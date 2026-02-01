Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Зимы становятся теплее — снегирей становится меньше: что говорят орнитологи

Марина Иваненко
1 февраля 2026, 10:01
27
Снегири считались символом зимы, но сегодня их почти не видно в мегаполисах. Куда они делись, как климат изменил их поведение и угрожает ли виду исчезновение.
Куда делись снегири?
Куда делись снегири? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Куда исчезли снегири
  • Как глобальное потепление повлияло на жизнь снегирей

Еще несколько десятилетий назад красногрудые птицы были неотъемлемым атрибутом каждой заснеженной ветки в городских парках. Однако сегодня встретить снегиря в мегаполисе — настоящая удача. Куда делись эти яркие вестники зимы, действительно ли их популяция сокращается из-за глобального потепления и почему мы видим их все реже — поможет разобраться Главред.

На канале "Вайб планеты" рассказывают, что распространенная ошибка многих украинцев заключается в убеждении, что снегири — это исключительно перелетные птицы, которые прилетают к нам только с наступлением морозов из далекого севера. На самом деле снегирь (лат. Pyrrhula pyrrhula) является оседлым видом для значительной части Украины. Эти птицы в течение всего года обитают в густых хвойных и смешанных лесах Полесья и Карпат.

видео дня

Почему мы видим снегирей только зимой

Причина заключается в образе жизни птиц. Летом, в период гнездования, снегири становятся чрезвычайно осторожными и малозаметными. Они держатся в гуще лесов, где выводят птенцов, и почти не подают голоса, чтобы не привлекать внимания хищников.

С наступлением холодов корма в лесах становится меньше, поэтому птицы начинают кочевать. Именно тогда они появляются в городах и селах, становясь хорошо заметными на фоне белого снега благодаря ярко-красным грудям.

Почему снегири исчезают из больших городов

Если раньше снегири были частыми гостями городских дворов, то сейчас они все чаще обходят центры мегаполисов. Орнитологи называют несколько ключевых причин.

Изменение кормовой базы. Основу зимнего рациона снегиря составляют семена ясеня, клена, рябины и калины. В современных городах количество таких деревьев сокращается из-за плотной застройки или замены их на декоративные виды, которые не дают нужного птицам корма.

Шумовое загрязнение и стресс. Снегири — типичные лесные птицы, довольно пугливые по своей природе. Постоянный шум транспорта и большое скопление людей заставляют их держаться окраин, лесопарковых зон и заброшенных садов, где значительно спокойнее.

Конкуренция с другими видами. В городах снегирям приходится соревноваться за пищу с более адаптированными птицами — воробьями, синицами и омелюхами.

Видео о том, почему мы сейчас не видим снегирей, можно посмотреть здесь:

Как глобальное потепление изменило поведение снегирей

Глобальные климатические изменения существенно повлияли на миграционные процессы. Раньше суровые зимы в северных регионах заставляли большие стаи снегирей из Скандинавии и стран Балтии мигрировать южнее — в частности, в Украину.

Сегодня же зимы стали значительно мягче. По словам орнитолога Максима Гаврилюка, если на севере отсутствует стабильный снежный покров, перекрывающий доступ к семенам, птицы просто не видят смысла преодолевать сотни километров. В результате к местным "оседлым" снегирям значительно реже присоединяются так называемые "северные гости". Это создает иллюзию резкого уменьшения численности птиц, хотя на самом деле они просто не прилетели.

Действительно ли снегири вымирают

Ученые успокаивают: снегири не находятся под угрозой исчезновения и относятся к видам наименьшего риска. То, что мы реже видим их под окнами, свидетельствует не о вымирании, а об изменении климатических условий и трансформации городской среды.

Впрочем, потепление несет и новые опасности. Из-за теплых зим птицы могут начинать гнездование слишком рано, что повышает риск гибели птенцов во время внезапных весенних заморозков. Кроме того, длительное потепление на юге Украины уже меняет состав фауны: вместо привычных "зимних" птиц все чаще фиксируют нетипичные виды — от розовых фламинго до экзотических воробьев из Азии.

Как привлечь снегирей в свой двор

Если вы хотите увидеть красногрудого красавца возле собственного дома, стоит позаботиться о правильной подкормке. Снегири не едят мякоть ягод — они раздавливают их, чтобы добраться до семян.

Лучший корм:

— нежареные семена подсолнечника и тыквы;

— семена клена и ясеня;

— сушеные ягоды рябины.

Чего нельзя давать:

— соленые или жареные семена;

— хлеб;

— любые остатки человеческой пищи.

Снегири никуда не исчезли навсегда. Они просто стали более требовательными к качеству окружающей среды. Сохранение зеленых насаждений в городах и внимательное отношение к природе помогут вернуть этих сказочных птиц ближе к людям.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: ютуб-канал "Вайб Планеты"

Канал "Вайб Планеты" на YouTube — это портал о природе, где можно найти разнообразные интересные видео о животных, природных явлениях и других интересных вещах. Контент канала охватывает путешествия от арктических снегов до тропических регионов, демонстрируя красоту и разнообразие природы. По состоянию на 2025 год канал имеет более 21 тысячи подписчиков и более 100 видео.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода снегири интересные новости птицы
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Выборы в Украине: Зеленский сказал, будет ли баллотироваться снова

Выборы в Украине: Зеленский сказал, будет ли баллотироваться снова

11:33Украина
Более 6 тысяч дронов: Зеленский обнародовал тревожные данные об обстрелах РФ

Более 6 тысяч дронов: Зеленский обнародовал тревожные данные об обстрелах РФ

10:24Украина
Польша заявила о вторжении со стороны Беларуси: что летело и была ли угроза

Польша заявила о вторжении со стороны Беларуси: что летело и была ли угроза

09:53Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Самый страшный день для Путина: историк назвал дату, которую в РФ боятся вспоминать

Самый страшный день для Путина: историк назвал дату, которую в РФ боятся вспоминать

Карта Deep State онлайн за 1 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 1 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Не в Москве: историк назвал регион, где Русь существовала дольше всего

Не в Москве: историк назвал регион, где Русь существовала дольше всего

"Были родными, стали чужими": Ольга Сумская поделилась своей болью

"Были родными, стали чужими": Ольга Сумская поделилась своей болью

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 1 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 1 февраля (обновляется)

Последние новости

11:33

Выборы в Украине: Зеленский сказал, будет ли баллотироваться снова

11:31

Любовный гороскоп на неделю со 2 по 8 февраля

10:48

Уже по 150 гривен за килограмм: в Украине стремительно дорожает популярный овощ

10:46

Китайский гороскоп на завтра 2 февраля: Тиграм - подстава, Козлам - выбор

10:24

Более 6 тысяч дронов: Зеленский обнародовал тревожные данные об обстрелах РФ

Полный отказ от горячего водоснабжения неэффективен, это вынужденный шаг - ЛитвинПолный отказ от горячего водоснабжения неэффективен, это вынужденный шаг - Литвин
10:01

Отказ Киева от горячего водоснабжения: названы основные риски

10:01

Зимы становятся теплее — снегирей становится меньше: что говорят орнитологи

09:58

Гороскоп на неделю со 2 по 8 февраля: Ракам - расходы, Девам - важное решение

09:53

Польша заявила о вторжении со стороны Беларуси: что летело и была ли угроза

Реклама
09:33

Украина планирует спасаться от Шахедов "малой" ПВО: эксперт оценил шансы на успех

09:19

Китайский гороскоп на сегодня 1 февраля: Крысам - риск, Тиграм нужен совет

08:53

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 1 февраля (обновляется)

08:51

Воздушное "окно" в Крым: партизаны нанесли мощный удар по тылу врагаВидео

08:49

Карта Deep State онлайн за 1 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:25

Враг атаковал дроном Днепр, есть жертвы: детали смертельной атаки РФФото

08:00

Можно ли остановить седину: что говорит современная наука

07:56

В Украине возможны массовые отключения света: озвучен неутешительный прогноз

06:30

Гороскоп Таро на февраль 2026: Овнам - выбор, Тельцам - траты, Близнецам - деньги

06:00

За свидание — к столбу, за бороду — штраф: странные законы Гетманщины

05:31

Это действительно работало: зачем в СССР массово клали газеты в холодильник

Реклама
05:05

Разведенный внук Пугачевой закрутил новый роман — детали

04:29

SpaceX мешает россиянам использовать Starlink во время атак - "Флеш"

04:13

Как понять, что перед вами психопат: психологи назвали ключевые признаки

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девочки в магазине за 23 секунды

04:00

Почему не 10 и не 20: настоящая причина появления дач на 6 соток

03:47

Украина под влиянием морозного шторма: когда отступит похолодание

02:35

Путь к путешествиям во времени: сенсационные детали открытия ученых

31 января, суббота
23:33

Вводятся жесткие ограничения: график отключения света в Сумах 1 февраля

22:41

Каскадные отключения в семи областях: новые детали крупного блэкаута в Украине

21:51

Полный отказ от горячей воды: украинцев предупредили о риске отключения ГВС

21:41

РФ постоянно стягивает силы: оккупанты готовятся к наступлению на Сумщине

21:27

Что нельзя делать с деньгами в этот день: запреты в праздник 1 февраля

21:11

Идеальная пара для Тельца: с кем этот знак зодиака будет по-настоящему счастлив

20:42

"Продукты будут дорожать": украинцев предупредили о неминуемом росте цен

19:41

Один простой трюк с радиатором: комната прогревается в разы быстрееВидео

19:36

Украину накрывает сильная волна похолодания: какие регионы замерзнут сильнее всего

19:11

"Породило подозрения": Кейт Миддлтон разгневана из-за шпионажа в королевском дворце

19:10

"При Байдене такого не было": что задумал Трампмнение

18:30

Зеленский сделал громкое заявление о встрече с Путиным: что могут обсудить

18:12

Познаю себя: Шэрон Стоун после инсульта ощущает связь с потусторонним миром

Реклама
17:34

Бойцов ТрО "насильно" перевели в штурмовики: реакция Сил обороны на скандал

17:25

Три знака зодиака получат уникальный шанс изменить судьбу: "черная полоса" позади

17:07

"Кто это?" Анна Кошмал поделилась фото времен "Сватов" и не сдержала эмоций

17:07

Переломный год, который изменит все: назван лучший период в истории УкраиныВидео

16:27

Есть ли угроза эвакуации: киевлянам объяснили, к чему готовиться из-за блэкаута

16:22

Стала известна победительница Australian Open-2026Видео

16:12

Архитектурная загадка хрущевок: почему в СССР не было балконов на первом этаже

15:27

Белый хлеб опасен для уровня сахара в крови: диетологи назвали полезную альтернативу

15:22

"Хочу зарабатывать больше": известный украинский актер рассказал о своих доходах

15:11

Нация, которую невозможно сломить: откуда берется украинская свобода

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять