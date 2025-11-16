На вкус от икры не отличишь: рецепт универсальной закуски из сельди

Намазки на хлеб всегда выручают в момент, когда времени на приготовление полноценного блюда нет, а перекусить хочется. Выяснилось, что намазку можно приготовить, по вкусу похожую на икру.
Главред узнал рецепт простой в приготовлении намазки из четырех ингредиентов. Им в TikTok поделилась украинский блогер Алена Карпюк.
Намазка, как икра - рецепт
Ингредиенты:
- Сельдь 2 шт.
- Морковь 1 шт. (или 2 шт. малые)
- Плавленые сырки 2 шт.
- Сливочное масло 100 г
Для начала надо сварить морковь, а затем почистить ее и сельдь. Все ингредиенты режем на куски и забрасываем в чашу блендера. Перебиваем все до пастообразной массы.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить намазку:
О персоне: Алена Карпюк
Алена Карпюк - украинский фудблогер и UGC creator. Публикует в сети рецепты простых и вкусных блюд. На ее страницу в TikTok подписаны более 550 тысяч пользователей, а видео просматривают миллионы пользователей.
