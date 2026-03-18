Путинистку Долину жестко унизили в РФ ее же зрители

Певица Лариса Долина окончательно потеряла "любовь" россиян.

https://glavred.info/starnews/putinistku-dolinu-zhestko-unizili-v-rf-ee-zhe-zriteli-10749914.html Ссылка скопирована

Лариса Долина теряет все в РФ/ коллаж: Главред, фото: t.me, Лариса Долина

Кратко:

Что случилось на концерте певицы

Кому она нужна в РФ

Российская певица Лариса Долина, которая в восторге от террористического вторжения РФ в Украину и попала в неприятное судебное разбирательство, больше не является любимицей зрителей России.

Как пишут российские пропагандисты, следом за постоянными отменами концертов певицы, Долина уже даже не может принимать участие в сборных концертах.

видео дня

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

Так, накануне Долина приехала в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в XXVI фестивале Игоря Бутмана "Триумф джаза". Певица была хедлайнером мероприятия и выступала в самом конце с несколькими композициями. Она появилась в тот самый момент, когда Бутман общался с аудиторией.

Лариса Долина создала судебный прецедент / фото: facebook.com, Лариса Долина

Как только Долина начала петь, часть зрителей начала покидать зал. В итоге ушло около 50-70 человек.

Известная своим хамством Долина, после выступления согласилась пообщаться с журналистами и раскрыла, как ее изменила история с квартирой.

Прецендент Долиной

Тогда стало известно, что после продажи квартиры Долина отдала все деньги мошенникам. Позже она опомнилась и решила, что сделку нужно отменить в судовом порядке. То есть по-факту, покупательница оставалась и без денег и без квартиры. И суд таки встал на сторону хамоватой певицы, пока верховный суд РФ не отметил это решение.

Данный прецендент вызвал волну возмущения в социуме и концерты Долиной стали массово отменять. А на те концерты, которые оставались в расписании, зрители просто не покупали билеты.

Лариса Долина больше не может делать сольники/ фото: t.me/dolinaofficial

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

О персоне: Лариса Долина Лариса Александровна Долина — советская и российская эстрадная и джазовая певица. Заслуженная артистка России ( 1993 ), народная артистка России ( 1998 ). Член высшей политической партии " Единая Россия ".

Поддерживает путинский режим и войну России против Украины . Фигурантка центра базы "Миротворец". Внесена в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украине .

С 7 января 2023 находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред