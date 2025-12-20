Укр
В России скончался звезда сериалов и мелодрам

Алена Кюпели
20 декабря 2025, 12:31
Неожиданно стало известно о смерти российского актера Анатолия Лобоцкого.
Скончался популярный российский актер Лобоцкий / Коллаж Главред, фото Экспресс

Кратко:

  • От чего скончался Лобоцкий
  • Кто сообщил о смерти актера

В террористической России стало известно о смерти народного артиста РФ Анатолия Лобоцкого.

Как сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС, актер умер на 67-м году жизни. Информацию об этом предоставила семья актера.

Накануне в СМИ то и дело появлялись слухи о том, что артист в последнее время боролся с опухолью. Сообщалось, что у Лобоцкого обнаружили опухоль, после того как он обратился в больницу с жалобами на боли в груди. По данным источника, в 2024 году артисту удалили часть легкого из-за периферического рака, но "болезнь поразила и другие органы".

На 67 году жизни скончался на 67 году жизни / Фото РосСМИ

Тогда актер отказался комментировать слухи об опухоли.

Отметим, как сообщал Главред, ранее известная украинская певица Елена Тополя, которая недавно сообщила о разводе с фронтменом группы "Антитіла" Тарасом Тополей, неожиданно заявила о воссоединении с мужем.

Ранее также российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая пытается лечиться от рака, рассказала о том, как пришлось реанимироть ее детей.

О персоне: Анатолий Лобоцкий

Анатолий Лобоцкий окончил режиссерский факультет Тамбовского филиала Московского государственного института культуры и ГИТИС. В 1985 году был принят в труппу Московского академического театра имени Владимира Маяковского. Он дебютировал в кино в 1988 году в ленте "Объективные обстоятельства". Широкая популярность пришла к нему в 2000 году после выхода фильма "Зависть богов", где он сыграл главного героя Андрэ. Затем он также снимался в картинах "На углу у Патриарших", "Личная жизнь доктора Селивановой", "Адмиралъ", "Черная кровь", "Своя чужая", "Молодежка", "Старая гвардия", "Анна Медиум", "Хоккейные папы" и других. Всего в его фильмографии более 120 работ.

