еще является финансово оправданным. Учитывая стремительное увеличение парка электрокаров в Украине, который уже насчитывает 178 тысяч единиц, такой выбор становится не только экологичным, но и экономически целесообразным.

Об источнике: Институт исследований авторынка Институт исследований авторынка - организация создана в 2020 году, как результат сотрудничества лучших экспертов и практиков автомобильной сферы, объединенных вокруг идеи формирования цивилизованного авторынка, говорится на сайте.

