Светящийся Галкин сделал новое признание в любви

Российский юморист Максим Галкин, который публично осуждает полномасштабное вторжение РФ в Украину, показал свежие фото, на которых он выглядит молодо и шикарно.
На своей странице в Instagram он опубликовал несколько фото, где позирует с голым торсом и в солнечных лучах. Галкин буквально светиться от счастья и излучает его просто через экран.
Он также сделал откровенное признание. "Что может быть лучше, чем жизнь на море с любимой и с песнями, особенно если это любимые песни", - написал артист.
Отметим, как сообщал Главред, российский артист Шаман, который стал главным рупором пропаганды и активно поддерживает войну РФ против Украины, решил поехать с концертами в Белгород. Но в последний момент планы певца якобы нарушили ВСУ, и ему пришлось записать срочное обращение.
Ранее также Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, не побоялся публично заговорить о певице нон-грата в России Алле Пугачевой.
О персоне: Максим Галкин
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
