Как сохранить аккумулятор в форме: эксперты назвали привычки, которые сокращают его жизнь

Эксперты объясняют, как короткие поездки вредят аккумулятору и сокращают его ресурс.

Знакомая ситуация: выворачиваешь ключ зажигания, а в ответ - тишина. Чаще всего виноватым оказывается аккумулятор. Однако, по словам экспертов, нередко это происходит не из-за заводского брака, а из-за неправильных привычек водителей, пишет "Автопилот".

Главред решил разобраться в главных причинах, сокращающих жизнь батареи.

Почему аккумулятор быстро разряжается

Короткие поездки

Часто запускаете двигатель, чтобы проехать несколько километров? Каждый запуск расходует значительный заряд, а генератор просто не успевает его восстановить во время короткой поездки. В результате, аккумулятор постоянно находится в состоянии недозаряда, что провоцирует сульфатацию пластин и снижение емкости.

Забытые электроприборы

Оставили включенные габариты, свет в салоне или магнитолу на парковке? Даже небольшое потребление тока может полностью разрядить батарею, особенно в холодное время года, когда ее эффективность и так снижается.

Грязь и окислы на клеммах

Недостаточное внимание к чистоте аккумулятора - еще одна распространенная ошибка. Пыль и влага на корпусе приводят к саморазряду, а налет на клеммах увеличивает сопротивление, что ухудшает качество зарядки и затрудняет запуск двигателя.

Как продлить жизнь аккумулятора

Чтобы избежать этих проблем, эксперты советуют:

Регулярно очищать корпус и клеммы аккумулятора.

Избегать слишком коротких поездок, а если они неизбежны, периодически давать батарее хорошо зарядиться во время более длительного путешествия.

Всегда проверять, выключены ли все электроприборы, выходя из авто.

Соблюдение этих простых правил поможет сохранить ваш аккумулятор в отличном состоянии намного дольше.

