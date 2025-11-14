Божественные на вкус сосиски в тесте: ленивый рецепт всего за 20 минут

Рецепт сосисок в тесте с сыром.

Сосиски в тесте на вкус, как из детства / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Многие ели сосиски в тесте еще в школьной или студенческой столовой. И иногда возникает желание снова попробовать знакомую с детства выпечку. Выяснилось, что ее легко приготовить дома.

Главред узнал, как из доступных продуктов приготовить очень вкусные сосиски в тесте. Об этом в TikTok iriska_dimitrova рассказала украинский блогер Ирина.

Сосиски в тесте - рецепт

Ингредиенты:

Сосиски 6 шт.

Слоено-дрожжевое тесто 300 г

Сыр 80-100 г

Кетчуп

Яйцо 1 шт.

Вода 1 ст. л.

Кунжут

Размороженное тесто нарезаем на прямоугольники, длиной сосиски. С двух сторон прямоугольника делаем надрезы, а его серединку смазываем кетчупом. Выкладываем на тесто натертый сыр и сосиску и заворачиваем тесто.

Выкладываем сосиски в тесте на застеленный пергаментом противень и накрываем полотенцем - так они должны постоять в теплом месте 20-30 минут. Далее смазываем сосиски желтком с водой, присыпаем кунжутом и кладем в разогретую до 180 градусов духовку на 12-15 минут.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить сосиски в тесте:

@pp.iriska СОСИСКИ С СЫРОМ В ТЕСТЕ ?6 сосисок ?300 г слоено-дрожжевого теста ?80-100 г сыра ?кетчуп ?1 желток + 1 ст л воды ?кунжут Слоено-дрожжевое тесто разрезаем на прямоугольники длиной с сосиску. С обеих сторон делаем надрезы, как я показываю на видео. Серединку теста смазываем кетчупом, выкладываем на тертый сыр и сосиску. Накрываем сосиску полосками теста поочередно с обеих сторон, получается косичка. Накрываем полотенцем и даем подняться в теплом месте примерно 20 - 30 минут. Смазываем желтком, смешанным с 1 столовой ложкой воды и присыпаем кунжутом. Выпекаем 12-15 мин при температуре 180 град. Тесто и сосиски выгодно приобрела в "Сильпо" по цінотижковим скидкам? ♬ оригинальный звук - Inst: @iriska_dimitrova

