Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Личные враги Лукашенко уже в Украине: Минск передал 114 украинцев и белорусов

Алексей Тесля
13 декабря 2025, 18:30
17
Мероприятие по возвращению гражданских является примером успешной совместной работы между США и Украиной.
Screenshot
В Украину передали белорусских и украинских политзаключенных / Коллаж Главред, фото t.me/Koord_shtab

Главное:

  • Украине передано 114 гражданских, среди них - украинцы, удерживаемые на территории Беларуси
  • Переданы граждане Беларуси, которые были заключены по политическим мотивам

Между Украиной и Беларусью состоялось мероприятие по возвращению гражданских лиц в субботу, 13 декабря.

Украине передано 114 гражданских, среди них - украинцы, удерживаемые на территории Республики Беларусь, сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШПОВ).

видео дня

Отмечается, что мероприятие состоялось в результате предварительных договоренностей и результативных переговоров с белорусской стороной, по запросу и при содействии американских партнеров и работы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

"Самому молодому освобожденному украинцу исполнилось 25 лет. Его жену вернули во время предыдущего освобождения. Он и другие украинцы - гражданские, которые были задержаны в Беларуси и обвинялись в работе на украинские спецслужбы", - говорится в сообщении.

Также Украине переданы граждане Беларуси, которые были заключены по политическим мотивам и отбывали длительные сроки наказания. Среди них - известные белорусские общественные и политические деятели, в частности Мария Александрова, Виктор Бабарико, журналистка Марина Золотова и другие.

"Освобожденные граждане Беларуси после оказания необходимой медицинской помощи и по их желанию будут доставлены в Польшу и Литву", - говорится в сообщении.

Там отметили, что нынешнее мероприятие по возвращению гражданских является примером успешной совместной работы между США и Украиной.

"Выражаем благодарность Соединенным Штатам Америки и Президенту Дональду Трампу за плодотворную работу по возвращению гражданских и военных украинцев с территории Беларуси и РФ. Спасибо также всем привлеченным государственным структурам за помощь и совместную работу", - говорится в сообщении.

  • Беларусь передала Украине 114 гражданских
    Беларусь передала Украине 114 гражданских t.me/Koord_shtab
  • Беларусь передала Украине 114 гражданских
    Беларусь передала Украине 114 гражданских t.me/Koord_shtab
  • Беларусь передала Украине 114 гражданских
    Беларусь передала Украине 114 гражданских t.me/Koord_shtab
  • Беларусь передала Украине 114 гражданских
    Беларусь передала Украине 114 гражданских t.me/Koord_shtab
  • Беларусь передала Украине 114 гражданских
    Беларусь передала Украине 114 гражданских t.me/Koord_shtab
  • Беларусь передала Украине 114 гражданских
    Беларусь передала Украине 114 гражданских t.me/Koord_shtab
  • Беларусь передала Украине 114 гражданских
    Беларусь передала Украине 114 гражданских t.me/Koord_shtab
  • Беларусь передала Украине 114 гражданских
    Беларусь передала Украине 114 гражданских t.me/Koord_shtab

Реакция президента Владимира Зеленского

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на родину из Беларуси вернутся 5 украинцев.

"Благодаря активной роли Соединенных Штатов и сотрудничеству наших разведок сейчас возвращаются на свободу около сотни человек, в том числе пятеро украинцев. Помогаем нашим американским партнерам, чтобы соответствующая помощь была Украине. При необходимости привлекаются специальные службы наших соседей в Европе", - написал он.

Зеленский также поручил ГУР и всем службам, представленным в нашем Координационном штабе, максимально активизировать работу на российском направлении, чтобы до нового года могло произойти освобождение украинских военнопленных.

Освобождение заключенных: что говорят в ГУР

В Главном управлении разведки Минобороны уточнили, что по поручению президента Украины, состоялось мероприятие по возвращению 114 гражданских лиц, удерживаемых на территории Республики Беларусь.

Среди освобожденных— украинцы, заключенные по обвинениям в шпионаже, а также белорусские общественные и политические деятели, в частности Мария Александрова, Виктор Бабарико, журналистка Марина Золотова и другие.

"Спасибо Соединенным Штатам Америки и Президенту Дональду Трампу за содействие в возвращении наших граждан с территории Беларуси", - сообщил начальник ГУР Кирилл Буданов.

Эксперт о разногласиях Путина и Лукашенко

Политолог Павел Усов прокомментировал атаку российских дронов на Польшу, произошедшую на фоне освобождения политзаключённых режимом Лукашенко. Он предположил, что удар мог быть попыткой Москвы сорвать этот процесс, нацелившись на страну НАТО. Также эксперт отметил необычный шаг белорусских властей, которые заранее предупредили Варшаву о возможных пролётах беспилотников.

Ранее сообщалось, что 52 бывших политических заключенных в Беларуси безопасно пересекли литовскую границу. Среди освобожденных было шестеро литовцев, а также граждане Великобритании, Латвии, Польши, Германии и Франции.

Как сообщал Главред, в ночь на 10 сентября российские беспилотники атаковали Польшу. По данным Der Spiegel, главной целью стал логистический центр НАТО в Жешуве, который обеспечивает западные поставки вооружения для Украины.

Напомним, Главред писал, что еще в 2020 году бывший заместитель Государственного секретаря США Стивен Биген призвал Беларусь освободить всех политзаключенных, ведь страна-приспешница России грубо нарушает права человека.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ГУР новости Беларуси Мария Колесникова Кирилл Буданов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Личные враги Лукашенко уже в Украине: Минск передал 114 украинцев и белорусов

Личные враги Лукашенко уже в Украине: Минск передал 114 украинцев и белорусов

18:30Украина
Военнообязанных будут ставить на учет по-новому: в Минобороны раскрыли изменения

Военнообязанных будут ставить на учет по-новому: в Минобороны раскрыли изменения

18:23Украина
Бойцы ВСУ пошли на штурм: зачищают Покровск и возвращают территории

Бойцы ВСУ пошли на штурм: зачищают Покровск и возвращают территории

17:33Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Сердце остановилось": умер украинский певец Степан Гига

"Сердце остановилось": умер украинский певец Степан Гига

Прогремели мощные взрывы: РФ ударила по Украине ракетами и дронами

Прогремели мощные взрывы: РФ ударила по Украине ракетами и дронами

Можно ли есть яйца с красным пятном на желтке: ответ удивит многих

Можно ли есть яйца с красным пятном на желтке: ответ удивит многих

Финансовый гороскоп на 2026 год для каждого знака зодиака

Финансовый гороскоп на 2026 год для каждого знака зодиака

Гороскоп на завтра 14 декабря: Тельцам - неожиданная встреча, Стрельцам - гнев

Гороскоп на завтра 14 декабря: Тельцам - неожиданная встреча, Стрельцам - гнев

Последние новости

18:30

Личные враги Лукашенко уже в Украине: Минск передал 114 украинцев и белорусов

18:23

Военнообязанных будут ставить на учет по-новому: в Минобороны раскрыли изменения

18:19

Детское Евровидение 2025: в зале особенно поддержали Украину

18:07

Детское Евровидение-2025: какой результат прогнозируют УкраинеВидео

18:06

Кто из украинцев попадет под мобилизацию в январе 2026: полный список категорий

Россия отводит теневой флот в Балтию, удары по танкерам не последние - ЛакийчукРоссия отводит теневой флот в Балтию, удары по танкерам не последние - Лакийчук
18:05

В 33 года скончалась популярная блогерша: что произошло

17:33

Бойцы ВСУ пошли на штурм: зачищают Покровск и возвращают территорииВидео

17:14

"Ноги не держат, боли везде": онкобольная Симоньян заявила о страхе за детей

17:11

Почему нужно заняться уборкой: приметы в большой праздник 14 декабря

Реклама
17:08

"Мир не за горами": Эрдоган после встречи с Путиным заговорил о завершении войны

16:57

Главные враги жира на животе: какие продукты следует есть после 50 лет, чтобы худеть

16:56

Всю Украину будет засыпать снегом и влупит сильный мороз: где будет холоднее всего

16:52

Как вырастить дома манго с роскошной листвой: полив, подкормки, борьба с болезнямиВидео

16:23

Войска РФ окружены, остатки добивают ВСУ: детали разгрома россиян в Купянске

16:19

"Вранье и двуличие": Мишина публично прошлась по Наталке Денисенко

15:41

В ЕС назвали "чушью" вступление Украины до 2027 года и разнесли идею США - СМИ

14:59

Прощание со Степаном Гигой: где и когда пройдет похорон легендарного певца

14:57

Чайник как новый за несколько минут: хозяйки советуют простое средство против накипи

14:52

Чем занять гостей от 5 до 95: лучшие игры на Рождество и Новый год 2026

14:04

"Обожаю эту песню": Галкин поразил исполнением хита Степана ГигиВидео

Реклама
13:59

Россияне "охотятся" на дома украинцев: "Флеш" предупредил о новой угрозе

13:57

Оригинальная закуска из грибов поразит всех: новогодний рецепт вкусного блюда

13:18

Сотни ракет и десятки дронов: новые подробности массированной атаки на УкраинуФото

12:58

Звезда "Криминального чтива" найден мертвым в Нью-Йорке

12:53

Мирные переговоры по Украине набрали рекордные обороты: в BILD раскрыли детали

12:52

Искусство садиться в машину: как сохранить достоинство даже в коротком платьеВидео

12:52

РФ разворачивает в Беларуси "Орешник": в разведке сообщили, куда направлен прицел

12:16

У Седоковой большие проблемы: адвокат Яниса Тиммы получила доступ к его телефону

11:57

"Полсуток со светом, пол без": киевлян предупредили о жестких графиках отключений зимой

11:49

Враг перебрасывает много сил в горячую точку: Сырский доложил об ответе ВСУ

11:33

"Человек-эпоха": в команде Степана Гиги прокомментировали смерть артиста

11:20

Нет воды и тепла: Одесса пережила одну из самых массированных атакФото

10:59

Всего 1 человек из 6 млн: какая группа крови встречается реже всего и чем она ценна

10:57

Прыгнет ли евро выше 50 гривен: экономист спрогнозировал изменение курса валют

10:14

Киев может получить от США гарантию на основании 5 статьи НАТО: СМИ назвали условие

09:43

Страну жестко штормит: Украину накрыла мощная магнитная буря

09:24

Какие подарки считаются дурным тоном: шесть вещей, которые не стоит дарить

09:22

"Скоро узнаем": Трамп заинтриговал заявлением о мирном соглашении для Украины

08:48

В небе яркие вспышки и огненный дым над важными объектами: дроны атаковали РФ

08:10

Как украинские дроны-перехватчики стали проблемой для РФмнение

Реклама
08:02

Начались перебои со светом, есть попадания: РФ атаковала Украину ракетами и дронами

06:10

Как выглядит гибридная война будущего?мнение

06:00

"Открываю тайну": вскрылась правда о сыне Олега Винника

05:43

Гороскоп на завтра 14 декабря: Тельцам - неожиданная встреча, Стрельцам - гнев

05:24

Как быстро и легко одеть пододеяльник: лайфхак для замены постельного белья

04:30

Судьба подскажет путь: каких знаков зодиака закрутит вихрь богатства и достатка

04:00

Как правильно включать печку зимой: механик раскрыл главную ошибку водителей

03:30

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке космонавта за 15 секунд

02:45

Муж предательницы Лорак решил увезти ее из РФ — где они будут жить

02:11

Прогремели мощные взрывы: РФ ударила по Украине ракетами и дронами

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять