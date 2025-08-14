Укр
Как сохранить аккумулятор в форме: эксперты назвали привычки, которые сокращают его жизнь

Руслан Иваненко
14 августа 2025, 20:15
Эксперты объясняют, как короткие поездки вредят аккумулятору и сокращают его ресурс.
Авто. Аккумулятор
Как простые ежедневные привычки подрывают ресурс аккумулятора / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему аккумулятор авто садится даже при правильной эксплуатации
  • Как избежать дорогостоящего ремонта электрики автомобиля
  • Что делать, чтобы батарея служила дольше в любую погоду

Знакомая ситуация: выворачиваешь ключ зажигания, а в ответ - тишина. Чаще всего виноватым оказывается аккумулятор. Однако, по словам экспертов, нередко это происходит не из-за заводского брака, а из-за неправильных привычек водителей, пишет "Автопилот".

Главред решил разобраться в главных причинах, сокращающих жизнь батареи.

Почему аккумулятор быстро разряжается

Короткие поездки

Часто запускаете двигатель, чтобы проехать несколько километров? Каждый запуск расходует значительный заряд, а генератор просто не успевает его восстановить во время короткой поездки. В результате, аккумулятор постоянно находится в состоянии недозаряда, что провоцирует сульфатацию пластин и снижение емкости.

Забытые электроприборы

Оставили включенные габариты, свет в салоне или магнитолу на парковке? Даже небольшое потребление тока может полностью разрядить батарею, особенно в холодное время года, когда ее эффективность и так снижается.

Грязь и окислы на клеммах

Недостаточное внимание к чистоте аккумулятора - еще одна распространенная ошибка. Пыль и влага на корпусе приводят к саморазряду, а налет на клеммах увеличивает сопротивление, что ухудшает качество зарядки и затрудняет запуск двигателя.

Как продлить жизнь аккумулятора

Чтобы избежать этих проблем, эксперты советуют:

  • Регулярно очищать корпус и клеммы аккумулятора.
  • Избегать слишком коротких поездок, а если они неизбежны, периодически давать батарее хорошо зарядиться во время более длительного путешествия.
  • Всегда проверять, выключены ли все электроприборы, выходя из авто.

Соблюдение этих простых правил поможет сохранить ваш аккумулятор в отличном состоянии намного дольше.

Автопилот

Издание "Автопилот" является украинским онлайн-ресурсом, который специализируется на автомобильной тематике.

На сайте публикуются новости, обзоры, полезные советы для водителей, а также информация о техническом обслуживании автомобилей, безопасности на дорогах и другие актуальные темы для автомобилистов.

13:02

Грех ли заниматься нумерологией и какое наказание ждет: священник ответилВидео

12:38

В Украине обнаружен опасный комар: как выглядит и какие болезни переносит

12:04

РФ может возобновить массированные удары по Украине: майор назвал две опасные даты

11:56

Украинцев предупредили о жаре: антициклон Julia "установит свои правила"

11:46

Гороскоп Таро на завтра 15 августа: Овнам - не бояться, Ракам - особенный день

11:22

Британия отменила план ввода 30 тыс. военных в Украину: что предлагают взамен

11:14

Конфликта не избежать: какие ТОП-7 вопросов нельзя задавать своей половинке

11:13

Тяжко: Могилевская рассказала, сколько ей нужно для жизни в Киеве

11:13

В сентябре возрастет риск для Украины со стороны Беларуси: в чем делоВидео

11:05

РФ активно перебрасывает бронетехнику на Запорожское направление: что задумал враг

