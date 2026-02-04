Масштабы удивляют: где в Украине находится село, больше столицы Европы

Какой населенный пункт получил статус крупнейшего села в Украине и Европе.

Какое село стало самым большим в Украине по численности населения / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Какие села Украины считаются крупнейшими по численности населения и площади

Почему Софиевская Борщаговка получила статус "города в селе"

Как села помогают сохранить украинскую идентичность и историю

Села в Украине — это не просто небольшие населенные пункты, а мощные центры жизни, которые по площади и населению могут превышать даже некоторые европейские города.

Главред решил рассказать об уникальных особенностях украинских сел: от малоэтажной застройки и численности населения до роли в сохранении культуры и традиций

Какие критерии определяют статус села

Согласно закону, село в Украине характеризуется преимущественно малоэтажной застройкой и численностью населения менее 5 000 жителей, хотя фактический размер населенных пунктов не ограничен.

Как пишет УНИАН, на территории страны насчитывается около 27 000 сел — от маленьких хуторов на несколько домов до крупных поселков с сотнями зданий, школ, магазинов и больниц.

Эксперты подчеркивают, что официальный статус многих населенных пунктов не обновляется годами. Из-за этого даже большие села с численностью более 5 000 жителей формально продолжают считаться селами.

Самое большое село Украины по численности населения

Самое большое село Украины по численности населения – Софиевская Борщаговка (Киевская область, Бучанский район). По данным Государственного реестра избирателей на начало 2021 года, здесь было зарегистрировано 25 882 человека.

На сегодняшний день население может достигать 30 000 человек из-за постоянного притока жителей из столицы. Село получило неофициальное название "город в статусе села", поскольку здесь развита инфраструктура: построены жилые комплексы, школы и бизнес-центры.

Второе место по численности занимает Петропавловская Борщаговка с населением около 12 386 человек.

Самое большое село Украины по площади

По площади самым большим селом Украины считается Космач (Ивано-Франковская область, Косовский район) — около 84,3 км². Для сравнения: площадь Парижа — 105,4 км², а Брюсселя — 32,6 км². Даже средние украинские села по европейским меркам большие и развитые.

Культурная роль села остается чрезвычайно важной. На протяжении веков украинские села сохраняли язык, традиции и культурное наследие, даже во время войн, имперского давления и насильственной урбанизации. Здесь историческая память передавалась не через музеи или газеты, а через повседневную жизнь.

По мнению экспертов, украинские села по значению и культурному влиянию ничем не уступают малым и средним европейским городам. Именно в сельской местности сохранилась и расцвела украинская идентичность, выдержав все испытания истории.

