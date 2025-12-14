Как отличить натуральную красную икру от подделки: действенный способ

Один простой лайфхак поможет выявить искусственную икру под видом натуральной.

https://glavred.info/lifehack/kak-otlichit-naturalnuyu-krasnuyu-ikru-ot-poddelki-deystvennyy-sposob-10723790.html Ссылка скопирована

Самый простой способ проверить красную икру / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

На что обращать внимание во время покупки икры

Как определить, натуральная ли икра

Новогодние праздники приближаются и спрос на красную икру растет. Однако в этом году цены на нее не такие доступные, как в прошлые годы. Поэтому покупателям важно выбрать икру не за все деньги мира, но при этом натуральную.

Главред узнал, что существует простой лайфхак, который поможет определить, настоящая ли икра в банке. О нем в TikTok рассказала украинский блогер Лена Гордиенко.

видео дня

По каким признакам можно определить, что икра искусственная

Первое, на что обращаем внимание - есть ли жидкость в баночке. Икра должна быть сухая. Также стоит понимать, что на качество икры влияет цена. Чем больше стоит баночка икры, тем она натуральнее.

А чтобы проверить продукт в экспериментальных условиях надо налить в посуду кипяток и положить туда ложку икры. Если вода станет как молоко, то икра настоящая, ведь произошло выделение белка.

"Там где вода не изменила цвет, или изменила его на розовый - это искусственная икра. Вот так просто можно отличить настоящую икру от подделки", - добавила блогерша.

Смотрите видео, как проверить икру в домашних условиях:

Читайте также:

О персоне: Лена Гордиенко Лена Гордиенко - украинский блогер, которая в соцсетях публикует видео, в которых делится идеями для дома, рецептами вкусных блюд и полезными лайфхаками.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред