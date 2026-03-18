Кратко:
- За что исключили балерину
- Кто она такая
Известная российская балерина, которая при этом родом из Украины, Светлана Захарова была исключена из состава участников гала-концерта, который начнется в Риме в этом месяце, сообщили организаторы.
Как сообщает Reuters, это стало очередным политическим спором по поводу участия российских артистов в культурных мероприятиях в Италии. Агенство сообщает, что звезда московского Большого театра, Захарова является активной сторонницей президента Владимира Путина.
Она должна была выступить на гала-концерте "Звезды" в итальянской столице 20-21 марта.
Организаторы гала-вечера заявили, что, принимая решение об исключении Захаровой, они получили "институциональные сообщения... которые подчеркивают символическую ответственность культурных учреждений в нынешнем контексте".
Премьер-министр Джорджия Мелони является убежденной сторонницей Украины в войне и санкций против России. Они заявили, что существует риск того, что мероприятие будет "неправильно понято или использовано в корыстных целях", несмотря на их надежду на налаживание связей посредством искусства.
Исключение Захаровой произошло после спорного решения Венецианской биеннале вновь открыть свой российский павильон, который был закрыт с момента вторжения Москвы в Украину в 2022 году, для проведения биеннале в этом году, которая пройдет с мая по ноябрь.
О персоне: Светлана Захарова
Светлана Захарова - родилась в Луцке в 1979 году, российская артистка балета. Солистка Мариинского театра в 1996—2003 годах, прима-балерина Большого театра (с 2003) и миланского театра "Ла Скала" (2008-2022). Исполняющая обязанности ректора Московской академии хореографии (с 2024).
Захарова — депутат Государственной думы (2007—2011), член фракции "Единая Россия", член Комитета ГД по культуре.
11 марта 2014 года подписала коллективное заявление деятелей культуры России в поддержку позиции президента России по Украине и Крыму.
В 2024 году стала доверенным лицом террориста и диктатора Владимира Путина.
