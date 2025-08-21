Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Авто

Кто бы мог подумать: эксперты раскрыли, насколько электромобили дешевле "обычных"

Руслан Иваненко
21 августа 2025, 00:12
38
Аналитики показали, как меняется стоимость пробега электромобиля в зависимости от типа зарядки и тарифа.
Авто
Эксперты раскрыли, почему домашняя зарядка делает электромобили в несколько раз дешевле в использовании / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Сколько реально стоит 100 км пробега на электромобиле
  • Выгоднее ли заряжать авто дома или на станциях
  • Какие модели потребляют меньше всего электроэнергии

Благодаря росту количества электромобилей в Украине, вопрос их экономичности становится все более актуальным. Расходы на зарядку электрокара по сравнению с традиционным топливом всегда были его главным преимуществом, но сохраняется ли оно, если заряжаться только на коммерческих станциях.

Главред реши разобраться действительно ли электромобили экономнее чем автомобили с ДВС.

видео дня

Электромобили все еще выгоднее бензина и даже газа

По данным Института исследований авторынка, даже полный отказ от домашней зарядки не лишает электромобиль экономической выгоды. При среднем потреблении 20 кВт-ч на 100 км, проехать это расстояние будет стоить около 378 грн на электрокаре.

Это значительно дешевле, чем на бензиновом авто, которое при расходе 10 л/100 км обойдется в 600 грн или более. Такая разительная разница объясняется высокой стоимостью бензина и дизеля, которые сейчас стоят около 62 и 59 грн/л соответственно.

Даже самые экономные автомобили с газобаллонным оборудованием проигрывают электрокарам. Их расходы на 100 км составляют около 410 грн, что все еще дороже, чем зарядка на коммерческой станции.

Домашняя зарядка - максимум экономии

Эксперты отмечают, что наибольшая экономия достигается при зарядке дома. По бытовому тарифу, 100 км пробега будут стоить до 90 грн, а при использовании ночного тарифа - вдвое меньше, всего 45 грн.

Кроме того, следует учитывать, что потребление энергии зависит от модели авто. Например, меньшие электромобили, такие как Renault ZOE или Nissan Leaf, могут тратить вдвое меньше энергии, чем большие седаны, как Tesla Model 3, что делает их эксплуатацию еще дешевле.

Тарифы на коммерческих станциях

Средняя стоимость 1 кВт-ч на коммерческих станциях сейчас составляет:

  • 15,52 грн через порт переменного тока (AC).
  • 17,65 грн через порт постоянного тока (DC), который обеспечивает более быструю зарядку.

Эти тарифы подчеркивают, что даже при пользовании этими услугами, электромобиль остается более экономичным вариантом для ежедневной эксплуатации.

Экспертная оценка

Несмотря на рост тарифов на зарядку, переход на электромобиль все еще является финансово оправданным. Учитывая стремительное увеличение парка электрокаров в Украине, который уже насчитывает 178 тысяч единиц, такой выбор становится не только экологичным, но и экономически целесообразным.

Читайте также:

Об источнике: Институт исследований авторынка

Институт исследований авторынка - организация создана в 2020 году, как результат сотрудничества лучших экспертов и практиков автомобильной сферы, объединенных вокруг идеи формирования цивилизованного авторынка, говорится на сайте.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

авто автомобили интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новый "Будапешт" невозможен: в ОП раскрыли детали переговоров о гарантиях безопасности

Новый "Будапешт" невозможен: в ОП раскрыли детали переговоров о гарантиях безопасности

01:39Политика
Путин переоценил себя, манипуляции с Трампом обернулись против Кремля - WP

Путин переоценил себя, манипуляции с Трампом обернулись против Кремля - WP

23:28Политика
"Рой" Шахедов уже возле Киева: столица под угрозой ракетно-дроновых ударов

"Рой" Шахедов уже возле Киева: столица под угрозой ракетно-дроновых ударов

22:57Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Черная полоса" закончится: трех знаков зодиака ждут судьбоносные перемены

"Черная полоса" закончится: трех знаков зодиака ждут судьбоносные перемены

Гороскоп на завтра 21 августа: Ракам - неприятности, Водолеям - неожиданность

Гороскоп на завтра 21 августа: Ракам - неприятности, Водолеям - неожиданность

"Черное золото" под ногами - где в Украине нефть бьет фонтанами, ответ удивит

"Черное золото" под ногами - где в Украине нефть бьет фонтанами, ответ удивит

Изобилие ворвется в жизнь шести знаков зодиака 20 августа: кто среди везунчиков

Изобилие ворвется в жизнь шести знаков зодиака 20 августа: кто среди везунчиков

Дроны РФ атаковали Украину: в трех областях - "прилеты", пожары и пострадавшие

Дроны РФ атаковали Украину: в трех областях - "прилеты", пожары и пострадавшие

Последние новости

01:39

Новый "Будапешт" невозможен: в ОП раскрыли детали переговоров о гарантиях безопасности

01:30

"Не смогу объяснить это иначе, как убийство": Мэтт Деймон чуть не умер на руках у друга

00:12

Кто бы мог подумать: эксперты раскрыли, насколько электромобили дешевле "обычных"

20 августа, среда
23:28

Путин переоценил себя, манипуляции с Трампом обернулись против Кремля - WP

23:12

Ярослава Магучих неожиданно снялась с соревнований: стало известно, что произошло

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

22:57

"Рой" Шахедов уже возле Киева: столица под угрозой ракетно-дроновых ударов

22:34

Жесткая магнитная буря "трусит" страну: Украину атаковал 6-балльный шторм

22:30

"Ползучее наступление" в Донетчине: в ВСУ раскрыли тактику врагу на фоне переговоров

22:15

От войск во Львове до соглашения с США: СМИ узнали сценарии гарантий безопасности

Реклама
21:49

Ловушка для россиян на Донетчине захлопывается - ВСУ в шаге от окружения армии РФ

21:35

Медведев заговорил о войсках НАТО в Украине и вспомнил "безмозглого галльского петуха"

21:35

Где три различия между парнями, которые режут дерево: непросто будет найти отгадку

21:34

Два затмения — два перелома: что ждёт Овнов в сентябре 2025 годаВидео

21:13

Невероятно нежная утиная грудка с вишневым соусом: блюдо, от которого все будут в восторгеВидео

21:12

"Я сейчас чувствую": Лидия Таран заговорила о личной жизни

21:10

Капуста пролежит всю зиму: секрет сентябрьского ухода, который работаетВидео

20:43

В Украине приняли важное решение по мобилизации - что изменится и для кого

20:28

Почему консервированные огурцы мягкие: секретная добавка спасет любимое блюдоВидео

20:21

Украинский след на Курщине: историк рассказал, как Россия присвоила СуджуВидео

20:11

Трамп был ошеломлен: Зеленский и Европа предложили ему "сделку" по территории – FT

Реклама
20:10

Российский "Шахед" атаковал пригород Варшавы - как реагируют власти страныВидео

19:43

В Украину идет похолодание: названы регионы, где будут лить грозовые дожди

19:26

Над Украиной взойдет "черная Луна" - о чем предупреждает Библия и что говорит наука

19:13

Абсолютный мастхэв: пять осенних трендов, без которых в 2025-ом никуда

19:10

Почему Путин не будет менять конституцию РФ ради безопасности Европымнение

19:09

Унитаз вмиг засияет чистотой: феноменально простой и эффективный способВидео

19:07

Польша не будет отправлять войска в Украину, но выполнит другое задание - Минобороны

18:55

"Враг месяцами истощал бригады": командир ВСУ заявил о продвижении оккупантов

18:51

Состоится ли встреча Зеленского и Путина: СМИ выяснили, почему Кремль тянет время

18:32

Звезде сериала "Ворониных" диагностировали рак

18:26

Есть два главных страха: у Зеленского раскрыли, что заставит Путина закончить войну

18:13

"Безобидные" напитки могут лишить прав: что лучше не пить водителям перед поездкойВидео

18:09

В Третьей штурмовой назвали единственную гарантию безопасности для Украины

17:58

Большинство готовят неправильно: как пожарить идеально хрустящую картошкуВидео

17:48

Почти 7 миллионов долларов: как выглядит самая дорогая сумка в миреВидео

17:28

"НАТО без НАТО": в чем ловушка анонсированных гарантий безопасности для Украины

17:20

Конец транзиту нефти из РФ наступит после разрушения терминалов в Приморске, Усть-Луге и Новороссийске – Гончар

17:07

Чем отличаются два врача: от такой загадки голова будет идти кругом

17:04

Лорак похвасталась корявым кулинарным умением

16:57

Белье высохнет за считанные минуты: о "золотом правиле" знают лишь единицыВидео

Реклама
16:45

Цены на одну категорию продуктов взлетят осенью - что и на сколько подорожает

16:37

Доллар пошел на взлет, а евро летит в пропасть: в Украине изменился курс валют

16:36

В России заявили о 1,7 миллиона погибших военных ВСУ - в Украине отреагировали

16:20

Порошенко спекулирует темами армии, веры и языка, хотя сам их обесценивал, – военный

16:10

"Мы почувствовали друг друга": Melovin рассказал о кармической встрече со звездойВидео

15:56

В России составили свой список стран-гарантов безопасности Украины - кто туда вошел

15:56

Мыши забудут дорогу к дому: 100%-ное средство найдется на любой кухнеВидео

15:50

Никогда не прогадаете: одесситка назвала три признака спелого арбуза

15:40

Начнется "черная полоса": что нельзя делать 21 августа, приметы

15:27

Почему не стоит застилать кровать по утрам: простой лайфхак приятно удивит

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять