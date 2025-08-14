Как сохранить аккумулятор в форме: эксперты назвали привычки, которые сокращают его жизнь

Вы узнаете:
Знакомая ситуация: выворачиваешь ключ зажигания, а в ответ - тишина. Чаще всего виноватым оказывается аккумулятор. Однако, по словам экспертов, нередко это происходит не из-за заводского брака, а из-за неправильных привычек водителей, пишет "Автопилот".
Главред решил разобраться в главных причинах, сокращающих жизнь батареи.
Почему аккумулятор быстро разряжается
Короткие поездки
Часто запускаете двигатель, чтобы проехать несколько километров? Каждый запуск расходует значительный заряд, а генератор просто не успевает его восстановить во время короткой поездки. В результате, аккумулятор постоянно находится в состоянии недозаряда, что провоцирует сульфатацию пластин и снижение емкости.
Забытые электроприборы
Оставили включенные габариты, свет в салоне или магнитолу на парковке? Даже небольшое потребление тока может полностью разрядить батарею, особенно в холодное время года, когда ее эффективность и так снижается.
Грязь и окислы на клеммах
Недостаточное внимание к чистоте аккумулятора - еще одна распространенная ошибка. Пыль и влага на корпусе приводят к саморазряду, а налет на клеммах увеличивает сопротивление, что ухудшает качество зарядки и затрудняет запуск двигателя.
Как продлить жизнь аккумулятора
Чтобы избежать этих проблем, эксперты советуют:
- Регулярно очищать корпус и клеммы аккумулятора.
- Избегать слишком коротких поездок, а если они неизбежны, периодически давать батарее хорошо зарядиться во время более длительного путешествия.
- Всегда проверять, выключены ли все электроприборы, выходя из авто.
Соблюдение этих простых правил поможет сохранить ваш аккумулятор в отличном состоянии намного дольше.
