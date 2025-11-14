Божественные на вкус сосиски в тесте: ленивый рецепт всего за 20 минут

Многие ели сосиски в тесте еще в школьной или студенческой столовой. И иногда возникает желание снова попробовать знакомую с детства выпечку. Выяснилось, что ее легко приготовить дома.
Главред узнал, как из доступных продуктов приготовить очень вкусные сосиски в тесте. Об этом в TikTok iriska_dimitrova рассказала украинский блогер Ирина.
Сосиски в тесте - рецепт
Ингредиенты:
- Сосиски 6 шт.
- Слоено-дрожжевое тесто 300 г
- Сыр 80-100 г
- Кетчуп
- Яйцо 1 шт.
- Вода 1 ст. л.
- Кунжут
Размороженное тесто нарезаем на прямоугольники, длиной сосиски. С двух сторон прямоугольника делаем надрезы, а его серединку смазываем кетчупом. Выкладываем на тесто натертый сыр и сосиску и заворачиваем тесто.
Выкладываем сосиски в тесте на застеленный пергаментом противень и накрываем полотенцем - так они должны постоять в теплом месте 20-30 минут. Далее смазываем сосиски желтком с водой, присыпаем кунжутом и кладем в разогретую до 180 градусов духовку на 12-15 минут.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить сосиски в тесте:
@pp.iriska
