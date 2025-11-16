На вкус от икры не отличишь: рецепт универсальной закуски из сельди

Рецепт намазки из сельди, которую можно подавать как и на праздничный стол, так и на каждый день.

Божественная на вкус намазка из селедки / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Намазки на хлеб всегда выручают в момент, когда времени на приготовление полноценного блюда нет, а перекусить хочется. Выяснилось, что намазку можно приготовить, по вкусу похожую на икру.

Главред узнал рецепт простой в приготовлении намазки из четырех ингредиентов. Им в TikTok поделилась украинский блогер Алена Карпюк.

Намазка, как икра - рецепт

Ингредиенты:

Сельдь 2 шт.

Морковь 1 шт. (или 2 шт. малые)

Плавленые сырки 2 шт.

Сливочное масло 100 г

Для начала надо сварить морковь, а затем почистить ее и сельдь. Все ингредиенты режем на куски и забрасываем в чашу блендера. Перебиваем все до пастообразной массы.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить намазку:

О персоне: Алена Карпюк Алена Карпюк - украинский фудблогер и UGC creator. Публикует в сети рецепты простых и вкусных блюд. На ее страницу в TikTok подписаны более 550 тысяч пользователей, а видео просматривают миллионы пользователей.

