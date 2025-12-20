Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Ну путиниста Глызина в самолете набросилась женщина: момент попал на видео

Алена Кюпели
20 декабря 2025, 14:39
80
Певец стал жертвой нападения в самолете, который летел из Москвы.
На путиниста Глызина набросилась женщина
На путиниста Глызина набросилась женщина / Коллаж Главред, фото Instagram/alexey.glyzin

Кратко:

  • Что случилось с Глызиным
  • Кто напал на путиниста

Одна из пассажирок самолета в террористической России напала на певца-путиниста Алексея Глызина, вылетающем из Москвы.

Как пишут российские пропагандисты, рейс задержали после инцидента.

видео дня

По словам самого певца, женщина орала, кидалась вещами и лезла к людям, называла их нецензурными словами. "Досталось Глызину — автору хитов "Ты не ангел" и "Зимний сад", и его концертному директору Максиму Глотову. Мужчины сами пошли успокаивать дебоширку, скрутили её и помогли вывести из салона", - пишут росСМИ.

Алексей Глызин
Алексей Глызин попал в неприятности / Instagram

Сообщается также что из-за буйной пассажирки перепугались дети, а одной пассажирке стало плохо. Самолет был вынужден вернуться в Шереметьево. Её передали полиции, после — рейс успешно вылетел в Новокузнецк.

Момент попал на видео:

Глызина атаковали в самолете
Глызина атаковали в самолете / Скриншот

Ранее Главред сообщал, что российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая пытается лечиться от рака, рассказала о том, как пришлось реанимироть ее детей.

голливудская актриса Меган Маркл и принц Гарри поделились ранее не публиковавшейся фотографией, на которой принц Арчи и принцесса Лилибет выглядят уже взрослыми.

О персоне: Алексей Глызин

Алексей Глызин - советский и российский эстрадный певец, актёр, музыкант и радиоведущий, Заслуженный артист РФ. Обладатель премии "Шансон года". Победитель 4-го сезона шоу "Суперстар" на канале НТВ.

В ноябре 2024 года Глызин встретился с российскими контрактниками в Москве, которые собирались убивать украинцев. Певец удивлялся, что очень много россиян подписывают контракты и что он "уважает людей, которые идут защищать Родину" (в чужой независимой стране).

