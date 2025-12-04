Светящийся Галкин сделал новое признание в любви

Счастливый Максим Галкин порадовал поклонниц свежими фото.

https://glavred.info/starnews/svetyashchiysya-galkin-sdelal-novoe-priznanie-v-lyubvi-10721204.html Ссылка скопирована

Максим Галкин сделал новое признание / Коллаж Главред, фото Instagram/maxgalkinru

Кратко:

Как сейчас выглядит Максим Галкин

Кому он признался в любви

Российский юморист Максим Галкин, который публично осуждает полномасштабное вторжение РФ в Украину, показал свежие фото, на которых он выглядит молодо и шикарно.

На своей странице в Instagram он опубликовал несколько фото, где позирует с голым торсом и в солнечных лучах. Галкин буквально светиться от счастья и излучает его просто через экран.

видео дня

Максим Галкин поделился новыми фото / Фото Instagram/maxgalkinru

Он также сделал откровенное признание. "Что может быть лучше, чем жизнь на море с любимой и с песнями, особенно если это любимые песни", - написал артист.

Максим Галкин поделился новыми фото / Фото Instagram/maxgalkinru

Максим Галкин поделился новыми фото / Фото Instagram/maxgalkinru

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Максим Галкин / инфографика: Главред

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, российский артист Шаман, который стал главным рупором пропаганды и активно поддерживает войну РФ против Украины, решил поехать с концертами в Белгород. Но в последний момент планы певца якобы нарушили ВСУ, и ему пришлось записать срочное обращение.

Ранее также Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, не побоялся публично заговорить о певице нон-грата в России Алле Пугачевой.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Максим Галкин Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред