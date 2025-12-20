Больше понравиться: Елена Тополя рассказала, как ее дети отреагировали на развод

Елена Тополя рассказала о том, как дети переживают их развод с Тарасом Тополей.

Елена Тополя рассказала о детях / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Тополя

Елена Тополя рассказала о том, как их дети с Тарасом Тополей отреагировали на новость о разводе.

Об этом она рассказала в интервью проекта "Сніданок з 1+1".

По словам певицы, этот период для детей достаточно сложный.

"Но, если родители не транслируют, что это очень тяжело, то и детям значительно легче это воспринимать. Когда родители транслируют уважение друг к другу, хорошие и дружеские отношения, коммуникацию ради детей и о детях, им может это даже больше понравиться", – заявила артистка.

Тарас Тополя с Еленой Тополей и детьми / фото: instagram.com, Тарас Тополя

Кроме того, по ее словам, они остаются в дружеских отношениях, чтобы коммуницировать оптимально ради детей.

"Происходит так, как должно произойти. Мы с детками вместе. Мы как родители никуда не делись, максимально стараемся коммуницировать. У нас и отдых вместе будет. Мы с детками поедем в горы, будем кататься на лыжах, сноубордах", - говорит певица.

О персоне: Елена Тополя Елена Тополя – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.

Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017—2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".

С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.

