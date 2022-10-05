Как правильно варить сосиски и готовить их / ua.depositphotos.com

Сосиски - это универсальное блюдо для любой семьи. Вкусные и сочные сосиски очень любят детки.

Чтобы не совершать ошибок и правильно варить сосиски, Главред расскажет пару хитростей.

Чтобы сосиски никогда не лопались и не разваливались, варить нужно их правильно. Полуфабрикаты нужно обжарить на сухой сковороде 2 минуты, и только потом варить. Такая хитрость поможет не испортить сосиски.

Не снимайте никогда с сосисок целлофановую обертку. Стоит два раза вилкой проколоть бумагу и отварить.

Сколько нужно варить сосиски

Сосиски нужно варить в подсоленной кипящей воде, на медленном огне. Никогда не заливайте сосиски холодной водой.

Если у вас замороженные сосиски - варить 5-12 минут.

Если охлажденные сосиски - варить 3-5 минут.

Как приготовить вкусные сосиски дома - рецепт

Вам понадобится:

Филе куриное или индюшки - 600 гр

Яйцо - 1 шт

Сливки - 120 мл

Масло сливочное

Лук репчатый

Соль

Курицу или индюшку помыть, убрать пленку с мяса и порезать кусочками.

Лук почистить, порезать мелкими кубиками.

В чашу от блендера переложить мясо, лук, налить сливки, посолить и добавить 1 кусочек сливочного масла.

Все аккуратно на средней скорости взбить.

В кастрюлю налить воды и довести до кипения.

Пищевую пленку порезать на 12 равных частей.

Выложить фарш и сформировать сосиску.

Такие домашние сосиски варятся до 12 минут.

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