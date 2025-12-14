Как отличить натуральную красную икру от подделки: действенный способ

Вы узнаете:
- На что обращать внимание во время покупки икры
- Как определить, натуральная ли икра
Новогодние праздники приближаются и спрос на красную икру растет. Однако в этом году цены на нее не такие доступные, как в прошлые годы. Поэтому покупателям важно выбрать икру не за все деньги мира, но при этом натуральную.
Главред узнал, что существует простой лайфхак, который поможет определить, настоящая ли икра в банке. О нем в TikTok рассказала украинский блогер Лена Гордиенко.
По каким признакам можно определить, что икра искусственная
Первое, на что обращаем внимание - есть ли жидкость в баночке. Икра должна быть сухая. Также стоит понимать, что на качество икры влияет цена. Чем больше стоит баночка икры, тем она натуральнее.
А чтобы проверить продукт в экспериментальных условиях надо налить в посуду кипяток и положить туда ложку икры. Если вода станет как молоко, то икра настоящая, ведь произошло выделение белка.
"Там где вода не изменила цвет, или изменила его на розовый - это искусственная икра. Вот так просто можно отличить настоящую икру от подделки", - добавила блогерша.
Смотрите видео, как проверить икру в домашних условиях:
Читайте также:
- Можно ли есть яйца с красным пятном на желтке: ответ удивит многих
- Что делать, если батарея сверху теплая, а снизу холодная
- Роковую ошибку допускает большинство: одно средство делает унитаз идеально чистым
О персоне: Лена Гордиенко
Лена Гордиенко - украинский блогер, которая в соцсетях публикует видео, в которых делится идеями для дома, рецептами вкусных блюд и полезными лайфхаками.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред