Неожиданно стало известно о смерти российского актера Анатолия Лобоцкого.

Скончался популярный российский актер Лобоцкий / Коллаж Главред, фото Экспресс

Кратко:

От чего скончался Лобоцкий

Кто сообщил о смерти актера

В террористической России стало известно о смерти народного артиста РФ Анатолия Лобоцкого.

Как сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС, актер умер на 67-м году жизни. Информацию об этом предоставила семья актера.

Накануне в СМИ то и дело появлялись слухи о том, что артист в последнее время боролся с опухолью. Сообщалось, что у Лобоцкого обнаружили опухоль, после того как он обратился в больницу с жалобами на боли в груди. По данным источника, в 2024 году артисту удалили часть легкого из-за периферического рака, но "болезнь поразила и другие органы".

На 67 году жизни скончался на 67 году жизни / Фото РосСМИ

Тогда актер отказался комментировать слухи об опухоли.

О персоне: Анатолий Лобоцкий Анатолий Лобоцкий окончил режиссерский факультет Тамбовского филиала Московского государственного института культуры и ГИТИС. В 1985 году был принят в труппу Московского академического театра имени Владимира Маяковского. Он дебютировал в кино в 1988 году в ленте "Объективные обстоятельства". Широкая популярность пришла к нему в 2000 году после выхода фильма "Зависть богов", где он сыграл главного героя Андрэ. Затем он также снимался в картинах "На углу у Патриарших", "Личная жизнь доктора Селивановой", "Адмиралъ", "Черная кровь", "Своя чужая", "Молодежка", "Старая гвардия", "Анна Медиум", "Хоккейные папы" и других. Всего в его фильмографии более 120 работ.

