Личные враги Лукашенко уже в Украине: Минск передал 114 украинцев и белорусов

Мероприятие по возвращению гражданских является примером успешной совместной работы между США и Украиной.

В Украину передали белорусских и украинских политзаключенных

Украине передано 114 гражданских, среди них - украинцы, удерживаемые на территории Беларуси

Переданы граждане Беларуси, которые были заключены по политическим мотивам

Между Украиной и Беларусью состоялось мероприятие по возвращению гражданских лиц в субботу, 13 декабря.

Украине передано 114 гражданских, среди них - украинцы, удерживаемые на территории Республики Беларусь, сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШПОВ).

Отмечается, что мероприятие состоялось в результате предварительных договоренностей и результативных переговоров с белорусской стороной, по запросу и при содействии американских партнеров и работы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

"Самому молодому освобожденному украинцу исполнилось 25 лет. Его жену вернули во время предыдущего освобождения. Он и другие украинцы - гражданские, которые были задержаны в Беларуси и обвинялись в работе на украинские спецслужбы", - говорится в сообщении.

Также Украине переданы граждане Беларуси, которые были заключены по политическим мотивам и отбывали длительные сроки наказания. Среди них - известные белорусские общественные и политические деятели, в частности Мария Александрова, Виктор Бабарико, журналистка Марина Золотова и другие.

"Освобожденные граждане Беларуси после оказания необходимой медицинской помощи и по их желанию будут доставлены в Польшу и Литву", - говорится в сообщении.

Там отметили, что нынешнее мероприятие по возвращению гражданских является примером успешной совместной работы между США и Украиной.

"Выражаем благодарность Соединенным Штатам Америки и Президенту Дональду Трампу за плодотворную работу по возвращению гражданских и военных украинцев с территории Беларуси и РФ. Спасибо также всем привлеченным государственным структурам за помощь и совместную работу", - говорится в сообщении.

Реакция президента Владимира Зеленского

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на родину из Беларуси вернутся 5 украинцев.

"Благодаря активной роли Соединенных Штатов и сотрудничеству наших разведок сейчас возвращаются на свободу около сотни человек, в том числе пятеро украинцев. Помогаем нашим американским партнерам, чтобы соответствующая помощь была Украине. При необходимости привлекаются специальные службы наших соседей в Европе", - написал он.

Зеленский также поручил ГУР и всем службам, представленным в нашем Координационном штабе, максимально активизировать работу на российском направлении, чтобы до нового года могло произойти освобождение украинских военнопленных.

Освобождение заключенных: что говорят в ГУР

В Главном управлении разведки Минобороны уточнили, что по поручению президента Украины, состоялось мероприятие по возвращению 114 гражданских лиц, удерживаемых на территории Республики Беларусь.

Среди освобожденных— украинцы, заключенные по обвинениям в шпионаже, а также белорусские общественные и политические деятели, в частности Мария Александрова, Виктор Бабарико, журналистка Марина Золотова и другие.

"Спасибо Соединенным Штатам Америки и Президенту Дональду Трампу за содействие в возвращении наших граждан с территории Беларуси", - сообщил начальник ГУР Кирилл Буданов.

Эксперт о разногласиях Путина и Лукашенко

Политолог Павел Усов прокомментировал атаку российских дронов на Польшу, произошедшую на фоне освобождения политзаключённых режимом Лукашенко. Он предположил, что удар мог быть попыткой Москвы сорвать этот процесс, нацелившись на страну НАТО. Также эксперт отметил необычный шаг белорусских властей, которые заранее предупредили Варшаву о возможных пролётах беспилотников.

Ранее сообщалось, что 52 бывших политических заключенных в Беларуси безопасно пересекли литовскую границу. Среди освобожденных было шестеро литовцев, а также граждане Великобритании, Латвии, Польши, Германии и Франции.

Как сообщал Главред, в ночь на 10 сентября российские беспилотники атаковали Польшу. По данным Der Spiegel, главной целью стал логистический центр НАТО в Жешуве, который обеспечивает западные поставки вооружения для Украины.

Напомним, Главред писал, что еще в 2020 году бывший заместитель Государственного секретаря США Стивен Биген призвал Беларусь освободить всех политзаключенных, ведь страна-приспешница России грубо нарушает права человека.

