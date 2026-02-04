Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Масштабы удивляют: где в Украине находится село, больше столицы Европы

Руслан Иваненко
4 февраля 2026, 01:03
32
Какой населенный пункт получил статус крупнейшего села в Украине и Европе.
Село
Какое село стало самым большим в Украине по численности населения / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие села Украины считаются крупнейшими по численности населения и площади
  • Почему Софиевская Борщаговка получила статус "города в селе"
  • Как села помогают сохранить украинскую идентичность и историю

Села в Украине — это не просто небольшие населенные пункты, а мощные центры жизни, которые по площади и населению могут превышать даже некоторые европейские города.

Главред решил рассказать об уникальных особенностях украинских сел: от малоэтажной застройки и численности населения до роли в сохранении культуры и традиций

видео дня

Какие критерии определяют статус села

Согласно закону, село в Украине характеризуется преимущественно малоэтажной застройкой и численностью населения менее 5 000 жителей, хотя фактический размер населенных пунктов не ограничен.

Как пишет УНИАН, на территории страны насчитывается около 27 000 сел — от маленьких хуторов на несколько домов до крупных поселков с сотнями зданий, школ, магазинов и больниц.

Эксперты подчеркивают, что официальный статус многих населенных пунктов не обновляется годами. Из-за этого даже большие села с численностью более 5 000 жителей формально продолжают считаться селами.

Самое большое село Украины по численности населения

Самое большое село Украины по численности населения – Софиевская Борщаговка (Киевская область, Бучанский район). По данным Государственного реестра избирателей на начало 2021 года, здесь было зарегистрировано 25 882 человека.

На сегодняшний день население может достигать 30 000 человек из-за постоянного притока жителей из столицы. Село получило неофициальное название "город в статусе села", поскольку здесь развита инфраструктура: построены жилые комплексы, школы и бизнес-центры.

Второе место по численности занимает Петропавловская Борщаговка с населением около 12 386 человек.

Самое большое село Украины по площади

По площади самым большим селом Украины считается Космач (Ивано-Франковская область, Косовский район) — около 84,3 км². Для сравнения: площадь Парижа — 105,4 км², а Брюсселя — 32,6 км². Даже средние украинские села по европейским меркам большие и развитые.

Культурная роль села остается чрезвычайно важной. На протяжении веков украинские села сохраняли язык, традиции и культурное наследие, даже во время войн, имперского давления и насильственной урбанизации. Здесь историческая память передавалась не через музеи или газеты, а через повседневную жизнь.

По мнению экспертов, украинские села по значению и культурному влиянию ничем не уступают малым и средним европейским городам. Именно в сельской местности сохранилась и расцвела украинская идентичность, выдержав все испытания истории.

Интересные факты о селе Космач смотрите в видео

Читайте также:

Об источнике: УНИАН

Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей — первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны. Производит новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Путин сдержал слово": Трамп впервые прокомментировал удар по энергетике Украины

"Путин сдержал слово": Трамп впервые прокомментировал удар по энергетике Украины

01:33Мир
Мирные переговоры: Белый дом определился со своими представителями в ОАЭ

Мирные переговоры: Белый дом определился со своими представителями в ОАЭ

23:47Мир
"Ремонт займет значительное время": стратегическая ТЭЦ сильно повреждена после обстрела

"Ремонт займет значительное время": стратегическая ТЭЦ сильно повреждена после обстрела

22:27Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Зачем в СССР строили круглые дома и почему люди хотели поскорее из них выехать

Зачем в СССР строили круглые дома и почему люди хотели поскорее из них выехать

Карта Deep State онлайн за 3 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

РФ готовит крупное наступление на "крепостной пояс": в ISW назвали направления

РФ готовит крупное наступление на "крепостной пояс": в ISW назвали направления

Китайский гороскоп на завтра 4 февраля: Быкам - обида, Змеям - конфликты

Китайский гороскоп на завтра 4 февраля: Быкам - обида, Змеям - конфликты

Отключение света в Украине — графики на 3 февраля (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 3 февраля (обновляется)

Последние новости

01:33

"Путин сдержал слово": Трамп впервые прокомментировал удар по энергетике Украины

01:03

Масштабы удивляют: где в Украине находится село, больше столицы ЕвропыВидео

00:01

Стартуют первые гонки: когда и где смотреть биатлон на Олимпиаде-2026 - расписание

03 февраля, вторник
23:47

Мирные переговоры: Белый дом определился со своими представителями в ОАЭ

22:56

Самый влиятельный после своего отца: в Ливии убили сына Муаммара Каддафи

Верифицировать все Starlink не удастся никогда, процесс будет измеряться годами – КорсунВерифицировать все Starlink не удастся никогда, процесс будет измеряться годами – Корсун
22:27

"Ремонт займет значительное время": стратегическая ТЭЦ сильно повреждена после обстрелаФото

21:50

"Приехала скорая": что происходит с предательницей Лолитой Милявской

21:42

Графики изменены – как будут отключать свет в Днепре и области в среду, 4 февраляФото

21:27

3 ошибки в уходе за кожей, от которых нужно срочно отказаться

Реклама
21:26

Трамп впервые отреагировал на нарушение Россией перемирия - что сказалВидео

21:22

"Снова российский обман": Зеленский ожидает реакции США на удары оккупантов

21:11

Света не будет волнами: графики отключений для Запорожской области на 4 февраля

20:48

Черкасскую область накроют жесткие графики отключений - когда не будет света 4 февраля

20:38

Вышел трейлер фильма о Майкле Джексоне: в главной роли – племянник поп-короляВидео

20:27

Рассада больше не вытягивается: домашний "коктейль" сделает ее толстой и крепкойВидео

20:03

Можно ли не включать режим полета на телефоне в самолете: ответ стюардессы

19:33

Украинцам автоматически продлили 90% отсрочек онлайн - Минобороны

19:30

Доллар на распутье: как может измениться курс в ближайшее время, прогноз банкира

19:30

Тяжелая потеря: сын Грубича показался на могиле своей сестры

19:10

РФ применили рекордное количество баллистических средств поражения по Украинемнение

Реклама
19:02

Погибли 18-летние парень и девушка, много раненых: детали удара РФ по ЗапорожьюФотоВидео

19:01

Как быстро высушить волосы без света: действенный лайфхак от парикмахера

18:17

Три уровня гарантий безопасности: Рютте пояснил, как Запад защитит Украину после войны

18:11

Тропических попугаев заметили в Украине: как эти птицы выживают при -15°С

18:06

В США признали провал стратегии давления на Путина - что предлагают взамен

17:46

Какое второе название Луцка – историк сделал неожиданное открытиеВидео

17:42

Погодные опасности на Тернопольщине: синоптики сделали важное предупреждение

17:28

Самый короткий тест на IQ в мире: три простых вопроса, которые сбивают с толку

17:19

Сколько беженцев вернутся в Украину после войны - в ООН дали свой прогноз

17:02

Осадки придут на смену морозу: в Полтавской области ожидается изменение погоды

16:51

Речь идет не о спорте или здоровом питании: ученые раскрыли главный секрет долголетия

16:48

Доллар и евро уверенно ползут вверх: новый курс валют на 4 февраля

16:42

Идеальный тон лица как у знаменитостей: 3 совета от звездного визажистаВидео

16:18

Почему 4 февраля нельзя ходить в лес: какой церковный праздник

16:02

Готовится меньше часа: рецепт ленивого пирога из картофеля, на вкус вау

15:59

"Шахед" попал в многоэтажку в Харькове: бушуют пожары, есть раненые

15:31

На сколько может растянуться верификация Starlink в Украине: ответ эксперта

15:31

"Белый список" Starlink может быть малоэффективным: киберексперт объяснил риски

15:30

Как приготовить суп без воды - уникальный рецептВидео

15:27

"Это шоу со сценарием": Цимбалюк выдал, что происходит за кадром "Холостяка"

Реклама
15:26

Путин сорвал сделку с Трампом по Украине - какую новую ставку делает Кремль в войнеВидео

15:23

Штраф за "неправильную" руку: как на самом деле нужно открывать дверь автоВидео

15:16

Так дорого не было давно: в Украине повысили цены на популярный продукт

15:13

В одном из городов Украины объявили чрезвычайное положение - есть угроза для людей

14:28

Скачок цен на 15%: в Украине рекордно выросла стоимость ходового продукта

14:25

Кота оставили у приюта с запиской, которая чуть не довела персонал до слез

14:25

Историк раскрыл секрет библиотеки Ярослава Мудрого - что замалчивалось векамиВидео

14:00

Как не навредить себе при сильном холоде: безопасное согревание в мороз

13:59

Необычный тайник директора школы нашли спустя десятилетия: что он там хранил

13:56

Россияне впервые использовали БПЛА "Гербера" в роли носителя FPV-дрона - ФлешФото

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять