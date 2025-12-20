Кратко:
- От чего скончался Лобоцкий
- Кто сообщил о смерти актера
В террористической России стало известно о смерти народного артиста РФ Анатолия Лобоцкого.
Как сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС, актер умер на 67-м году жизни. Информацию об этом предоставила семья актера.
Накануне в СМИ то и дело появлялись слухи о том, что артист в последнее время боролся с опухолью. Сообщалось, что у Лобоцкого обнаружили опухоль, после того как он обратился в больницу с жалобами на боли в груди. По данным источника, в 2024 году артисту удалили часть легкого из-за периферического рака, но "болезнь поразила и другие органы".
Тогда актер отказался комментировать слухи об опухоли.
О персоне: Анатолий Лобоцкий
Анатолий Лобоцкий окончил режиссерский факультет Тамбовского филиала Московского государственного института культуры и ГИТИС. В 1985 году был принят в труппу Московского академического театра имени Владимира Маяковского. Он дебютировал в кино в 1988 году в ленте "Объективные обстоятельства". Широкая популярность пришла к нему в 2000 году после выхода фильма "Зависть богов", где он сыграл главного героя Андрэ. Затем он также снимался в картинах "На углу у Патриарших", "Личная жизнь доктора Селивановой", "Адмиралъ", "Черная кровь", "Своя чужая", "Молодежка", "Старая гвардия", "Анна Медиум", "Хоккейные папы" и других. Всего в его фильмографии более 120 работ.
