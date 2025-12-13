"Обожаю эту песню": Галкин поразил исполнением хита Степана Гиги

Максим Галкин рассказал про своего любимого украинского исполнителя.

Максим Галкин спел хит Степана Гиги / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин, Степан Гига

Максим Галкин назвал своего любимого украинского певца

Какую песню он исполнил

Российский юморист Максим Галкин, который публично осуждает полномасштабное вторжение РФ в Украину, порадовал поклонников исполнением песни легендарного украинского певца Степана Гиги. В TikTok завирусилось видео с выступления артиста в Таллине за несколько дней до кончины певца.

Во время концерта Галкин перешел на украинский язык и поделился с поклонниками, что изучает его вместе с преподавателем из Украины. Максим отметил, что обучение дается ему непросто, однако он прилагает усилия, чтобы улучшить свои знания.

Максим Галкин - концерт в Таллине / фото: instagram.com, Максим Галкин

"Хотел освежить свои знания, поэтому изучаю украинский язык с учительницей из Украины, преподавательницей и носительницей языка. Это очень сложно, потому что преподаватели постоянно отказываются от слов, которые использовались в советский период. Например, это уже не "фотографія", а лучше говорить "світлина", — поделился юморист.

Также артист рассказал аудитории, что именно Степан Гига стал его любимым украинским певцом и что он искренне любит его песни. Максим исполнил для зрителей бессмертный хит исполнителя "Цей сон".

Максим Галкин почтил память Степана Гиги / скрин из видео

"А сейчас я стараюсь не забыть слова и хочу спеть вам песню моего любимого певца. Обожаю эту песню! Это будет Степан Гига", — заявил Галкин со сцены.

И поклонники, и комментаторы в соцсетях остались в восторге от исполнения артиста. Особое значение выступлению придало то, что спустя день Степан Гига умер.

"Нет уже Степана... но остались его невероятные песни"

"Уважение ему и благодарность от украинцев"

"Перепеть можно, но спеть как Степан Гига никто не сможет"

О персоне: Максим Галкин Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

