Путинистку Долину жестко унизили в РФ ее же зрители

Российская певица Лариса Долина, которая в восторге от террористического вторжения РФ в Украину и попала в неприятное судебное разбирательство, больше не является любимицей зрителей России.
Как пишут российские пропагандисты, следом за постоянными отменами концертов певицы, Долина уже даже не может принимать участие в сборных концертах.
Так, накануне Долина приехала в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в XXVI фестивале Игоря Бутмана "Триумф джаза". Певица была хедлайнером мероприятия и выступала в самом конце с несколькими композициями. Она появилась в тот самый момент, когда Бутман общался с аудиторией.
Как только Долина начала петь, часть зрителей начала покидать зал. В итоге ушло около 50-70 человек.
Известная своим хамством Долина, после выступления согласилась пообщаться с журналистами и раскрыла, как ее изменила история с квартирой.
Прецендент Долиной
Тогда стало известно, что после продажи квартиры Долина отдала все деньги мошенникам. Позже она опомнилась и решила, что сделку нужно отменить в судовом порядке. То есть по-факту, покупательница оставалась и без денег и без квартиры. И суд таки встал на сторону хамоватой певицы, пока верховный суд РФ не отметил это решение.
Данный прецендент вызвал волну возмущения в социуме и концерты Долиной стали массово отменять. А на те концерты, которые оставались в расписании, зрители просто не покупали билеты.
Отметим, как сообщал Главред, ранее российская ведущая Регина Тодоренко, которая родом из Украины, но предала родную страну и продолжает зарабатывать рубли в РФ, поделилась очередными проблемами со здоровьем.
Ранее также стало известно, что известная российская балерина, которая при этом родом из Украины, Светлана Захарова была исключена из состава участников гала-концерта, который начнется в Риме в этом месяце, сообщили организаторы.
Вас также может заинтересовать:
- Путинистку Долину принудительно выселяют: собрались приставы и полиция
- Долина пошла на новую аферу с квартирой: "Обрабатывается схема"
- Путинистка Лариса Долина выбрала новую страну - где она купила жилье
О персоне: Лариса Долина
Лариса Александровна Долина — советская и российская эстрадная и джазовая певица. Заслуженная артистка России ( 1993 ), народная артистка России ( 1998 ). Член высшей политической партии " Единая Россия ".
Поддерживает путинский режим и войну России против Украины . Фигурантка центра базы "Миротворец". Внесена в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украине .
С 7 января 2023 находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.
