Новые машины без "запаски": эксперты раскрыли причину и что предлагают вместо нее

Эксперты рассказали, что ремкомплекты устраняют лишь незначительные проколы и не защищают от серьезных повреждений.

Экспекты рассказали, почему автокомпании убрали "запаску" из новых моделей / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Раньше полноразмерное запасное колесо было обязательным атрибутом каждого автомобиля. Сегодня его отсутствие в новых моделях становится нормой. Сначала традиционную "запаску" заменила "докатка", а впоследствии производители автомобилей полностью от нее отказались.

Главред решил разобраться, почему современные автомобили остались без запасного колеса.

Как выяснил портал ampercar.com, такое решение приняли для снижения массы автомобиля, удешевления производства и освобождения дополнительного пространства в багажнике.

Особенности комплектаций современных авто

В некоторых комплектациях даже отсутствуют домкрат и баллонный ключ. Поэтому в случае прокола колеса многое зависит от штатного оснащения авто. Например, машины с шинами RunFlat сохраняют управляемость и способны добраться до сервиса даже с пробитой боковиной. Однако такие шины стоят дорого и не всегда хорошо ведут себя на неровных дорогах.

Что получает водитель без "запаски"

Ситуация усложняется для моделей с обычными шинами, где отсутствует даже "докатка". Вместо нее водителю предлагают ремонтный набор с герметиком, который способен временно устранить небольшие проколы протектора, но не поможет при серьезных повреждениях боковины или разрыве каркаса.

Таким образом, отсутствие полноразмерного запасного колеса или "докатки" повышает риск оказаться в безвыходной ситуации посреди трассы. Ремкомплект выручает лишь в мелких случаях, но не является панацеей от всех типов проколов.

