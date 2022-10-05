Как приготовить домашние сосиски и правильно их варить.
Сосиски - это универсальное блюдо для любой семьи. Вкусные и сочные сосиски очень любят детки.
Чтобы не совершать ошибок и правильно варить сосиски, Главред расскажет пару хитростей.
Чтобы сосиски никогда не лопались и не разваливались, варить нужно их правильно. Полуфабрикаты нужно обжарить на сухой сковороде 2 минуты, и только потом варить. Такая хитрость поможет не испортить сосиски.
Не снимайте никогда с сосисок целлофановую обертку. Стоит два раза вилкой проколоть бумагу и отварить.
Сколько нужно варить сосиски
Сосиски нужно варить в подсоленной кипящей воде, на медленном огне. Никогда не заливайте сосиски холодной водой.
Если у вас замороженные сосиски - варить 5-12 минут.
Если охлажденные сосиски - варить 3-5 минут.
Как приготовить вкусные сосиски дома - рецепт
Вам понадобится:
- Филе куриное или индюшки - 600 гр
- Яйцо - 1 шт
- Сливки - 120 мл
- Масло сливочное
- Лук репчатый
- Соль
Курицу или индюшку помыть, убрать пленку с мяса и порезать кусочками.
Лук почистить, порезать мелкими кубиками.
В чашу от блендера переложить мясо, лук, налить сливки, посолить и добавить 1 кусочек сливочного масла.
Все аккуратно на средней скорости взбить.
В кастрюлю налить воды и довести до кипения.
Пищевую пленку порезать на 12 равных частей.
Выложить фарш и сформировать сосиску.
Такие домашние сосиски варятся до 12 минут.
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