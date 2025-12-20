Ну путиниста Глызина в самолете набросилась женщина: момент попал на видео

Кратко:
- Что случилось с Глызиным
- Кто напал на путиниста
Одна из пассажирок самолета в террористической России напала на певца-путиниста Алексея Глызина, вылетающем из Москвы.
Как пишут российские пропагандисты, рейс задержали после инцидента.
По словам самого певца, женщина орала, кидалась вещами и лезла к людям, называла их нецензурными словами. "Досталось Глызину — автору хитов "Ты не ангел" и "Зимний сад", и его концертному директору Максиму Глотову. Мужчины сами пошли успокаивать дебоширку, скрутили её и помогли вывести из салона", - пишут росСМИ.
Сообщается также что из-за буйной пассажирки перепугались дети, а одной пассажирке стало плохо. Самолет был вынужден вернуться в Шереметьево. Её передали полиции, после — рейс успешно вылетел в Новокузнецк.
Момент попал на видео:
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред сообщал, что российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая пытается лечиться от рака, рассказала о том, как пришлось реанимироть ее детей.
голливудская актриса Меган Маркл и принц Гарри поделились ранее не публиковавшейся фотографией, на которой принц Арчи и принцесса Лилибет выглядят уже взрослыми.
Вас также может заинтересовать:
- "Много не нужно": известный певец рассказал о своих доходах во время войны
- Умер солист группы ADAM Михаил Клименко: певец так и не вышел из комы
- Оперный певец был найден изуродованным в своем доме: арестовали сына
О персоне: Алексей Глызин
Алексей Глызин - советский и российский эстрадный певец, актёр, музыкант и радиоведущий, Заслуженный артист РФ. Обладатель премии "Шансон года". Победитель 4-го сезона шоу "Суперстар" на канале НТВ.
В ноябре 2024 года Глызин встретился с российскими контрактниками в Москве, которые собирались убивать украинцев. Певец удивлялся, что очень много россиян подписывают контракты и что он "уважает людей, которые идут защищать Родину" (в чужой независимой стране).
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред