РФ нанесла новый удар по порту Пивденный: есть "прилеты" и попадания

Алексей Тесля
20 декабря 2025, 13:56
После восьми утра зафиксировали очередную атаку по порту Пивденный - есть попадания в резервуары.
РФ наносит удары по портовой инфраструктуре

Главное:

  • Зафиксирована очередная атака по порту Пивденный - есть попадания
  • Количество погибших в Одесской области возросло до восьми

Ночью враг нанес баллистический удар по порту в Одессе, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

На данный момент количество погибших, к сожалению, возросло до восьми, около 30 человек получили ранения, обстрелы не прекращаются, пишет он.

После восьми утра зафиксировали очередную атаку по порту Пивденный - есть попадания в резервуары. На местах работают медицинские, спасательные, пиротехнические службы, задействованы все необходимые аварийные бригады. Несмотря на постоянные риски, работники портов продолжают работу, поддерживая непрерывность морской логистики.

По словам Кулебы, параллельно продолжается работа по обеспечению логистики после атаки на мост в районе Маяков. Ключевое - жители Одесской области имеют сообщение и доступ ко всем необходимым товарам и услугам.

  • Проезд для экстренных служб, грузов с продуктами питания, почтовых перевозчиков и других неотложных перевозок обеспечен.
  • Укрпочта своевременно доставляет посылки, пенсии и социальные выплаты.
  • На данный момент действуют альтернативные маршруты транспортного сообщения, которые позволяют обеспечивать как приграничную логистику, так и связь региона с другими областями.
  • Все пункты пропуска работают, значительных очередей транспорта не фиксируется.
  • Для бесперебойного движения пассажиров Укрзализныця назначает дополнительную группу вагонов в Кишинев из Одессы и Киева - билеты уже в продаже.

К работе привлечены "Укрзализныця", Агентство восстановления, международные партнеры. Провели коммуникацию с представителями отраслей и бизнес-сообществом - все готовы содействовать работе правительства.

Инфографика: Главред

"По соображениям безопасности не все детали можем публично коммуницировать, в то же время гуманитарная ситуация в регионе остается стабильной. Над этим работаем круглосуточно", - подчеркнул Кулеба.

Также отмечается, что без электроснабжения еще остаются более 37 тысяч абонентов в городе Одесса и Одесском районе. Теплом и водой жители региона обеспечены. После обстрелов без света также Николаев. Аварийные бригады работают над восстановлением.

Подробности ударов РФ

Количество пострадавших от ракетной атаки оккупантов по портовой инфраструктуре Одесской области возросло до 32 человек, известно о семи погибших, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

"К сожалению, в результате ночного удара по портовой инфраструктуре количество пострадавших возросло до 32 человек. Среди них - семеро погибших и 25 раненых. Пострадавшим оказывается необходимая помощь. На месте продолжают работать оперативные и экстренные службы, врачи и спасатели делают все возможное для спасения и поддержки пострадавших", - написал он.

Вероятность нового удара РФ: прогноз эксперта

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал Игорь Романенко заявил, что враг и дальше увеличивает количество ракет и дронов на складах. По его мнению, такая активность может указывать на подготовку к очередным масштабным атакам.

Ранее сообщалось о том, что РФ ударила баллистикой по порту в Одесской области. Работа оперативных и экстренных служб осложнена постоянно продолжающейся воздушной тревогой.

Как писал Главред, российские оккупанты атаковали мост вблизи населенного пункта Маяк в Одесской области. 10 вражеских "Шахедов" ударили по нему ночью, еще около пяти - днем. Также россияне ударили по мосту баллистикой с кассетным боеприпасом.

Напомним, ранее сообщалось о том, что "Шахед" влетел в машину, в которой было трое детей. Российские оккупанты ударили по автомобилю, который ехал по мосту в Одесской области. В результате атаки была тяжело ранена мама троих детей, она умерла в "скорой".

Читайте также:

О персоне: Олег Кипер

Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия.

Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности:

  • следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;
  • прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;
  • руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год).

В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

война в Украине Одесская область атака дронов
