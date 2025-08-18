Новые машины без "запаски": эксперты раскрыли причину и что предлагают вместо нее

Вы узнаете:
- Как водителям вести себя, если авто осталось без запасного колеса
- Когда ремонтный набор выручает, а когда он бессилен
- Стоит ли вкладывать деньги в шины RunFlat для безопасности на дороге
Раньше полноразмерное запасное колесо было обязательным атрибутом каждого автомобиля. Сегодня его отсутствие в новых моделях становится нормой. Сначала традиционную "запаску" заменила "докатка", а впоследствии производители автомобилей полностью от нее отказались.
Главред решил разобраться, почему современные автомобили остались без запасного колеса.
Как выяснил портал ampercar.com, такое решение приняли для снижения массы автомобиля, удешевления производства и освобождения дополнительного пространства в багажнике.
Особенности комплектаций современных авто
В некоторых комплектациях даже отсутствуют домкрат и баллонный ключ. Поэтому в случае прокола колеса многое зависит от штатного оснащения авто. Например, машины с шинами RunFlat сохраняют управляемость и способны добраться до сервиса даже с пробитой боковиной. Однако такие шины стоят дорого и не всегда хорошо ведут себя на неровных дорогах.
Что получает водитель без "запаски"
Ситуация усложняется для моделей с обычными шинами, где отсутствует даже "докатка". Вместо нее водителю предлагают ремонтный набор с герметиком, который способен временно устранить небольшие проколы протектора, но не поможет при серьезных повреждениях боковины или разрыве каркаса.
Таким образом, отсутствие полноразмерного запасного колеса или "докатки" повышает риск оказаться в безвыходной ситуации посреди трассы. Ремкомплект выручает лишь в мелких случаях, но не является панацеей от всех типов проколов.
