"Ситуация чрезвычайная": Шаман испугался ВСУ в Белгороде

Кристина Трохимчук
4 декабря 2025, 12:45
106
Российский пропагандист записал срочное обращение.
Шаман
Шаман отменил концерты в Белгороде / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Шаман записал видео в Белгороде
  • Почему он отменил концерты в городе

Российский артист Шаман, который стал главным рупором пропаганды и активно поддерживает войну РФ против Украины, решил поехать с концертами в Белгород. Но в последний момент планы певца якобы нарушили ВСУ, и ему пришлось записать срочное обращение к поклонникам в Telegram-канале.

Шаман отменил свои концерты в Белгороде и заявил, что Дворец культуры "Энергомаш", в котором он должен был выступать, закрыт и оцеплен.

видео дня

"Вот только приехали в Белгород в ДК и узнали о том, что ситуация чрезвычайная. Концерты сегодня и завтра отменяются… ДК оцеплен", — заявил певец.

Шаман решил, что РФ победила на Интервидении
Шаман испугался ВСУ / фото: t.me, Шаман

Пропагандист намекнул на то, что во время его концертов в Белгороде могли произойти некие "провокации" ВСУ. Шаман намекнул, что опасается и за свою жизнь, ведь в городе регулярно случаются прилеты.

"По имеющейся информации, планировалась провокация со стороны ВСУ в ходе двух концертов… Белгород, как прифронтовая территория, постоянно подвергается обстрелам", — сказал он.

Шаман и Екатерина Мизулина
Шаман о ситуации в Белгороде / фото: t.me, Шаман

Шаман про войну в Украине

Российский певец Шаман (Ярослав Дронов) занимает открытую пропутинскую позицию, являясь одним из самых ярких и активных артистов, поддерживающих российскую войну против Украины. Шаман регулярно дает концерты для военнослужащих РФ и посещает оккупированные территории. В феврале 2025 года певец получил подозрение от СБУ за пропаганду войны против Украины.

О персоне: Shaman

Shaman – (настоящее имя - Ярослав Дронов) - российский певец, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).

Приобрел популярность в 2022 году на фоне вторжения России в Украину, исполнив песни "Встанем", "Я русский" и другие композиции патриотической тематики.

В дискографии имеет более 30 синглов, самыми популярными из которых являются "Встанем" и "Я русский".

За поддержку российского вторжения в Украину находится под санкциями 27 стран Евросоюза, Украины и Канады.

