Более 6 тысяч дронов: Зеленский обнародовал тревожные данные об обстрелах РФ

Анна Косик
1 февраля 2026, 10:24обновлено 1 февраля, 11:04
Россияне запускали большинство дронов и ракет по энергообъектам Украины.
Зеленский рассказал о статистике вражеских обстрелов за первый месяц 2026 года / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, ua.depositphotos.com

Что сообщил Зеленский:

  • Ремонтные бригады продолжают восстанавливать инфраструктуру после обстрелов РФ
  • В январе Украину атаковали более 11000 российских целей
  • Враг продолжает терроризировать Украину с воздуха

Во многих регионах Украины продолжаются ремонтные работы по восстановлению критической инфраструктуры. Об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, только за январь страна-агрессор Россия выпустила по Украине более 6000 ударных дронов, около 5500 управляемых авиационных бомб и 158 ракет различных типов.

"Практически все это – против энергетики, железной дороги, нашей инфраструктуры, всего, что поддерживает нормальность жизни", – подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что Россия не прекращает атаки и за прошедшую неделю применила против Украины более 980 ударных дронов, почти 1100 управляемых авиационных бомб и две ракеты.

"Фиксируем российские попытки разрушить логистику, транспортное сообщение между городами и общинами. Именно поэтому потребность в защите неба не исчезла. Ракеты для Patriot, NASAMS, F-16 и других платформ нужны на каждый день. Спасибо всем партнерам, кто это понимает и помогает", - подытожил Зеленский.

Patriot / Инфографика: Главред

Как Украина планирует спасаться от Шахедов - мнение эксперта

Главред писал, что Украина планирует развивать "малую" противодроновую противовоздушную оборону, чтобы бороться с дронами типа "Шахед" страны-агрессорки России.

Авиационный эксперт Константин Криволап рассказал, как эта ПВО может работать. По его словам, Минобороны уже предложило создать сплошное радиолокационное поле с радарами, разработанными благодаря искусственному интеллекту. Эксперт отметил, что ИИ придется просчитывать, где в определенный момент может находиться вражеский Шахед, после чего туда будут нацеливаться украинские перехватчики.

Российские атаки на Украину - последние новости

Напомним, Главред писал, что 29 января российские оккупационные войска ударили Шахедами по Кривому Рогу. В результате атаки ранены два человека, пожилая женщина - погибла.

Накануне стало известно, что российские оккупанты нанесли удар дроном по многоэтажному дому в Белгородке на Киевщине. В результате атаки погибли два человека и чуть не погиб 4-летний ребенок.

Ранее сообщалось, что в ночь на 28 января российская оккупационная армия нанесла удар по ряду городов Украины дронами и ракетами. Есть погибшие и пострадавшие. Зафиксировано разрушение.

