Зимы становятся теплее — снегирей становится меньше: что говорят орнитологи

Снегири считались символом зимы, но сегодня их почти не видно в мегаполисах. Куда они делись, как климат изменил их поведение и угрожает ли виду исчезновение.

Куда делись снегири? / Коллаж: Главред, скриншоты

Куда исчезли снегири

Как глобальное потепление повлияло на жизнь снегирей

Еще несколько десятилетий назад красногрудые птицы были неотъемлемым атрибутом каждой заснеженной ветки в городских парках. Однако сегодня встретить снегиря в мегаполисе — настоящая удача. Куда делись эти яркие вестники зимы, действительно ли их популяция сокращается из-за глобального потепления и почему мы видим их все реже — поможет разобраться Главред.

На канале "Вайб планеты" рассказывают, что распространенная ошибка многих украинцев заключается в убеждении, что снегири — это исключительно перелетные птицы, которые прилетают к нам только с наступлением морозов из далекого севера. На самом деле снегирь (лат. Pyrrhula pyrrhula) является оседлым видом для значительной части Украины. Эти птицы в течение всего года обитают в густых хвойных и смешанных лесах Полесья и Карпат.

Почему мы видим снегирей только зимой

Причина заключается в образе жизни птиц. Летом, в период гнездования, снегири становятся чрезвычайно осторожными и малозаметными. Они держатся в гуще лесов, где выводят птенцов, и почти не подают голоса, чтобы не привлекать внимания хищников.

С наступлением холодов корма в лесах становится меньше, поэтому птицы начинают кочевать. Именно тогда они появляются в городах и селах, становясь хорошо заметными на фоне белого снега благодаря ярко-красным грудям.

Почему снегири исчезают из больших городов

Если раньше снегири были частыми гостями городских дворов, то сейчас они все чаще обходят центры мегаполисов. Орнитологи называют несколько ключевых причин.

Изменение кормовой базы. Основу зимнего рациона снегиря составляют семена ясеня, клена, рябины и калины. В современных городах количество таких деревьев сокращается из-за плотной застройки или замены их на декоративные виды, которые не дают нужного птицам корма.

Шумовое загрязнение и стресс. Снегири — типичные лесные птицы, довольно пугливые по своей природе. Постоянный шум транспорта и большое скопление людей заставляют их держаться окраин, лесопарковых зон и заброшенных садов, где значительно спокойнее.

Конкуренция с другими видами. В городах снегирям приходится соревноваться за пищу с более адаптированными птицами — воробьями, синицами и омелюхами.

Как глобальное потепление изменило поведение снегирей

Глобальные климатические изменения существенно повлияли на миграционные процессы. Раньше суровые зимы в северных регионах заставляли большие стаи снегирей из Скандинавии и стран Балтии мигрировать южнее — в частности, в Украину.

Сегодня же зимы стали значительно мягче. По словам орнитолога Максима Гаврилюка, если на севере отсутствует стабильный снежный покров, перекрывающий доступ к семенам, птицы просто не видят смысла преодолевать сотни километров. В результате к местным "оседлым" снегирям значительно реже присоединяются так называемые "северные гости". Это создает иллюзию резкого уменьшения численности птиц, хотя на самом деле они просто не прилетели.

Действительно ли снегири вымирают

Ученые успокаивают: снегири не находятся под угрозой исчезновения и относятся к видам наименьшего риска. То, что мы реже видим их под окнами, свидетельствует не о вымирании, а об изменении климатических условий и трансформации городской среды.

Впрочем, потепление несет и новые опасности. Из-за теплых зим птицы могут начинать гнездование слишком рано, что повышает риск гибели птенцов во время внезапных весенних заморозков. Кроме того, длительное потепление на юге Украины уже меняет состав фауны: вместо привычных "зимних" птиц все чаще фиксируют нетипичные виды — от розовых фламинго до экзотических воробьев из Азии.

Как привлечь снегирей в свой двор

Если вы хотите увидеть красногрудого красавца возле собственного дома, стоит позаботиться о правильной подкормке. Снегири не едят мякоть ягод — они раздавливают их, чтобы добраться до семян.

Лучший корм:

— нежареные семена подсолнечника и тыквы;

— семена клена и ясеня;

— сушеные ягоды рябины.

Чего нельзя давать:

— соленые или жареные семена;

— хлеб;

— любые остатки человеческой пищи.

Снегири никуда не исчезли навсегда. Они просто стали более требовательными к качеству окружающей среды. Сохранение зеленых насаждений в городах и внимательное отношение к природе помогут вернуть этих сказочных птиц ближе к людям.

Об источнике: ютуб-канал "Вайб Планеты" Канал "Вайб Планеты" на YouTube — это портал о природе, где можно найти разнообразные интересные видео о животных, природных явлениях и других интересных вещах. Контент канала охватывает путешествия от арктических снегов до тропических регионов, демонстрируя красоту и разнообразие природы. По состоянию на 2025 год канал имеет более 21 тысячи подписчиков и более 100 видео.

