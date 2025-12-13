Укр
Войска РФ окружены, остатки добивают ВСУ: детали разгрома россиян в Купянске

Алексей Тесля
13 декабря 2025, 16:23
Силами группировки "Хартия" и только по данным объективного контроля подтверждается ликвидация более 1000 солдат РФ.
Силы обороны контратаковали в Купянске / коллаж: Главред, фото: 22 ОМБр, 21 ОМБр

Главное:

  • "Килл-зона" РФ была прорвана сразу на двух участках фронта
  • Войска в Купянске были полностью окружены

Успешная контратака Сил обороны Украины в Купянске Харьковской области была реализована благодаря усилиям поисково-ударной группировки "Хартия", рассказал журналист, блогер и военнослужащий Юрий Бутусов.

Он напомнил о том, что в середине сентября 2025 года ситуация в Купянске стала критической. Враг переправился на широком фронте через реку Оскол, закрепился и начал наступление на севере от Купянска. В результате были захвачены несколько населенных пунктов, а отдельные позиции украинских воинов были врагом фактически отрезаны и оказались в окружении, а россияне захватили большую часть Купянска.

Детали контрнаступления Сил обороны

Поисково-ударная группировка "Хартия" получила задачу отбросить врага и выйти на Оскол, закрыть маршруты в Купянск и окружить оккупантов в городе и затем освободить город во взаимодействии с войсками 10-го армейского корпуса и тактической группы "Купянск", уточнил журналист.

По его словам, враг развернул батальонный район обороны, и одновременно продолжал штурмовые действия дальше, а также создал "килл-зону" с высокой плотностью действий БПЛА. И несмотря на такое сопротивление и преимущество врага в дронах, за счет эффективной планировки, российская "килл-зона" была прорвана сразу на двух участках, действия Сил обороны стали для врага внезапными и неожиданными.

Купянск Инфографика
/ Инфографика: Главред

Какие подразделения отличились в боях

  • штурмовые группы 475-го полка "Код 9.2" и 92-й штурмовой бригады разгромили вражеские позиции в районе Кондрашовки и взяли под контроль ключевой лесной массив, нанесли врагу колоссальные потери ударами дронов. В лесу под Кондрашовкой были окружены позиции бойцов 114-й бригады, которые были отрезаны врагом 6 месяцев назад;
  • штурмовые группы 13-й бригады "Хартия" разгромили врага и освободили Радьковку и выполнили цель операции - провалились в Оскол, полностью восстановив рубеж наземной обороны в этом районе. В результате "Хартия" перерезала маршрут захода врага в Купянск, все выходы из трубы разведаны и превращены в наши "килл-зоны";
  • воины 92-й бригады и 144-й бригады закрепились на выгодных рубежах, дерутся героически и эффективно отражают российские атаки, зачищают и уничтожают все прорывы и инфильтрации.

"Таким образом, русские войска в Купянске в начале ноября были полностью окружены", - пояснил украинский военный.

Что происходит в Купянске

"Потери есть и у нас, и они значительны. Но потери россиян во много раз выше. Только силами группировки и только по данным объективного контроля подтверждается ликвидация более 1000 русских солдат, 13 оккупантов взяты в плен", - отмечает он.

Бутусов добавил, что группировка "Хартия" начала атаку российских позиций на севере Купянске, и освободила совместно с воинами тактической группы "Купянск" несколько ключевых жилых массивов.

"Важно отдавать себе отчет, что операция по освобождению Купянска еще не завершена, еще рано праздновать, враг ежедневно атакует, пытается снова прорваться в город с севера и по левому берегу, враг удерживает значительную часть города, и ожесточенная битва продолжается", - резюмировал он.

Ситуация вокруг Купянска: данные военных

Командир 2-го корпуса Национальной гвардии "Хартия" Игорь Оболенский отметил, что освобождение позиций в районе Купянска стало возможным благодаря слаженным действиям всех подразделений Сил обороны Украины. Он подчеркнул, что операция была результатом совместных усилий и выразил благодарность всем военным, принимавшим в ней участие.

Бои за Купянск - новости по теме

Ранее Владимир Зеленский приехал в Купянск после успешной операции Сил обороны. Глава государства записал видео у полуразрушенной стелы города, а также поздравил Сухопутные войска с их днем.

Напомним, ранее сообщалось об успешной операции ВСУ. Операцию по стабилизации обстановки на этом направлении начало поисково-ударная группировка "Хартия".

Напомним, Главред писал, что Вооруженные силы Украины почти полностью освободили Купянск на Харьковщине, опровергнув российские утверждения о якобы установленном контроле над городом.

Что известно о Купянске

Административный центр Купянского района Харьковской области. Второй крупнейший железнодорожный узел Харьковской области. Также является крупным узлом автомобильных дорог. 27 февраля 2022 года, во время российского вторжения, российские войска оккупировали Купянск. 10 сентября 2022 года город был освобожден от российских оккупантов, пишет Википедия.

Купянск Юрий Бутусов война России и Украины
