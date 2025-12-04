Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Светящийся Галкин сделал новое признание в любви

Алена Кюпели
4 декабря 2025, 13:41
118
Счастливый Максим Галкин порадовал поклонниц свежими фото.
Максим Галкин сделал новое признание
Максим Галкин сделал новое признание / Коллаж Главред, фото Instagram/maxgalkinru

Кратко:

  • Как сейчас выглядит Максим Галкин
  • Кому он признался в любви

Российский юморист Максим Галкин, который публично осуждает полномасштабное вторжение РФ в Украину, показал свежие фото, на которых он выглядит молодо и шикарно.

На своей странице в Instagram он опубликовал несколько фото, где позирует с голым торсом и в солнечных лучах. Галкин буквально светиться от счастья и излучает его просто через экран.

видео дня
Максим Галкин поделился новыми фото
Максим Галкин поделился новыми фото / Фото Instagram/maxgalkinru

Он также сделал откровенное признание. "Что может быть лучше, чем жизнь на море с любимой и с песнями, особенно если это любимые песни", - написал артист.

Максим Галкин поделился новыми фото
Максим Галкин поделился новыми фото / Фото Instagram/maxgalkinru
Максим Галкин поделился новыми фото
Максим Галкин поделился новыми фото / Фото Instagram/maxgalkinru

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Максим Галкин
Максим Галкин / инфографика: Главред

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, российский артист Шаман, который стал главным рупором пропаганды и активно поддерживает войну РФ против Украины, решил поехать с концертами в Белгород. Но в последний момент планы певца якобы нарушили ВСУ, и ему пришлось записать срочное обращение.

Ранее также Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, не побоялся публично заговорить о певице нон-грата в России Алле Пугачевой.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Максим Галкин

Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Максим Галкин новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Грозит ли Днепру и Запорожью российское наступление: эксперт оценил риски

Грозит ли Днепру и Запорожью российское наступление: эксперт оценил риски

14:31Фронт
В США изменили мирный план по войне в Украине - в NYT раскрыли ключевые детали

В США изменили мирный план по войне в Украине - в NYT раскрыли ключевые детали

14:02Война
Россия готовит новый план по Украине - в СНБО предупредили о серьезной угрозе

Россия готовит новый план по Украине - в СНБО предупредили о серьезной угрозе

13:09Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Украинцам рекомендуют в декабре держать двери в спальню открытыми: что произошло

Украинцам рекомендуют в декабре держать двери в спальню открытыми: что произошло

Карта Deep State онлайн за 4 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Переломный момент на пороге: жизнь трех знаков зодиака уже не будет прежней

Переломный момент на пороге: жизнь трех знаков зодиака уже не будет прежней

Доллар резко подешевел, евро взлетел: свежий курс валют на 4 декабря

Доллар резко подешевел, евро взлетел: свежий курс валют на 4 декабря

Эти знаки зодиака будут на седьмом небе от счастья: их ждет невероятных успех

Эти знаки зодиака будут на седьмом небе от счастья: их ждет невероятных успех

Последние новости

15:00

Проверьте свои доллары: перечень купюр, которые в Украине считают недействительными

14:51

Невидимая угроза на кухне: ученые бьют тревогу из-за газовых плит, что произошло

14:33

Спасли ситуацию: аналитик сообщил о контрнаступлениях ВСУ в Покровске

14:31

Грозит ли Днепру и Запорожью российское наступление: эксперт оценил риски

14:22

"Одно обстоятельство": стала известная истинная позиция Софии Ротару

После Покровска Путин бросит войска на три города, и удержать их Украине будет сложно – СнегиревПосле Покровска Путин бросит войска на три города, и удержать их Украине будет сложно – Снегирев
14:21

Российские оккупанты продвинулись в Волчанске и в Донецкой области: раскрыты детали

14:02

В США изменили мирный план по войне в Украине - в NYT раскрыли ключевые детали

14:00

Как пожарить рыбу без брызг и неприятного запаха: простой трюк

13:50

Принц Уильям нарушил важное королевское правило ради Кейт Миддлтон — деталиВидео

Реклама
13:41

Светящийся Галкин сделал новое признание в любви

13:36

Захватит ли Россия Покровск до нового года: прогноз военного эксперта

13:32

Бюджетно, но очень вкусно: рецепт шикарного салата из курицы и яблок

13:16

Китайский гороскоп на завтра 5 декабря: Тиграм - обман, Свиньям - испытания

13:09

Россия готовит новый план по Украине - в СНБО предупредили о серьезной угрозе

13:05

Сырский принял важное решение из-за ситуации в Покровске: о чем идет речь

12:45

"Ситуация чрезвычайная": Шаман испугался ВСУ в Белгороде

12:40

Божественная намазка на хлеб из простых ингредиентов: готовится 2 минуты

12:35

Киркоров впервые публично заговорил о Пугачевой

12:35

Россия депортирует украинских детей в КНДР в военные лагеря - правозащитница

12:30

Смертельно ранил ножом и убежал: во Львове мужчина убил военнослужащего ТЦК

Реклама
12:30

Погода на завтра 5 декабря - прогноз для каждой области и Киева (обновляется)

12:10

ТЭЦ полностью остановлена: областной центр Украины остался без тепла из-за ударов РФ

12:07

"Нулевая фаза" подготовки к войне: кто станет новой жертвой агрессии РФ

12:00

Не выдержали давления РФ и отступили: в ВСУ рассказали о ситуации возле Гуляйполя

11:44

Путин анонсировал "санитарную зону" на севере Украины - имеет ли РФ силы для наступления

11:40

Цены на мобильную связь от "Киевстар" вырастут: сколько придется платить

11:30

"Чуть не задохнулись": российские звезды застряли в ловушке на музыкальной премииВидео

11:16

Можно не покупать: какую зелень нужно посадить на подоконнике прямо сейчасВидео

11:07

Цена перевалила за 50 гривен: в Украине неуклонно дорожает базовый продукт

11:02

Влупит 18-градусный мороз: синоптики сказали, какой будет зима 2025-2026 в Украине

10:58

Макрон в Пекине предложил решение по войне в Украине - что ответил Си Цзиньпин

10:53

Ключ — для переезда, сердце — для любви: что повесить на ёлку, чтобы желания сбылисьВидео

10:30

Тарас Тополя сделал решительное действие в разводе с женой - детали

10:14

Экс-спикер Генштаба ВСУ сказал, когда Путин прекратит войну

10:08

Не все так красочно, как говорят в США: в Украине оценили успех мирных переговоров

10:07

Доставка авто из США в Украину – полная безопасность и отсутствие рисков для покупателя новости компании

09:29

8 вещей, которые женщины должны иметь дома согласно астрологии

09:22

Путин отверг часть мирного плана и сказал, какие территории Украины хочет захватить

09:11

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 декабря (обновляется)

09:08

"Будет делать все": эксперт оценил, существует ли угроза нового наступления РФ

Реклама
08:32

Удар РФ по Одессе: пострадали люди, разрушены дома и админзданиеФото

08:20

Карта Deep State онлайн за 4 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:14

В небе огненные вспышки, а дома аж содрогались: дроны массированно атаковали РФ

08:10

Покровск, Волчанск, Купянск: что происходит на фронтемнение

07:55

Будет "комбинация уступок": что говорят в Сенате США о переговорах Путина и Уиткоффа

07:01

После переговоров с Путиным: Уиткофф и Кушнер проведут встречу с Украиной во Флориде

06:16

От спокойствия до "триллера": чего ждать Весам в 2026-м — расклад Таро на год

06:10

Как Путин и его камарилья загнали ситуацию в тупикмнение

05:30

Эти знаки зодиака будут на седьмом небе от счастья: их ждет невероятных успех

05:04

Единицы знают правильный способ: как пользоваться овощерезкой для Оливье

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена Зеленская
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Рецепты
НапиткиСалатыПраздничное менюПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять